La actividad se realizará este viernes 25 de septiembre a las 18 en el Espacio de la Memoria. Mónica Filippini explicó en Nuestro Tiempo de Radio el trabajo realizado por el equipo de psicólogos durante el juicio Saint Amant II y destacó la importancia de preservar la memoria, la verdad y la justicia.

En el marco de las actividades impulsadas por la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino por los 50 años del golpe de Estado de 1976, este viernes 25 de septiembre se llevará adelante una presentación y conversatorio en el Espacio de la Memoria, ubicado en Dorrego 636.

La actividad contará con la presentación de un libro elaborado a partir de la experiencia del equipo de psicólogos que acompañó a víctimas y testigos durante el juicio Saint Amant II, desarrollado en 2014, y tendrá además la participación del fiscal Adolfo Villate.

En diálogo con Carly Antúnez Clerc en “Nuestro Tiempo de Radio”, la psicóloga Mónica Filippini explicó que durante este año la Asociación lleva adelante “50 acciones por los 50 años del golpe” y que la presentación del libro busca poner en valor una tarea que, según señaló, muchas veces permanece invisibilizada.

“Es un libro que para nosotros cobra importancia porque materializa un trabajo realizado por el equipo de psicólogos de la asociación, conformado por el psicólogo José Santucho, Néstor Pagotto y yo”, explicó Filippini.

El trabajo se desarrolló durante el juicio Saint Amant II, cuyas audiencias testimoniales tuvieron carácter itinerante y llegaron a Pergamino. De acuerdo con lo explicado durante la entrevista, el equipo acompañó aproximadamente a 50 víctimas testigos.

El acompañamiento psicológico durante los juicios

Filippini detalló que el acompañamiento psicológico constituye un dispositivo integral destinado a favorecer los procesos de reparación individual de las víctimas, pero también a trabajar sobre las consecuencias que estos hechos tienen en el conjunto de la comunidad.

“El propósito fundamental es garantizar que la palabra de las víctimas sea la protagonista”, sostuvo la psicóloga, quien remarcó que el objetivo es evitar que las personas deban atravesar en soledad un proceso judicial que puede resultar especialmente complejo.

El dispositivo se desarrolla en tres etapas: un primer momento de conocimiento y entrevistas con la víctima testigo; un segundo momento de acompañamiento físico durante su declaración testimonial; y una tercera instancia destinada a la reelaboración de la conmoción subjetiva que puede producir el testimonio.

“Se trata de generar un espacio de confiabilidad para que ese testigo produzca, a través de su testimonio o de su propia voz, también un acto político en relación con la memoria, la verdad y la justicia”, explicó.

La profesional también señaló que este tipo de acompañamiento comenzó a desarrollarse en los juicios por delitos de lesa humanidad a partir de la desaparición de Julio López y destacó que la incorporación de psicólogos permitió introducir una dimensión subjetiva y humana en el ámbito judicial.

La experiencia del juicio Saint Amant II en Pergamino

Durante la entrevista, Filippini recordó especialmente las audiencias realizadas en Pergamino en 2014, que tuvieron lugar en el recinto del Concejo Deliberante.

La realización de aquellas audiencias fue posible a partir del trabajo conjunto de organismos de derechos humanos de distintas ciudades de la región, entre ellas San Nicolás, San Pedro, Baradero y Pergamino.

La psicóloga recordó además la importante presencia de vecinos y estudiantes durante las jornadas, que permitieron que las nuevas generaciones tuvieran contacto con un proceso judicial de relevancia histórica para la ciudad y la región.

El conversatorio de este viernes contará con la participación del fiscal Adolfo Villate, quien contextualizará lo ocurrido durante Saint Amant II y abordará también la situación del juicio Saint Amant IV, que tuvo audiencias en Pergamino.

Además, estarán presentes víctimas testigos que participaron de ambos procesos judiciales.

Las baldosas de la memoria y los actos de vandalismo

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la situación de las baldosas de la memoria instaladas en distintos puntos de Pergamino.

Filippini denunció que durante este año se produjeron tres actos de vandalización y explicó que, cada vez que ocurre uno de estos hechos, la Asociación realiza un acto de repudio y trabaja en la reparación o reposición de la baldosa afectada.

La psicóloga señaló que todavía quedan muchas baldosas por colocar en la ciudad y adelantó que próximamente se anunciará la instalación de una nueva, cuya construcción fue realizada junto a familiares de la persona homenajeada.

En ese sentido, también explicó que desde la Asociación impulsan un proyecto para que las baldosas de la memoria sean declaradas Patrimonio Cultural de la Ciudad, con el objetivo de contar con una mayor protección y colaboración estatal para su conservación.

Respecto de los actos de vandalismo registrados recientemente, Filippini indicó que hasta el momento no fueron identificados sus responsables y manifestó la expectativa de que las cámaras de seguridad puedan aportar elementos para esclarecerlos.

Memoria y participación de las nuevas generaciones

Durante la conversación con Carly Antúnez Clerc, Filippini también destacó el trabajo que la Asociación desarrolla con jóvenes, estudiantes secundarios, universitarios y terciarios.

Además, mencionó la participación de agrupaciones como Nietes y el vínculo con distintos sectores del ámbito artístico, destacando particularmente el acompañamiento de “Nadie Olvida Nada” en diferentes actividades.

“Estas 50 acciones nos permiten mantener viva durante todo el año la memoria”, señaló Filippini, al remarcar que la intención es que los pergaminenses conozcan el trabajo que desde hace años llevan adelante los organismos de derechos humanos.

La actividad será este viernes

La presentación del libro y el conversatorio se realizarán este viernes 25 de septiembre a las 18 horas en el Espacio de la Memoria, ubicado en Dorrego 636, entre San Nicolás y Merced.

La jornada forma parte de las 50 acciones impulsadas durante este año por la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Pergamino, en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976.

Entrevista Completa: