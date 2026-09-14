El presidente de la Sociedad Rural de Pergamino realizó un balance de la muestra en diálogo con La Mañana de la Radio y destacó la respuesta del público, el acompañamiento de los expositores y el crecimiento de la Expo como espacio de integración de la ciudad.

La 87° Expo Rural de Pergamino cerró una nueva edición con un balance positivo por parte de sus organizadores. Pedro Jacquelin, presidente de la Sociedad Rural de Pergamino, destacó la gran cantidad de público que recorrió la muestra y el acompañamiento de los expositores durante las distintas jornadas.

En diálogo telefónico con La Mañana de la Radio, con la participación de Claudio Santamaría, Pamela Lombardi y Gabriel Di Falci, Jacquelin señaló que uno de los principales aspectos que dejó la exposición fue la satisfacción tanto del público como de quienes participaron con sus stands.

“El balance es muy positivo, estamos muy contentos. Uno se lleva, más que nada, lo contento que estuvo la gente recorriendo la muestra y lo contento que estaban los expositores”, expresó.

El dirigente rural también hizo referencia a las condiciones climáticas que acompañaron parte del fin de semana, con frío y lluvia durante el sábado, aunque destacó que la jornada del domingo permitió compensar ampliamente esas dificultades.

Una multitud acompañó el domingo

Uno de los puntos destacados por Jacquelin fue la importante convocatoria registrada durante el domingo, cuando el clima permitió que una gran cantidad de personas se acercara al predio.

Las calles internas de la exposición se vieron colmadas y hubo una importante presencia de familias, vecinos y visitantes que recorrieron los distintos stands.

La jornada también tuvo como cierre los tradicionales sorteos, que mantuvieron al público presente hasta los últimos momentos de la Expo.

Jacquelin destacó especialmente que incluso el ganador de uno de los principales premios estuvo presente en el predio para recibirlo.

“Hasta la moto, que no era presencial, estaba presencial. Creo que no sé si es la primera vez que nos ocurre, que el ganador de la moto, cuando hicimos el auto, que no era necesario, y ayer estaba presencial”, relató.

Según explicó, una vez finalizados los sorteos, parte del público permaneció en el predio para continuar disfrutando de las actividades, a pesar del frío.

“La muestra de Pergamino”

Durante la entrevista, Jacquelin también destacó el concepto que la Sociedad Rural viene impulsando en las últimas ediciones: consolidar a la Expo Rural como una muestra representativa de toda la comunidad pergaminense.

“Empezamos hace bastantes años con decir que esta era la muestra de Pergamino, que era de integración”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que la Expo busca funcionar como un espacio donde los pergaminenses puedan mostrar el trabajo que realizan durante todo el año, integrando al sector agropecuario con el comercio, la industria y las distintas actividades productivas de la ciudad.

“Es un lugar donde los pergaminenses van a mostrar lo que hacen durante el año”, remarcó Jacquelin.

El presidente de la Sociedad Rural consideró que ese concepto se fue consolidando con el paso de los años y que tanto los expositores como el público se sienten cada vez más identificados con la propuesta.

“Los expositores van muy contentos, la gente va a disfrutar el día y a ver todos los comercios, toda la industria que hay en Pergamino y se muestra en el día a día de estos tres, cuatro o cinco días que tuvimos para esto”, afirmó.

El acompañamiento de Radio Mon

Durante la entrevista, Jacquelin también agradeció especialmente el acompañamiento de Radio Mon Pergamino durante la Expo Rural y destacó el trabajo realizado por la emisora a lo largo de los años.

La radio realizó una cobertura especial desde su stand exclusivo en el predio de la Sociedad Rural, con diferentes programas y transmisiones durante las jornadas de la muestra.

Jacquelin valoró además el rol de la radio en situaciones vinculadas a la organización de la exposición, como la comunicación de sorteos, remates y avisos importantes para los visitantes.

“Radio Mon siempre nos acompaña, no solamente a la muestra sino durante el año”, señaló.

Y agregó: “Hacen el esfuerzo para estar transmitiendo varios programas ahí de la muestra, si pasa cualquier cosa tener las bocinas para transmitir si hay algún nene perdido o los sorteos o que largamos el remate”.

Finalmente, Jacquelin agradeció a todo el equipo de la emisora por el acompañamiento durante esta nueva edición de la Expo Rural y remarcó el vínculo construido durante muchos años entre la Sociedad Rural y Radio Mon.

La 87° Expo Rural de Pergamino cerró así una nueva edición con una importante convocatoria y con el objetivo de seguir consolidándose como uno de los grandes espacios de encuentro entre el campo, la industria, el comercio y la comunidad de Pergamino.