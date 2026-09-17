En una nueva columna de “Nuestro Tiempo de Radio”, el programa de las tardes de Radio Mon AM 1540 conducido por Carly Antúnez Clerc, Marcos Carini volvió a abordar una problemática que genera creciente preocupación: la salud mental y la prevención del suicidio.

La entrevista se desarrolló en el marco del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, que se conmemoró el pasado 10 de septiembre, y permitió repasar distintos aspectos vinculados con la prevención, la detección temprana y la necesidad de fortalecer las redes de atención y acompañamiento.

Carini planteó que la prevención del suicidio debe ser entendida como una cuestión de salud pública y que requiere la participación articulada del Estado, el sistema sanitario y la comunidad.

Durante la conversación, remarcó la importancia de reducir el estigma que todavía existe alrededor de la salud mental, ya que muchas personas que atraviesan situaciones de sufrimiento pueden evitar pedir ayuda por temor a ser juzgadas o incomprendidas.

La importancia de la detección temprana

Uno de los ejes centrales de la columna fue la necesidad de mejorar la detección temprana de las situaciones de riesgo.

Carini señaló que las estadísticas oficiales no necesariamente reflejan la totalidad del problema, debido a la existencia de situaciones que pueden no ser registradas formalmente, como determinados intentos de suicidio o casos de personas que atraviesan ideación suicida sin llegar a concretar un intento.

En ese sentido, destacó la necesidad de construir una red de prevención que no se limite exclusivamente a los hospitales o centros especializados, sino que también involucre a las escuelas, clubes, familias, organizaciones comunitarias y espacios barriales.

“Tenemos que pensar en una intervención sistémica, masiva”, sostuvo durante la entrevista, haciendo referencia a la necesidad de generar mecanismos de detección y acompañamiento en los distintos ámbitos donde transcurre la vida cotidiana.

El rol de escuelas, clubes y referentes comunitarios

Carini también se refirió al papel que pueden desempeñar docentes, entrenadores y otros referentes comunitarios.

Aclaró que esto no significa trasladarles la responsabilidad de intervenir profesionalmente ante situaciones complejas, sino reconocer que muchas veces son personas cercanas a niños, adolescentes y jóvenes que pueden detectar señales de sufrimiento y facilitar un diálogo que permita acercar a esa persona a una instancia de ayuda.

En este punto, destacó la importancia de contar con promotores comunitarios y fortalecer los centros de atención primaria y otros espacios barriales, para que exista una red cercana y accesible.

La fragmentación del sistema de salud

Otro de los conceptos desarrollados durante la entrevista fue el de la fragmentación del sistema de salud.

Carini sostuvo que existen iniciativas y proyectos en distintos niveles —nacional, provincial y municipal— pero planteó como desafío la necesidad de lograr una mayor articulación entre ellos.

En ese sentido, habló de la importancia de avanzar hacia un sistema integrado de abordaje de la salud mental y la prevención del suicidio, con políticas sostenidas, profesionales especializados y recursos suficientes.

También mencionó iniciativas impulsadas desde la Provincia de Buenos Aires vinculadas con la prevención y destacó la importancia de contar con líneas de atención y profesionales capacitados para intervenir ante situaciones de crisis.

Prevención y posvención

Durante la entrevista también se abordó el concepto de “posvención”, utilizado para referirse al acompañamiento y las intervenciones que se realizan después de un suicidio, no solamente con la familia y el círculo íntimo, sino también con las instituciones y comunidades afectadas.

Carini explicó que una situación de estas características puede generar un fuerte impacto en escuelas, barrios, clubes y en la comunidad en general, por lo que consideró necesario que también existan estrategias de acompañamiento y cuidado colectivo.

En este sentido, planteó que las campañas de promoción de la salud mental deberían contemplar tanto la prevención como las acciones posteriores ante situaciones que generan un fuerte impacto comunitario.

La necesidad de recursos para políticas de salud mental

Hacia el final de la entrevista, Carini puso el foco en la necesidad de que las políticas de prevención estén acompañadas por presupuesto y profesionales especializados.

“Los programas en serio cuestan una inversión, requieren una inversión, y sólo así podemos tener resultados”, expresó.

El especialista sostuvo que la elaboración de programas de prevención del suicidio, salud mental y consumos problemáticos requiere planificación, formación profesional y recursos para poder sostener las acciones en el tiempo.

La columna de Marcos Carini en “Nuestro Tiempo de Radio” volvió así a poner en agenda una problemática compleja que atraviesa a familias y comunidades, destacando la importancia de hablar sobre salud mental, reducir el estigma y fortalecer las redes de prevención y acompañamiento.

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