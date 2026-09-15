Los concejales de La Libertad Avanza visitaron LT35 Radio Mon Pergamino y fueron entrevistados por Carly Antúnez Clerc en “Nuestro Tiempo de Radio”. Durante la charla, repasaron distintas iniciativas que impulsan desde el Concejo Deliberante y plantearon sus principales objetivos para la ciudad.

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la eliminación de tasas municipales. Los ediles destacaron la derogación de la tasa de publicidad y propaganda y señalaron que también trabajan para avanzar con la derogación de la tasa de derecho a la ocupación del espacio público.

Según explicaron, el objetivo es reducir cargas que consideran meramente recaudatorias y generar un alivio para comerciantes, industriales y emprendedores. En ese sentido, señalaron que mantuvieron encuentros con comerciantes de distintos sectores de la ciudad para conocer el impacto de estas tasas.

CAMINO DE LA CRUZ: UNA OBRA PARA CONECTAR RUTAS Y DESCOMPRIMIR EL TRÁNSITO

Otro de los proyectos abordados fue la construcción del denominado Camino de la Cruz, una iniciativa que busca mejorar la conexión vial de Pergamino y vincular las rutas 32, 178 y 8, además de facilitar la circulación hacia la Ruta 188.

Los concejales señalaron que el proyecto fue aprobado por unanimidad y pasó al Ejecutivo municipal para avanzar con el proceso correspondiente.

Dib y Lantella remarcaron que la obra no tendría solamente un impacto productivo y logístico, sino también en materia de seguridad vial, ya que permitiría reducir la circulación de camiones de gran porte por distintos sectores de la ciudad.

“Pergamino se tiene que modernizar”, plantearon durante la entrevista, al considerar que una obra de estas características beneficiaría tanto al sector productivo como a vecinos que diariamente circulan por esos corredores.

“PERGAMINO TIENE HISTORIA Y VOS SOS PARTE DE ELLA”

En el plano cultural, Carla Lantella presentó el proyecto “Pergamino tiene historia y vos sos parte de ella”, una propuesta orientada a recuperar y preservar historias, fotografías, testimonios y otros elementos vinculados con el patrimonio local.

La iniciativa contempla la participación de vecinos, comerciantes, instituciones, empresas, escuelas y clubes que quieran aportar material relacionado con la historia de Pergamino.

La propuesta también apunta a crear una plataforma digital y utilizar códigos QR en distintos lugares de la ciudad para que vecinos y visitantes puedan acceder desde sus celulares a fotografías, relatos y testimonios vinculados con esos sitios.

Durante la conversación surgieron como ejemplos antiguos comercios, edificios, escuelas, estaciones y otros espacios que forman parte de la memoria colectiva pergaminense.

PREVENCIÓN DE CONSUMOS PROBLEMÁTICOS Y ABORDAJE DE LAS PROBLEMÁTICAS JUVENILES

Otro de los proyectos mencionados fue el denominado “Sistema de Prevención Juvenil Basado en Evidencia”, orientado a la prevención de consumos problemáticos y al abordaje de distintas situaciones que atraviesan adolescentes y jóvenes.

La iniciativa propone una articulación entre diferentes áreas municipales y la creación de una mesa de prevención comunitaria. También contempla una encuesta anónima en instituciones educativas para conocer las problemáticas, intereses y necesidades de los jóvenes.

A partir de esa información se buscaría fortalecer los factores protectores y reducir los factores de riesgo, con acciones específicas desde áreas como Salud, Seguridad, Cultura y Desarrollo Social.

Los concejales explicaron que el proyecto se encuentra en comisión y que esperan que pueda avanzar hacia su tratamiento en el Concejo Deliberante.

BALANCE DE LA EXPOSICIÓN RURAL Y EL ESCENARIO POLÍTICO

Durante la entrevista también realizaron un balance de la reciente Exposición Rural de Pergamino, donde mantuvieron encuentros con referentes provinciales, representantes de la Sociedad Rural y de la Cámara de Comercio.

Dib y Lantella destacaron el potencial productivo y comercial de la ciudad y consideraron que el intercambio permitió conocer de cerca distintas problemáticas del sector.

Finalmente, consultados sobre el escenario electoral y una posible continuidad en sus cargos, señalaron que actualmente están concentrados en el trabajo legislativo y en la presentación de proyectos.

“Siempre venimos trabajando para el vecino, para los pueblos, para los barrios”, sostuvo Lantella hacia el cierre de la entrevista.

La charla completa con Jorge Dib y Carla Lantella se desarrolló en “Nuestro Tiempo de Radio”, el programa conducido por Carly Antúnez Clerc por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540.

Entrevista Completa: