En el marco de la agenda cultural que la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Pergamino impulsa para acompañar y difundir las propuestas artísticas de la ciudad y la región, La Mañana de la Radio recibió a los protagonistas de “Todas las canciones de amor”, la obra de Santiago Loza que continúa su temporada en Pergamino.

La particularidad de la entrevista fue que Pamela Lombari, una de las conductoras de La Mañana de la Radio, dejó por unos minutos su rol habitual frente al micrófono para ocupar el lugar de entrevistada. Es que, además de formar parte del equipo del programa, Lombari es una de las protagonistas de la obra teatral junto a Ezequiel Gabella.

Durante la charla, ambos actores compartieron detalles del espectáculo, del proceso de preparación y de los desafíos que implicó llevar esta historia al escenario.

“Todas las canciones de amor” tuvo su estreno dos sábados antes de la entrevista y ya había concretado dos funciones, con una respuesta positiva del público. La propuesta cuenta con cuatro funciones más previstas y tiene como eje la relación entre una madre y su hijo, a partir de un texto de Santiago Loza.

Para Lombari, asumir este personaje significó un desafío importante dentro de su trayectoria. La actriz explicó que la dramaturgia de la obra presenta una estructura diferente a la que habitualmente está acostumbrada a transitar, ya que el personaje de la madre atraviesa su presente, recuerda su pasado y proyecta distintas posibilidades de futuro mientras espera el regreso de su hijo.

“Ha sido un inmenso desafío para mí poder aprenderlo, abrazarlo y hacer lo propio”, señaló Lombari durante la entrevista, al destacar también la calidad del texto escrito por Santiago Loza.

En ese proceso, la actriz destacó especialmente el trabajo junto a Gabella, quien interpreta al hijo. Su personaje no cuenta con texto hablado dentro de la dramaturgia tradicional, sino que se comunica principalmente a través de las canciones, una característica que también representó un desafío para el actor.

Gabella explicó que trabajar desde el silencio y construir un personaje que se comunica desde ese lugar le permitió explorar nuevas herramientas interpretativas. También resaltó el acompañamiento de Lombari y el trabajo conjunto durante los meses de ensayo.

La construcción de la obra fue un proceso compartido con los directores Gustavo Bebacqua y Fabricio Seglio, quienes acercaron el texto y propusieron a ambos actores para protagonizarlo. Según contaron durante la entrevista, el trabajo de ensayo permitió que los personajes fueran transformándose y encontrando nuevos sentidos a medida que avanzaba el proceso creativo.

Más allá de la puesta en escena, ambos actores destacaron el vínculo generado durante el trabajo. Gabella expresó su admiración por Lombari y valoró su experiencia y generosidad sobre el escenario, mientras que la actriz definió a su compañero como un actor talentoso, responsable, creativo y comprometido con el proyecto.

La obra también pone en primer plano la importancia de acompañar al teatro independiente local. Durante la entrevista, Lombari y Gabella remarcaron el esfuerzo que implica sostener las producciones teatrales de Pergamino y el aporte fundamental del público a través de la compra de entradas.

“Todas las canciones de amor” se presenta este sábado 26 de septiembre a las 21 horas en Ademus Teatrum, ubicado en Jujuy 227, esquina Prudencia González. Las entradas pueden reservarse al 451467, adquirirse en la boletería del teatro o contactando a los integrantes de la obra a través de sus redes sociales. La entrada anticipada tiene un valor de $17.000.

El equipo artístico está integrado por Pamela Lombari y Ezequiel Gabella, con dirección conjunta de Fabricio Seglio y Gustavo Bebacqua. Laura Riera participa en fotografía, Bernarda Funes en vestuario y Mariano Abrate está a cargo de los arreglos musicales.

Además, durante la entrevista Pamela Lombari aprovechó para anunciar su participación en otra propuesta teatral. Este viernes se presenta en el Teatro TAFS de Rojsa con “La Prudencia”, comedia en la que comparte escenario con Gustavo Bebacqua y Rodrigo Paiva, bajo la dirección de Marcela López y Noelia Ortiz.

La entrevista formó parte de la “Cartelera Cultural”, un espacio de La Mañana de la Radio que, con el impulso de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Pergamino, busca visibilizar las distintas propuestas culturales y artísticas de la ciudad y la región.

Entrevista Completa: