La propuesta reunirá a instituciones educativas, empresas y espacios vinculados al empleo y el emprendedurismo, con el objetivo de acercar a los jóvenes información sobre las posibilidades de estudio y su futura inserción laboral.

Durante el móvil de La Mañana de la Radio se presentó una nueva edición de la Expo Educativa, que este año incorporará también la Expo Empresa. La actividad se desarrollará el miércoles 30 de septiembre, de 8:30 a 14 horas, en la Escuela Municipal de Bellas Artes.

La presentación estuvo encabezada por Javier Baroni, responsable de la Expo Educativa; Eugenio Pettinari, director de Empleo y Emprendedurismo; y Gabriel Pereyra, director de Juventud, además de representantes del área de Cultura.

Baroni explicó que la Expo Educativa reúne propuestas de instituciones de educación superior, universidades, institutos y centros de formación laboral. Los asistentes podrán conocer carreras, tecnicaturas, posgrados y cursos, con el objetivo de contar con herramientas para definir sus recorridos educativos y vocacionales.

La actividad también contará con un cronograma de propuestas y actividades. Si bien existe la posibilidad de realizar una inscripción previa para participar, no será obligatoria para concurrir al evento.

LA EXPO EMPRESA SE SUMA A LA PROPUESTA

Una de las novedades de esta edición será la incorporación de la Expo Empresa, iniciativa impulsada desde la Dirección de Empleo y Emprendedurismo.

Según explicó Eugenio Pettinari, se desarrollarán distintos paneles destinados a que los jóvenes puedan conocer la matriz productiva de Pergamino y las posibilidades de inserción laboral y emprendedora que ofrece la ciudad.

Participarán representantes de los tres parques industriales de Pergamino y empresas vinculadas a sectores representativos de la economía local, entre ellos el agro, el sector textil y el metalúrgico.

También habrá un panel de Fundación OSDE y una propuesta a cargo de Bernadita Querede, relacionada con la posibilidad de emprender mientras se desarrolla una carrera educativa.

La intención es complementar la información sobre qué estudiar con una mirada acerca de dónde y cómo esos conocimientos pueden aplicarse posteriormente en el ámbito laboral y productivo local.

JUVENTUD TAMBIÉN TENDRÁ SU ESPACIO

La Dirección de Juventud participará de la jornada con un stand ubicado en el segundo piso de la Escuela Municipal de Bellas Artes.

Gabriel Pereyra destacó la importancia de acompañar una iniciativa que los jóvenes de Pergamino ya conocen y que, según señaló, eligen año tras año. El área preparará además una dinámica recreativa denominada “Rosco”, junto con otras actividades destinadas a quienes concurran a la exposición.

Desde el área de Cultura también destacaron la posibilidad de recibir la actividad en la Escuela Municipal de Bellas Artes y señalaron que el espacio estará a disposición para acompañar el desarrollo de la jornada.

La convocatoria será el miércoles 30 de septiembre, de 8:30 a 14 horas, en la Escuela Municipal de Bellas Artes. La entrada será abierta y no será necesario contar con inscripción previa para asistir.