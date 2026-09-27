En una visita realizada por el móvil de La Mañana de la Radio, el equipo de Radio Mon llegó hasta el Hogar Santa Magdalena para conocer de cerca cómo es el día a día de las personas que allí residen y conversar con Pablo y Soledad sobre la propuesta de la institución, el acompañamiento a las familias y las distintas actividades que se desarrollan durante el año.

La visita tuvo lugar en la previa de una celebración por el Día de la Primavera, una jornada que reunió a las abuelas, sus familias y el equipo de trabajo en un ambiente especialmente preparado para compartir, disfrutar y fortalecer los vínculos.

UN ESPACIO PENSADO PARA ACOMPAÑAR Y CUIDAR

Pablo explicó que uno de los principales objetivos del Hogar Santa Magdalena es que cada residente sea recibida como un integrante más de una familia, con atención profesional pero también con un fuerte componente afectivo.

“Recibir a las abuelas con todo el amor del mundo”, es parte de la filosofía que sostiene el trabajo cotidiano de la institución, donde se busca brindar atención médica, enfermería profesional, alimentación, kinesiología y diferentes talleres.

Entre las propuestas se encuentran actividades destinadas al desarrollo cognitivo y la educación física, además del seguimiento médico. El objetivo, según explicaron durante la entrevista, es que las residentes mantengan una rutina activa y encuentren diferentes espacios de participación.

LA PRIMAVERA COMO MOTIVO PARA ENCONTRARSE

Soledad, integrante del equipo del hogar, contó cómo se organizó la celebración por el Día de la Primavera. La propuesta incluyó la participación de las familias, la decoración del espacio y la preparación de diferentes comidas para compartir.

“Nos gusta festejar, somos de festejar mucho acá en el hogar”, explicó durante la entrevista, destacando que cada fecha especial representa también una oportunidad para generar actividades y momentos de encuentro.

La decoración del hogar tuvo además un significado especial: buena parte de los trabajos fueron realizados por las propias abuelas durante los talleres de desarrollo cognitivo.

De esta manera, fechas como la Primavera, Halloween o el Día de la Tradición se transforman en oportunidades para trabajar, crear y participar activamente en la vida cotidiana del hogar.

ACTIVIDAD, SOCIALIZACIÓN Y VÍNCULOS

Uno de los aspectos destacados durante la charla fue la importancia de evitar el aislamiento de las personas mayores.

Desde Santa Magdalena remarcaron que la socialización ocupa un lugar central en la propuesta, tanto entre las residentes como entre sus familias y el equipo de trabajo.

Soledad describió los días en el hogar como jornadas atravesadas por las actividades, las conversaciones, las risas y los talleres. También destacó el vínculo que se genera entre las abuelas y las trabajadoras que las acompañan diariamente.

Pablo, por su parte, puso el foco en la importancia de mantener activas tanto la mente como el cuerpo. En ese sentido, explicó que la institución busca funcionar como un “hogar rehabilitante”, donde las residentes no tengan una rutina limitada a comer y descansar, sino que puedan desarrollar diferentes actividades.

UNA NUEVA MIRADA SOBRE LAS RESIDENCIAS DE ADULTOS MAYORES

Durante la entrevista también surgió una reflexión sobre la imagen tradicional que muchas personas tienen de los geriátricos y la necesidad de transformar esa mirada.

Pablo sostuvo que existe una nueva generación vinculada al cuidado de adultos mayores que busca modificar aquel paradigma y poner el foco en el respeto, la atención y la calidad de vida.

En ese sentido, señaló que actualmente se habla de residencias de adultos mayores y planteó la importancia de brindar un acompañamiento acorde a las necesidades de cada persona.

“Cada individuo es un mundo particular y especial”, explicó, destacando que para el equipo representa un desafío encontrar la manera de que cada residente pueda sentirse bien y desarrollar una vida plena dentro de la institución.

LAS FAMILIAS, PARTE FUNDAMENTAL DEL HOGAR

Otro de los puntos destacados fue el acompañamiento permanente de las familias.

Según explicaron desde Santa Magdalena, los familiares no solamente participan de las celebraciones y visitas, sino que también generan vínculos entre ellos y forman parte de la dinámica que se construye alrededor de las residentes.

La propuesta busca que el hogar sea mucho más que un lugar de residencia: un espacio donde las personas mayores puedan sentirse acompañadas, escuchadas y parte de una comunidad.

CÓMO CONTACTARSE CON EL HOGAR SANTA MAGDALENA

Desde la institución señalaron que las puertas del hogar están abiertas para quienes quieran acercarse a conocer el lugar y consultar sobre la propuesta.

Durante la entrevista también mencionaron sus redes sociales, Facebook e Instagram, y el teléfono de contacto del hogar, que fue reiterado al aire durante la charla: 32-29-98.

La visita del móvil de La Mañana de la Radio permitió conocer una propuesta que pone el foco en el cuidado, la actividad, la socialización y, especialmente, en la construcción de vínculos afectivos con las personas mayores y sus familias.

Entrevista Completa: