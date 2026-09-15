La escritora pergaminense María Daniela Acuña presentará el viernes 2 de octubre su primer libro, “El naranjal sin naranjas. Cuentos que incomodan”, una colección de 19 cuentos y relatos breves que aborda distintas problemáticas y realidades sociales. La presentación será a las 18:30 en el Auditorio de la Biblioteca Menéndez, con entrada libre y gratuita.

En una entrevista realizada por Carly Antúnez Clerc en “Nuestro Tiempo”, por Radio Mon Pergamino AM 1540, Acuña contó detalles del proceso de escritura y de la propuesta que atraviesa su primera obra literaria.

“Son 19 cuentos y relatos breves con una intencionalidad narrativa en el modo de contarlos”, explicó la autora, quien comenzó a trabajar en los textos antes de la pandemia y continuó desarrollándolos junto a distintos docentes y referentes de talleres literarios.

Según detalló, las historias están protagonizadas por personas que atraviesan situaciones “descarnadas, inhumanas y traumáticas”, y tienen como eje diferentes realidades sociales. La autora definió a sus relatos como “cuentos que incomodan” porque buscan interpelar al lector y poner en discusión mandatos y prejuicios.

“Son tramas que se caracterizan por un hilo conductor: cuerpos encerrados o mutilados, silenciados u olvidados”, señaló Acuña durante la entrevista.

La obra aborda temáticas vinculadas con las infancias, la vulneración de derechos, las experiencias de personas que recuperan su libertad después de atravesar una situación de privación de la libertad y las decisiones extremas que pueden surgir frente a la falta de proyectos de vida.

Para Acuña, su recorrido profesional tuvo una fuerte influencia en el nacimiento de estos relatos. Como trabajadora social e integrante del sistema educativo, durante gran parte de su trayectoria estuvo vinculada a la escritura académica y técnica. El desafío, explicó, fue realizar un proceso para pasar “de lo literal a lo literario”.

“Siempre estuve escribiendo, pero escribía desde un enfoque más académico, más técnico, más disciplinar. Tuve que hacer todo un proceso para poder pasar de lo literal a lo literario”, contó.

La autora también destacó el valor de la escritura como herramienta para expresar experiencias y sentimientos. “Escribo para que duela menos”, expresó, al referirse a la manera en que la literatura le permitió transformar esas experiencias y preocupaciones en relatos.

Una obra autogestionada

“El naranjal sin naranjas” es un proyecto autogestionado desarrollado junto a un equipo de artistas y escritores independientes.

La ilustración estuvo a cargo de Nora Angarola, mientras que la diagramación fue realizada por la diseñadora Lucía Minigo. La corrección de la obra estuvo a cargo de Marta Susana Siciliano, reconocida escritora y docente.

Acuña también destacó el acompañamiento que recibió durante su formación literaria de distintos referentes y docentes, entre ellos Pablo Ramos, quien escribió el prólogo de la obra, además de Daniel Ruiz Rubini, Raquel Faraón y Marro, Tomás Fernández, Daniel Mastro Berardino, Aurelia Alesso y Marta Susana Siciliano.

Una presentación con literatura, música y narrativa en vivo

La presentación del libro tendrá lugar el viernes 2 de octubre a las 18:30 en el Auditorio de la Biblioteca Menéndez.

El encuentro estará a cargo de Gustavo Pérez Ruiz y contará con la participación de la senadora provincial Laura Clar, quien acompañó la iniciativa desde sus comienzos y preside la Comisión de Educación, Ciencia y Cultura y Técnica.

También participarán Marta Susana Siciliano, quien se referirá al proceso de corrección y al análisis de la obra, y Aurelia Alesso, con quien Acuña continúa compartiendo talleres literarios.

Además, habrá una narrativa en vivo a cargo de Gabriela Cárcamo y música de Richard, de Plan Fugaz. El encuentro finalizará con un brindis y firma de ejemplares.

La escritora agradeció especialmente a la directora de la Biblioteca Menéndez, Anélia Valente, y a la institución por acompañar la presentación.

El próximo desafío: una novela y llevar el libro a las escuelas

Durante la entrevista con Radio Mon, Acuña adelantó que ya trabaja en nuevos proyectos. Entre ellos, se encuentra la posibilidad de transformar algunos escritos trabajados en el taller de Pablo Ramos en una novela.

Además, señaló que existe un proyecto para que “El naranjal sin naranjas” pueda llegar a espacios educativos y de promoción de la lectura.

La obra fue seleccionada por el Fondo de Promoción Cultural para una segunda etapa y, según explicó la autora, la intención es avanzar hacia una segunda edición que permita compartir los cuentos en escuelas, escuelas de adultos, centros educativos y bibliotecas populares.

“Compartir, sensibilizar y tratar de visibilizar situaciones que muchas veces son invisibilizadas” es, en palabras de Daniela Acuña, uno de los principales objetivos de este primer trabajo literario.

La presentación será el viernes 2 de octubre a las 18:30 en el Auditorio de la Biblioteca Menéndez, con entrada libre y gratuita.