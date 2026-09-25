Connie Ugarte y Pablo Digilio celebran 20 años de trayectoria musical y lo harán con una presentación especial este viernes en Florentino, donde recorrerán parte de la historia que construyeron juntos a través de la música.

En una entrevista realizada en el piso de La Mañana de la Radio, por Radio Mon, Connie contó cómo viven este aniversario y repasó algunos de los momentos más significativos de una trayectoria que comenzó hace más de dos décadas, cuando ambos se conocieron en un espacio vinculado a la música.

“Es una vida, básicamente, acompañados con la música”, expresó Connie al hablar de estos 20 años. Según explicó, la música se convirtió en una parte inseparable de sus vidas y en una actividad que atraviesa tanto su recorrido artístico como su vida cotidiana.

Uno de los momentos más recientes y especiales que vivieron fue su participación en la apertura del Teatro San Martín, donde tuvieron la posibilidad de compartir escenario con Ricardo Mollo.

La experiencia tuvo además un significado particular porque Connie y Pablo habían realizado una versión de una canción vinculada a Mollo y, antes de publicarla en redes sociales, decidieron acercársela al propio músico. La respuesta fue positiva y, posteriormente, Mollo compartió con ellos sus impresiones sobre el trabajo realizado.

“Que él nos dijera que estaba re bien filmado, re bien tocado, que le había gustado, espectacular, increíble”, recordó Connie durante la entrevista.

El encuentro con Mollo también tuvo un componente especial durante la apertura del teatro. Según contó, el músico suspendió una conferencia de prensa que tenía prevista para poder realizar la prueba de sonido junto a ellos.

“Él, muy piola como persona, eso también nos generó que pudiéramos estar mucho más tranquilos”, relató Connie.

MÚSICA COMO FORMA DE VIDA

Durante la charla, Connie también se refirió a la manera en que la música atraviesa la vida cotidiana de ambos. Desde la composición y la interpretación hasta los momentos familiares, la música aparece como una presencia permanente.

“Si no estás haciendo música, estás pensando en la música”, explicó, al describir una rutina en la que la música está presente desde que comienza el día.

En estos años, además de interpretar covers y versiones de artistas nacionales e internacionales, Connie y Pablo también desarrollaron su faceta como compositores.

“Como compositores podemos decir que somos compositores amplios”, definió Connie, destacando la variedad de estilos y propuestas en las que fueron incursionando.

Uno de esos proyectos es Copadísimos, una propuesta de música infantil que alcanzó a públicos de distintas partes del país e incluso del exterior.

La iniciativa también les permitió continuar vinculados con el ámbito educativo. Aunque hace dos años decidieron dejar las aulas para dedicarse de lleno a la música, Connie explicó que, a través de Copadísimos, continúan vinculados con docentes y estudiantes.

“En algún punto seguimos haciendo docencia porque estamos en las aulas sin estar”, señaló.

UNA NOCHE PARA RECORRER 20 AÑOS

La celebración de este aniversario tendrá lugar este viernes en Florentino. El público podrá encontrarse con un repertorio integrado por canciones que acompañaron a Connie y Pablo a lo largo de estos 20 años.

Según anticipó Connie, el show incluirá numerosos covers de rock nacional e internacional y, especialmente en esta ocasión, tendrá una fuerte presencia del rock internacional.

Además, contarán con un invitado especial: Lucas Repeto, bajista que fue uno de los primeros integrantes que acompañaron a Connie y Pablo en su formación musical y que vuelve a compartir escenario con ellos en esta fecha aniversario.

La presentación será también un recorrido por canciones que dejaron huella en su trayectoria y que fueron parte de distintos momentos de su historia artística en Pergamino.

A lo largo de estos 20 años, Connie y Pablo fueron construyendo un vínculo con el público local, participando de diferentes escenarios y propuestas culturales de la ciudad, y consolidando también una comunidad de seguidores que acompaña sus presentaciones.

Este viernes, en Florentino, esa historia volverá a encontrarse con el público para celebrar dos décadas de música, escenarios, canciones y experiencias compartidas.

Entrevista Completa: