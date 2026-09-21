En el programa Nuestro Tiempo de Radio Mon Pergamino, conducido por Carly Antúnez Clerc, Carlos Cimento y Antonella Rizodé, integrantes de Discapacidad Argentina, se refirieron al proyecto “Hora Amigable”, presentado en el Honorable Concejo Deliberante de Pergamino, y plantearon la necesidad de avanzar en políticas públicas que garanticen una inclusión real y permanente.

Durante la entrevista, los referentes expresaron su preocupación por que la accesibilidad quede sujeta a la voluntad de los comerciantes. Si bien valoraron la importancia de adaptar los entornos a las necesidades de las personas con discapacidad, remarcaron que se trata de un derecho y no de un acto de benevolencia.

Cimento y Rizodé reclamaron al municipio la implementación de un plan integral de accesibilidad basado en el diseño universal, que contemple mejoras en las veredas, rampas, transporte público, espacios culturales, deportivos y otros ámbitos de la vida cotidiana.

También señalaron la importancia de que las familias, las instituciones y las personas con discapacidad participen en la elaboración de las políticas públicas. Según manifestaron, el proyecto “Hora Amigable” no habría contado con una consulta previa a las organizaciones del sector ni al Consejo Municipal de Personas con Discapacidad.

Durante la charla, los entrevistados destacaron que vienen reclamando avances en materia de accesibilidad desde hace años y sostuvieron que las medidas deben trascender las acciones aisladas para convertirse en políticas sostenibles en el tiempo.

Finalmente, reiteraron su disposición al diálogo con las autoridades y convocaron a trabajar de manera conjunta para construir un Pergamino verdaderamente inclusivo.

Entrevista Completa: