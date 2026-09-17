La Dirección de Tercera Edad de la Municipalidad de Pergamino anunció dos actividades destinadas a los adultos mayores para las próximas semanas: una peña folclórica y de tango, y el tradicional almuerzo para celebrar el Día del Jubilado.

La información fue brindada por la directora de Tercera Edad, Maira Torres, durante una entrevista realizada por el móvil de La Mañana de la Radio de LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540.

Peña de folclore y tango

La primera propuesta será el jueves 25 de septiembre, a partir de las 18 horas, en Bellas Artes.

Se realizará una peña de folclore y tango con entrada libre y gratuita, abierta a los adultos mayores y a la comunidad en general. Desde el área municipal invitaron a participar de esta jornada que tendrá como eje la música y el encuentro.

“Tenemos una peña, donde va a ser una peña folclórica y de tango. Están todos invitados, es a partir de las 18 horas y la entrada es libre y gratuita”, explicó Torres.

El festejo por el Día del Jubilado

En tanto, el 4 de octubre se llevará a cabo el tradicional festejo por el Día del Jubilado en el Club Centenario. La fecha conmemorativa es el 20 de septiembre, pero desde la Dirección de Tercera Edad se decidió realizar la celebración el mes siguiente.

Como ocurre cada año, la propuesta será un almuerzo destinado a los adultos mayores, con una jornada que combinará gastronomía, música, sorteos y distintos regalos.

Uno de los principales atractivos será la presentación en vivo de Los Iracundos. También participará Ezequiel Amaya, quien ofrecerá un show musical durante el encuentro.

Además, habrá numerosos sorteos y obsequios para los participantes. Entre los premios se destacan dos viajes que serán sorteados durante la jornada.

“Hay muchas expectativas porque todos los años se realiza este festejo y los jubilados esperan con entusiasmo poder compartir este día. Este año, además, vamos a contar con Los Iracundos y Ezequiel Amaya, muchos sorteos, dos viajes y regalos”, señaló Maira Torres.

Inscripción y cupos limitados

Desde la Dirección de Tercera Edad señalaron que ya comenzaron a trabajar junto a los distintos Centros de Jubilados y talleres de adultos mayores para organizar la participación en el almuerzo.

Los cupos son limitados y el único requisito para participar es ser mayor de 60 años.

Las personas interesadas pueden inscribirse acercándose a la Dirección de Tercera Edad, ubicada en Ramón Raimundo y Mendoza, o a través de los Centros de Jubilados.

También podrán comunicarse por WhatsApp al 2477 603589 para solicitar información y realizar la inscripción.

Las tarjetas serán entregadas previamente y serán necesarias para participar de los sorteos que se realizarán durante el almuerzo.

Desde la Dirección de Tercera Edad invitaron a los adultos mayores de Pergamino a sumarse a ambas propuestas y disfrutar de espacios de encuentro, música y celebración junto a la comunidad.