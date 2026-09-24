Este jueves 24 de septiembre, Pergamino celebra a Nuestra Señora de la Merced, Patrona de la ciudad, en una jornada que reúne a la comunidad en torno a la fe, la tradición y el encuentro.

La Fiesta Patronal de este año se desarrolla bajo el lema “Camino a los 250 años, con María de la Merced. Renacidos por el Bautismo y Firmes en la Fe”, como parte de las celebraciones que buscan mantener viva una devoción profundamente ligada a la historia de Pergamino.

La jornada central llega luego de la tradicional Novena Mercedaria, que durante los días previos convocó a los fieles con celebraciones religiosas, momentos de oración y distintas actividades pastorales.

Una devoción con raíces en la historia de Pergamino

La presencia de la devoción a Nuestra Señora de la Merced está estrechamente vinculada con los orígenes de Pergamino. La actividad religiosa en la zona se remonta al período colonial y, con el paso de los años, la advocación de la Virgen de la Merced se consolidó como una parte importante de la identidad de la ciudad.

El 26 de septiembre de 1779 quedó formalmente establecida la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, aunque ya existían antecedentes de actividad religiosa en la zona.

El templo atravesó distintas etapas a lo largo de su historia. En 1919, un incendio destruyó la iglesia que funcionaba en aquel momento y la comunidad volvió a movilizarse para reconstruirla. En 1923 se colocó la piedra fundamental del actual templo, que finalmente fue inaugurado en 1930.

La celebración del 24 de septiembre representa así mucho más que una fecha del calendario religioso: es una tradición que atraviesa generaciones de pergaminenses.

El cronograma de este jueves 24

Las actividades de la Fiesta Patronal comenzaron con la celebración de la Santa Misa de las 8:00.

A las 11:00 se celebrará una nueva misa, mientras que el momento central de la jornada llegará por la tarde con la tradicional procesión.

A las 16:00 partirá la procesión de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de la Merced desde la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes.

La imagen de la Patrona recorrerá las calles de la ciudad acompañada por los fieles, en una de las principales expresiones públicas de fe de la comunidad pergaminense.

Posteriormente tendrá lugar la Santa Misa de Fiesta, prevista para las 19:30.

El significado de la Virgen de la Merced

La advocación de Nuestra Señora de la Merced está históricamente relacionada con la liberación de los cautivos. Ese significado continúa presente en la celebración actual, invitando a reflexionar y rezar por quienes atraviesan distintas situaciones de sufrimiento, necesidad o falta de libertad.

Con el lema de este año, la comunidad propone además poner la mirada en el camino de fe y en la preparación hacia los 250 años de historia vinculada a la presencia de la Virgen de la Merced en Pergamino.

De esta manera, cada 24 de septiembre la ciudad vuelve a encontrarse alrededor de su Patrona, en una celebración que combina la tradición religiosa, la historia local y la participación de numerosas familias.

Fiesta Patronal de Nuestra Señora de la Merced

Jueves 24 de septiembre

• 8:00 – Santa Misa

• 11:00 – Santa Misa

• 16:00 – Procesión de la Sagrada Imagen desde la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes

• 19:30 – Santa Misa de Fiesta

“¡Señora de la Merced, Patrona de Pergamino, socórrenos!”

La comunidad invita a los vecinos a participar de las celebraciones y acompañar a Nuestra Señora de la Merced en este día tan significativo para la ciudad.