El Hospital de Día Escuelita Mario Cardozo de Pergamino realizará este viernes 25 de septiembre una jornada abierta a la comunidad denominada “Salud Mental: siembra para que la huerta crezca”. La actividad comenzará a las 9.30 y tendrá como objetivo fortalecer los vínculos con la comunidad a través de la huerta y distintas propuestas recreativas.

La iniciativa fue presentada en los estudios de Radio Mon durante una entrevista realizada en La Mañana de la Radio, donde participaron Joaquín Chamorro, acompañante terapéutico e integrante del equipo del Hospital de Día, junto a Óscar Bragale y Laureano Cabral, quienes forman parte de diferentes talleres de la institución.

La convocatoria invita a los vecinos a acercarse con plantines, semillas, plantas aromáticas, hortalizas, flores o cualquier especie que tengan en sus hogares y quieran aportar para la huerta del Hospital de Día.

“Para nosotros el lazo comunitario es fundamental”, explicó Chamorro, quien destacó la importancia de que la comunidad conozca el espacio y pueda participar de las distintas actividades que allí se desarrollan.

Un espacio de acompañamiento y formación

El Hospital de Día funciona dentro del Servicio de Salud Mental de Liga San José y trabaja desde 2012 acompañando a personas que necesitan atención y contención, mediante diferentes propuestas y talleres.

Según explicó Chamorro, se trata de un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos, psiquiatras, acompañantes terapéuticos, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales y psicopedagogos, entre otros profesionales.

Entre las actividades que se desarrollan se encuentran talleres de oficio, actividad física, arte, huerta y radio. El espacio recientemente adoptó el nombre de “Escuelita Mario Cardozo”, en reconocimiento a uno de los pacientes históricos de la institución, quien además es artista y fue protagonista de los murales ubicados frente a la Terminal de Ómnibus.

La huerta como herramienta de trabajo

Óscar Bragale, integrante del taller de huerta, explicó que actualmente son cinco las personas que participan de la actividad, que funciona los lunes, miércoles y viernes.

Las tareas incluyen trabajar la tierra, rastrillar, utilizar el motocultivador y sembrar diferentes variedades. Una vez que los cultivos crecen, parte de la producción puede utilizarse en la cocina del Hospital de Día, consumirse o incluso comercializarse.

Bragale también contó que participa de otros talleres, entre ellos escritura y radio, destacando el valor de estas actividades para desarrollar capacidades, expresarse y mantener una participación activa dentro del espacio.

Música, buffet y actividades para la comunidad

La jornada del viernes no estará limitada a la actividad de la huerta. Según explicó Laureano Cabral, habrá buffet, música, una clase abierta de percusión y fútbol.

La propuesta comenzará alrededor de las 9.30 o 10 y se desarrollará en las instalaciones del Hospital de Día, ubicado frente a la Terminal de Ómnibus de Pergamino, con acceso por calle José Vela.

“Autonomía”, el emprendimiento de lavado de vehículos

Durante la entrevista también se presentó “Autonomía”, un emprendimiento de lavado de vehículos desarrollado por integrantes del Hospital de Día.

El servicio funciona mediante turnos y contempla la limpieza interior y exterior de vehículos. También se pueden llevar bicicletas y monopatines.

Para solicitar un turno, se debe llamar al 2477 465083. El servicio funciona habitualmente de 8 a 12 y tiene una capacidad aproximada de dos o tres vehículos por jornada.

Una invitación abierta a toda la comunidad

Desde el Hospital de Día remarcaron la importancia de generar espacios de encuentro y participación comunitaria. En ese sentido, la jornada “Salud Mental: siembra para que la huerta crezca” busca que los vecinos puedan acercarse, conocer el lugar y aportar desde sus posibilidades.

La invitación es para este viernes 25 de septiembre, desde las 9.30, en el Hospital de Día Escuelita Mario Cardoso, ubicado frente a la Terminal de Ómnibus de Pergamino, por calle José Vela.

Quienes quieran participar pueden llevar semillas, plantines, plantas aromáticas, hortalizas, flores u otras especies que tengan en sus hogares para sumar a la huerta.

Entrevista Completa: