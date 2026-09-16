La escritora pergaminense Camucha Escobar presentó su nuevo libro, “Promesa de Sangre”, una novela policial ambientada entre Sicilia y Argentina que aborda la presencia de la mafia siciliana, los secuestros extorsivos, el contrabando y algunos de los episodios más oscuros de la historia argentina de las décadas de 1920 y 1930.

Durante una entrevista con Carly Antúnez Clerc en el programa “Nuestro Tiempo” de LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, Escobar contó detalles de su nueva obra, el proceso de investigación y el particular universo de personajes que construyó para esta historia.

“Promesa de Sangre” transcurre principalmente en Messina, Sicilia, y en las ciudades argentinas de Buenos Aires y Rosario. La protagonista es Rita Menini, una joven siciliana cuya vida queda atravesada por una promesa familiar y por los vínculos de su entorno con la mafia.

Escobar explicó que la inspiración surgió después de ver una serie sobre la mafia y preguntarse qué había ocurrido con ese fenómeno en Argentina. A partir de allí comenzó una extensa investigación sobre la presencia de organizaciones vinculadas al delito durante las primeras décadas del siglo XX.

La escritora destacó que, a diferencia de otros países donde las organizaciones criminales quedaron más claramente identificadas por sus orígenes, en Argentina las comunidades de inmigrantes se fueron integrando y mezclando. Sin embargo, durante las décadas del 20 y del 30 existió un importante desarrollo de actividades vinculadas a secuestros, robos y contrabando.

Entre los hechos históricos que investigó aparece el caso del secuestro de Ayersa, un episodio que Escobar incorporó a la trama desde la ficción. Según relató, existen distintas versiones sobre lo ocurrido y por eso decidió adaptar algunos elementos para integrarlos a la novela.

Otro de los aspectos históricos abordados es la trata de mujeres y el funcionamiento de las denominadas “casas de tolerancia”, vinculadas a redes que captaban mujeres europeas mediante engaños y las trasladaban a la Argentina.

En ese contexto, Escobar explicó que buscó diferenciar los personajes ficticios de los hechos históricos y preservar determinadas figuras dentro de la trama. La novela también incorpora referencias al tango y a la transformación que atravesó este género desde su origen popular hasta su aceptación en los salones europeos y posteriormente en Argentina.

Una investigación minuciosa

Para escribir una novela histórica, la investigación ocupa un lugar central en el trabajo de Escobar. La autora contó que consulta libros, diarios de época y diferentes fuentes para reconstruir las características de cada período.

Además, resaltó el trabajo de edición que realiza junto a Mónica, su editora en El Ateneo, quien revisa minuciosamente los datos históricos, las costumbres, la gastronomía y hasta determinados términos utilizados en las historias.

Escobar recordó que durante la escritura de “La Semilla del Pecado”, ambientada en Brasil, la investigación permitió detectar cuestiones vinculadas a la geografía y las costumbres que podían resultar incorrectas para determinados lugares del país.

“Promesa de Sangre” le permitió trabajar con mayor libertad, ya que combina hechos históricos con una trama policial y elementos de ficción.

Escribir sin una cantidad de páginas determinada

Durante la charla con Carly Antúnez Clerc, la escritora también habló sobre su rutina de trabajo. Contó que no establece una cantidad determinada de palabras o páginas por día, sino que escribe de acuerdo con el ritmo de cada historia.

Según explicó, durante el invierno suele escribir más, mientras que en verano dedica mayor tiempo a la lectura. Tampoco necesita un espacio específico para trabajar: puede hacerlo en su escritorio, en la cocina o incluso en el campo.

Una de las claves de su proceso creativo es tener definido, al menos aproximadamente, el final de la historia antes de comenzar a desarrollarla.

“Es lo primero que me importa, cómo va a terminar”, explicó.

A partir de allí, la trama va modificándose durante la escritura. Escobar contó que suele volver sobre capítulos anteriores, incorporar nuevos elementos y modificar personajes mientras avanza con la historia.

También señaló que antes de entregar una novela para su edición cuenta con la lectura de su marido y de dos amigas, quienes ayudan a detectar errores o inconsistencias que pueden pasar inadvertidas durante el proceso de escritura.

Personajes con matices

La autora también se refirió a la construcción de los personajes y explicó que con el paso del tiempo dejó atrás la división entre personajes completamente buenos y completamente malos.

“Después te aprendés a manejar en la zona de los grises”, sostuvo durante la entrevista.

Para Escobar, los personajes más complejos son aquellos que tienen contradicciones y permiten que el lector saque sus propias conclusiones sobre sus decisiones.

La escritora señaló que no busca imponer una interpretación sobre sus protagonistas, sino brindar información sobre lo que hacen y piensan para que sea el propio lector quien determine si puede comprenderlos, justificarlos o cuestionarlos.

El inesperado impacto de Antonela Roccuzzo

Uno de los momentos más comentados de la entrevista fue cuando Escobar recordó la repercusión que tuvo una publicación de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, quien apareció leyendo uno de sus libros.

La escritora contó que tanto ella como la editorial se sorprendieron porque no le habían enviado el ejemplar y porque sus libros no se encuentran actualmente en formato e-book.

La imagen tuvo una importante repercusión en medios nacionales y también generó un crecimiento de seguidores en las redes sociales de la autora.

Escobar relató que incluso recibió consultas de personas que querían conseguir específicamente el libro que había aparecido en la publicación.

La defensa del libro en papel

Durante la entrevista también surgió el debate sobre el formato digital y la piratería de libros. Escobar explicó que decidió intentar mantener sus nuevas obras fuera del formato digital debido a la experiencia que tuvo con libros anteriores, que fueron distribuidos ilegalmente en PDF poco después de su lanzamiento.

La autora destacó especialmente el valor del trabajo detrás de cada libro y manifestó su preocupación por el impacto que la piratería tiene sobre los escritores y las editoriales.

Al mismo tiempo, contó que mantiene un fuerte vínculo con las bibliotecas y que realiza donaciones, ya que considera que permiten que personas que no pueden comprar un libro igualmente puedan acceder a la lectura.

Escobar también destacó el crecimiento del interés por los libros en papel, especialmente entre lectores jóvenes.

Nuevas novelas en camino

El presente de la escritora pergaminense es de plena producción. Mientras “Promesa de Sangre” ya comenzó su recorrido por las librerías del país, Escobar tiene terminada otra novela ambientada en Haití.

La historia aborda acontecimientos vinculados con la esclavitud, la ocupación estadounidense y la realidad latinoamericana de comienzos del siglo XX.

Además, ya comenzó a trabajar en otra novela ambientada en Turquía durante un período de conflicto y ocupación.

“Promesa de Sangre” representa así una nueva etapa en la trayectoria de Camucha Escobar, quien continúa combinando investigación histórica, ficción y personajes atravesados por conflictos y dilemas humanos.

La autora también confirmó que El Ateneo prepara para el primer semestre del próximo año una reedición de “Tierra en sombras”, actualmente agotada, mientras continúa su proyecto de publicar una nueva novela por año.

Entrevista Completa: