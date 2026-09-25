La Agencia de Desarrollo Local de Pergamino pondrá en marcha en octubre una nueva propuesta destinada a adolescentes de la ciudad. Se trata del Fab Lab, un espacio pensado para aprender y experimentar con tecnología a través de proyectos concretos vinculados con la robótica, la programación y el desarrollo de videojuegos.

En una entrevista realizada por el móvil de Radio Mon para “La Mañana de la Radio”, la directora de la Agencia de Desarrollo Local, Aurelia Furnari, explicó que la iniciativa surgió a partir de la necesidad de incorporar una propuesta destinada específicamente a adolescentes.

“Hace bastante tiempo que estábamos con ganas de incluir una propuesta para adolescentes y finalmente lo estamos logrando”, señaló Furnari, quien destacó que el objetivo es que los participantes puedan desarrollar habilidades digitales que son necesarias “no para el futuro sino para el presente”.

El Fab Lab propone una modalidad basada en aprender haciendo y experimentando. Durante los encuentros, los jóvenes tendrán contacto con herramientas vinculadas a la robótica y la automatización, comenzando con Arduino y avanzando posteriormente hacia la programación en C++.

El recorrido también incluirá el desarrollo de videojuegos y finalizará con una experiencia denominada Game Jam, una competencia en la que los participantes deberán desarrollar un videojuego en un período de cuatro horas.

La propuesta fue diseñada por el equipo de la Agencia de Desarrollo Local y también contó con aportes de integrantes de Scroll Army, un grupo vinculado al ámbito de la programación, quienes participaron con sus opiniones y podrían sumarse a algunas instancias del proyecto.

El inicio está previsto para el jueves 1 de octubre, a las 17:30, y la actividad se extenderá hasta el 19 de noviembre. Serán aproximadamente ocho encuentros, uno por semana.

Furnari explicó que esta primera edición tendrá un carácter experimental, con el objetivo de evaluar la experiencia y utilizar lo aprendido para fortalecer la propuesta de cara al próximo año.

INSCRIPCIÓN Y CUPOS

En cuanto a los cupos, la directora de la Agencia de Desarrollo Local explicó que inicialmente se había establecido un límite de 25 participantes, debido a que el espacio cuenta con 25 computadoras y la modalidad original contemplaba una computadora por estudiante.

Sin embargo, ante la demanda y con la posibilidad de incorporar más actividades grupales, desde la Agencia evalúan ampliar la cantidad de participantes para evitar que adolescentes interesados queden afuera.

Los interesados pueden comunicarse a través de Instagram con la cuenta @adl.pergamino. Desde allí se analizará cada caso y se podrá incorporar a nuevos participantes, siempre teniendo en cuenta el compromiso de completar el recorrido.

La propuesta es gratuita y está destinada a adolescentes de Pergamino que quieran acercarse al mundo de la tecnología, la programación, la robótica y el desarrollo de videojuegos.

Entrevista Completa: