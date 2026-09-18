El actor Luciano Juhant visitará Pergamino este domingo 20 de septiembre para presentar “Job”, un unipersonal escrito por la dramaturga sampedrina Marina Asiri. La función se llevará a cabo en la sala Avemus y propone una profunda reflexión sobre el sufrimiento, las pérdidas, la soledad y los interrogantes que atraviesan la vida humana.

En una entrevista con Carly Antúnez Clerc, en el programa Nuestro Tiempo de Radio Mon Pergamino AM 1540, Juhant compartió detalles de la obra y expresó su entusiasmo por regresar a la ciudad, donde vivió parte de su infancia y conserva importantes afectos.

Una obra inspirada en un personaje bíblico

“Job” toma como referencia al personaje bíblico que atraviesa distintas situaciones de dolor, pérdidas y dificultades. Sin embargo, el actor aclaró que la propuesta no está dirigida exclusivamente a un público religioso, sino que busca interpelar a los espectadores desde una perspectiva profundamente humana.

“Es algo más relacionado con la vida humana y con la concepción humana. Con las preguntas, con la necesidad de entender qué pasa y por qué me pasa”, explicó Juhant durante la entrevista.

La obra aborda también la necesidad de las personas de tener todo bajo control y los cuestionamientos que surgen frente a situaciones que muchas veces parecen injustas o carecen de una explicación.

El valor de los silencios y la conexión con el público

Juhant contó que viene presentando “Job” desde abril y que la experiencia ha sido muy enriquecedora, tanto desde lo artístico como por la respuesta de los espectadores.

El unipersonal tiene una duración aproximada de entre 45 y 50 minutos y otorga un papel central a los silencios, que contribuyen a generar un clima de profunda conexión entre el personaje y el público.

“Los silencios tienen un rol muy importante en la obra. Es una obra que va entre los 45 y 50 minutos, pero cuando no vuela una mosca, realmente se siente”, relató el actor.

A lo largo de la puesta en escena, el protagonista atraviesa distintas experiencias vinculadas al sufrimiento y al dolor, pero también transmite un mensaje de esperanza y la importancia de seguir adelante a pesar de las dificultades.

Una presentación especial para el actor

Luciano Juhant manifestó su emoción por presentar la obra en Pergamino, una ciudad con la que mantiene un vínculo afectivo especial. Nacido en Arroyo Dulce, vivió en Pergamino hasta los 12 o 13 años y destacó la importancia de reencontrarse con familiares, amigos y conocidos a través de esta propuesta teatral.

Asimismo, valoró la actividad cultural de la ciudad y agradeció a la sala Avemus por brindarle la posibilidad de llevar adelante la función.

“Uno empieza a querer a sus personajes”, expresó Juhant al referirse a su vínculo con el protagonista de la obra y al desafío que implica sostener un unipersonal sobre el escenario.

En ese sentido, remarcó que su objetivo no es solamente que el público disfrute de la función, sino que se vaya con una inquietud y una reflexión personal.

“Espero que les haya atravesado. Que salgan con un interrogante, con algo. Esa es un poco la idea”, sostuvo.

Día, lugar y entradas

La presentación de “Job” será este domingo 20 de septiembre en la sala Avemus de Pergamino.

La entrada anticipada tiene un valor de 15.000 pesos, mientras que la entrada general cuesta 20.000 pesos.

Las reservas pueden realizarse comunicándose al 2477 451467.

La entrevista completa con Luciano Juhant se llevó a cabo en el programa Nuestro Tiempo, con Carly Antúnez Clerc, por Radio Mon Pergamino AM 1540.