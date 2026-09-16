En el marco de una nueva edición de la jornada anual “Malezas bajo la lupa”, desarrollada en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Pergamino, el director de la institución, ingeniero Horacio Acciaresi, dialogó con Gabriel DiFalci, movilero de La Mañana de la Radio, y destacó la importancia de estos encuentros para abordar los desafíos que enfrenta el sector agropecuario en materia de protección vegetal.

Durante la entrevista, Acciaresi remarcó que la jornada cuenta con una trayectoria de aproximadamente diez años, con una interrupción durante la pandemia, y subrayó el valor de sostener este tipo de actividades en el tiempo.

“Es un tema relevante, que está instalado en el territorio”, señaló el director del INTA Pergamino, quien destacó el trabajo que lleva adelante el Grupo de Protección Vegetal de la institución, integrado por especialistas en entomología, fitopatología y malezas.

Una mirada integral para enfrentar los desafíos del sector

Acciaresi explicó que el encuentro busca superar una mirada exclusivamente técnica y promover un abordaje interdisciplinario de la problemática de las malezas.

Entre los temas desarrollados durante la jornada, mencionó el análisis de la dinámica de las poblaciones de malezas y las estrategias de manejo, el carryover —la persistencia de residuos de determinados herbicidas en el suelo y sus posibles efectos sobre cultivos posteriores— y la tecnología de aplicación de productos fitosanitarios.

En este sentido, destacó la participación de profesionales como Mauro Martarini, desde el sector privado, y Mariano Luna, en materia de tecnología de aplicación.

La resistencia a los herbicidas, una problemática que continúa creciendo

Uno de los principales ejes de la entrevista fue el avance de la resistencia de las malezas a los herbicidas. El director del INTA advirtió que estos organismos tienen una gran capacidad de adaptación a las estrategias de control utilizadas a lo largo del tiempo.

“Las malezas son organismos vivos, complejos, diversos. Se adaptan a diferentes estrategias”, explicó.

Acciaresi sostuvo que no es posible depender de recetas únicas ni considerar que el problema está definitivamente resuelto. En ese marco, insistió en la necesidad de avanzar hacia estrategias de manejo integrado, que contemplen distintas herramientas y alternativas culturales.

Según explicó, si bien se han generado conocimientos y recomendaciones al respecto, todavía queda mucho por avanzar en la implementación de sistemas de manejo integrados. Como consecuencia, continúa registrándose un crecimiento de biotipos de malezas resistentes.

“Es un sistema complejo. Son necesarios estos espacios y las interacciones entre los colegas”, afirmó, al remarcar la importancia de una mirada integral sobre la problemática.

El impacto de la variabilidad climática

Otro de los aspectos abordados durante la conversación fue la incidencia de las variaciones climáticas en la dinámica de las malezas y en las decisiones que deben tomar los productores y profesionales del sector.

El director del INTA Pergamino explicó que las condiciones climáticas influyen tanto en las estrategias de manejo como en el comportamiento de las distintas especies de malezas, que pueden aprovechar los recursos disponibles en cada escenario.

En este contexto, consideró fundamental estudiar cómo evolucionan las poblaciones de malezas a lo largo del tiempo para anticiparse a posibles problemas y planificar estrategias de control.

También hizo referencia al incremento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y a sus posibles efectos sobre la competitividad de determinadas especies de malezas frente a los cultivos, especialmente en los períodos de otoño, invierno y primavera.

El rol del INTA y la formación de nuevas generaciones

Acciaresi puso en valor el trabajo que se desarrolla durante todo el año en la Estación Experimental Pergamino, más allá de las jornadas y encuentros técnicos.

En ese sentido, destacó los experimentos que se sostienen a lo largo del tiempo, las líneas de investigación, la formación de becarios y la participación de estudiantes universitarios.

“Es muy importante la labor que se hace en la generación de conocimiento, en la innovación tecnológica que se busca y en la llegada al productor”, sostuvo.

Finalmente, resaltó la presencia de jóvenes profesionales y estudiantes en la jornada y señaló que las nuevas generaciones deberán afrontar desafíos cada vez más complejos, especialmente en relación con la resistencia a los herbicidas.

“Los chicos se van a encontrar con el principal problema que tiene la disciplina, que es la resistencia a los herbicidas”, afirmó, al insistir en la importancia de formar profesionales que comprendan la necesidad de abordar los sistemas productivos de manera integrada.

La jornada “Malezas bajo la lupa” volvió a constituirse así en un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias entre especialistas, productores, asesores y estudiantes, con el objetivo de contribuir a una agricultura más eficiente y sostenible.