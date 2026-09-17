La artista pergaminense radicada en Buenos Aires se presentará este viernes 18 de septiembre junto a un grupo de comediantes en Florentino Teatro Bar. En diálogo con Carly Antúnez Clerc, contó cómo nació su pasión por el stand-up y sus expectativas para esta primera presentación en la ciudad.

Caro Lattanzio, artista oriunda de Pergamino y radicada en Buenos Aires, visitará este viernes la ciudad para presentar “Vamos Viendo Stand Up”, un espectáculo de humor que reúne a seis comediantes y que promete una noche de risas, interacción con el público y mucha espontaneidad.

En una entrevista con Carly Antúnez Clerc, en el programa “Nuestro Tiempo” de LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, Lattanzio brindó detalles de la propuesta y compartió su recorrido artístico, sus comienzos en el stand-up y la ilusión de volver a actuar en su ciudad natal.

“Yo soy oriunda de Pergamino, me fui a los 18 años, pero siempre digo: vivo en Capital, pero soy de Pergamino”, expresó la artista, quien explicó que uno de sus objetivos para este año era llevar su proyecto de stand-up a la ciudad que la vio crecer.

Una propuesta con experiencia en el circuito porteño

“Vamos Viendo Stand Up” es el mismo espectáculo que el grupo presentó durante dos viernes de julio en la calle Corrientes, en Buenos Aires. La propuesta está integrada por Iván Doder, Caro Lattanzio, Pablo Dafonte, Juan Gabriel, Dani García y Sebas Bellabarba.

Lattanzio explicó que el espectáculo combina rutinas preparadas con la interacción espontánea que caracteriza al género.

“El stand-up siempre decimos que parece que fuera alguien contando una anécdota entre amigos en medio de un asado, pero realmente hay una estructura y una manera de hacer cada uno de los chistes y los remates”, señaló.

La artista destacó que detrás de cada presentación existe un importante trabajo de preparación, aunque también es necesario desarrollar herramientas para responder a las intervenciones del público y generar un ida y vuelta permanente durante la función.

De la actuación al stand-up

Caro Lattanzio contó que tiene formación actoral y que llegó a Buenos Aires para estudiar teatro. Si bien desde 2015 disfrutaba de espectáculos de stand-up a través de artistas consagrados, especiales de televisión y plataformas digitales, hace aproximadamente dos o tres años comenzó a acercarse con mayor profundidad al circuito independiente de la ciudad.

Esa experiencia la llevó a descubrir una modalidad artística que le permitió conectarse directamente con los espectadores.

“Me llamó tanto la atención esto de poder estar directo con la gente, que es distinto a una actuación”, explicó durante la entrevista.

Actualmente, la artista realiza entre dos y tres presentaciones semanales en distintos espacios del circuito del stand-up porteño y ya tuvo la oportunidad de actuar en escenarios como el Paseo La Plaza.

Además, la presentación en Pergamino será la tercera vez que se presente en Rosario, ciudad que visitará el sábado como parte de esta minigira.

La primera presentación en Pergamino

El espectáculo “Vamos Viendo Stand Up” se realizará este viernes 18 de septiembre, a las 21:30, en Florentino Teatro Bar.

Para Lattanzio, se trata de una fecha especial, ya que será su primera presentación dentro de Pergamino. La artista manifestó su deseo de que esta experiencia permita darle mayor difusión al género y abrir la posibilidad de organizar nuevos ciclos de humor en la ciudad.

“Mi ilusión más grande es que la gente lo conozca un poquito más, darle más difusión al stand-up”, afirmó.

También adelantó que le gustaría impulsar futuras presentaciones con distintos artistas y propuestas vinculadas al humor negro, un género que disfruta especialmente.

Una convocatoria que superó las expectativas

La artista destacó la respuesta del público ante la propuesta y contó que, al momento de la entrevista, quedaban alrededor de 20 entradas disponibles de las 50 que se habían puesto a la venta.

“Superaron mis expectativas ampliamente”, aseguró Lattanzio, quien se mostró entusiasmada con la posibilidad de compartir el espectáculo con el público pergaminense.

Durante la entrevista, además, confirmó que se reservaron entradas para los oyentes de Radio Mon, que serían sorteadas a través del programa “Nuestro Tiempo”.

Con esta presentación, Caro Lattanzio busca reencontrarse con su ciudad de origen y acercar una propuesta artística que, según sus propias palabras, se caracteriza por la energía y el vínculo que se genera entre los artistas y el público.

“Es mucho ida y vuelta. Nadie sale igual que como entró después de ver un show de stand-up”, sostuvo.

“Vamos Viendo Stand Up” se presentará este viernes 18 de septiembre, a las 21:30, en Florentino Teatro Bar, con Caro Lattanzio, Iván Doder, Pablo Dafonte, Juan Gabriel, Dani García y Sebas Bellabarba.