El Centro Oncológico Pergamino (COP) y la Fundación Leandra Barros serán parte de la 87° Expo Rural de Pergamino, que se desarrolla del 10 al 13 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural de Pergamino.

Durante este sábado 12 y domingo 13 de septiembre, ambas instituciones estarán presentes con un stand, donde los visitantes podrán acercarse para conocer más sobre el trabajo que realizan en materia de salud, prevención, acompañamiento y contención de pacientes y familias.

La participación representa una nueva oportunidad para fortalecer el vínculo con la comunidad y continuar difundiendo una tarea que tiene profundas raíces en Pergamino y la región.

UN PROYECTO QUE NACIÓ DEL COMPROMISO DE LA COMUNIDAD

El Centro Oncológico Pergamino surgió a partir de la necesidad de contar en la ciudad y la región con tratamientos de radioterapia accesibles para pacientes de distintos sectores socioeconómicos.

La Fundación Leandra Barros fue una de las principales impulsoras de este proyecto, llevando adelante durante años tareas de difusión, concientización, recaudación de fondos y gestiones ante distintos organismos para hacer realidad el sueño de contar con un centro oncológico en Pergamino.

Posteriormente, el proyecto fue incorporado en 2015 al Plan Nacional de Medicina Nuclear impulsado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), y su construcción y equipamiento se desarrollaron a través de un convenio entre la CNEA y la empresa estatal INVAP.

Actualmente, el COP forma parte de la Red de Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia vinculados a la CNEA y trabaja bajo la gestión institucional de la Fundación Centro Diagnóstico Nuclear.

NUEVOS AVANCES PARA LA SALUD EN LA REGIÓN

El proyecto continúa creciendo. Durante 2026 se avanzó en la incorporación de un servicio PET/CT al Centro Oncológico Pergamino, a partir de un acuerdo entre la Fundación Centro Diagnóstico Nuclear y la Fundación Leandra Barros.

Esta tecnología permitirá fortalecer el diagnóstico y seguimiento de enfermedades oncológicas y representa un nuevo paso para ampliar las posibilidades de atención en Pergamino y evitar derivaciones de pacientes hacia otras ciudades.

En este contexto, la presencia del COP y de la Fundación Leandra Barros en la Expo Rural adquiere un significado especial: acercar a la comunidad una institución que nació precisamente del compromiso de los vecinos y que continúa desarrollándose con una mirada puesta en la salud y el bienestar de toda la región.

UNA INVITACIÓN A TODA LA COMUNIDAD

Quienes visiten la 87° Expo Rural durante el sábado 12 y domingo 13 de septiembre podrán acercarse al stand del Centro Oncológico Pergamino y la Fundación Leandra Barros para conocer su trabajo, interiorizarse sobre sus proyectos y acompañar las iniciativas que llevan adelante.

📍 Predio de la Sociedad Rural de Pergamino

📅 Sábado 12 y domingo 13 de septiembre

🏥 Centro Oncológico Pergamino – Fundación Leandra Barros

La invitación es abierta a toda la comunidad: acercarse, informarse y acompañar también es una manera de seguir construyendo juntos un proyecto de salud que nació en Pergamino y que hoy tiene impacto en toda la región.