Este jueves 24 de septiembre, desde las 16, Giuppo Gelato & Caffe abrirá nuevamente sus puertas en Avenida de Mayo 524, con una propuesta renovada que suma cafetería y pastelería a su tradicional oferta de helados artesanales.

Javier Cereseto, propietario del emprendimiento, visitó el estudio de Radio Mon durante La Mañana de la Radio y adelantó los detalles de esta nueva etapa, que busca combinar calidad, precios accesibles y una fuerte apuesta por la producción y el trabajo local.

“Estamos esperando que llegue el día de mañana para reencontrarnos con nuestro público y ahora con una oferta extendida y renovada”, señaló Cereseto durante la entrevista.

La nueva propuesta incorpora cafetería, pastelería y diferentes opciones para disfrutar tanto dentro del local como en la vereda, aprovechando el movimiento de la Avenida de Mayo. También habrá servicio de café al paso y atención para los comercios de la zona.

“Los dos pilares son la calidad y precios muy accesibles”, explicó el propietario. En ese sentido, adelantó algunos de los valores con los que comenzará a funcionar el nuevo espacio: café a $2.000, café con leche a $3.000 y tostados a $6.000.

Desde Giuppo remarcaron que mantener precios accesibles no significa resignar la calidad de los productos. Como ejemplo, Cereseto destacó que los tostados se preparan con jamón natural y no con paleta o sustitutos.

Una fuerte apuesta por el trabajo local

Uno de los aspectos destacados durante la entrevista fue la decisión de fortalecer los vínculos con productores, emprendedores y proveedores de Pergamino.

Según explicó Cereseto, aproximadamente el 90% de los productos que comercializará Giuppo Gelato & Caffe se fabrican en Pergamino. Además, para la puesta en marcha del nuevo local se decidió adquirir el equipamiento también a proveedores de la ciudad.

“Todo lo que la gente venga y consuma le va a estar dando trabajo a gente de Pergamino”, sostuvo.

La propuesta de pastelería también incorpora productos elaborados por emprendimientos locales, entre ellos una familia pergaminense vinculada a la marca Antojo, que ofrecerá tortas y postres.

El proyecto también generó nuevos puestos de trabajo. Cereseto confirmó que fueron contratadas seis personas para esta nueva etapa y anticipó que, si la actividad acompaña las expectativas, podrían incorporarse más trabajadores.

Un espacio pensado para disfrutar

Además de la oferta gastronómica, la intención de Giuppo es generar un lugar de encuentro para vecinos, trabajadores y visitantes.

El nuevo local tendrá una amplia franja horaria. Durante los primeros días abrirá desde las 9, con la intención de comenzar más temprano una vez que la actividad se encuentre estabilizada. Por la noche, el funcionamiento se extenderá hasta la medianoche y, durante el verano y especialmente los fines de semana, podría llegar hasta las 2 de la madrugada.

“Queremos que la gente se sienta cómoda, que venga a un lugar tranquilo, agradable, que pueda conversar y disfrutar”, expresó Cereseto.

La apertura se suma además al movimiento gastronómico y comercial que se viene desarrollando sobre la Avenida de Mayo, una zona que se consolida como uno de los espacios de encuentro de Pergamino.

Promoción especial por la apertura

Como parte de la inauguración, este jueves 24 de septiembre habrá una promoción especial: 2×1 en helados, tanto en vasito como en tacita y cucurucho.

Además de los sabores tradicionales, Giuppo continuará ofreciendo nuevas variedades y productos como cubanitos, alfajores y bombones helados.

Cereseto destacó que la elaboración mantiene un carácter artesanal y que la selección de ingredientes y el proceso de producción son parte fundamental de la identidad de la marca.

“Todo es fresco, todo natural. Y así se logra el helado de Giuppo, no tiene otro secreto”, afirmó.

La cita será este jueves 24 de septiembre, desde las 16, en Giuppo Gelato & Caffe, Avenida de Mayo 524, Pergamino.

Entrevista Completa: