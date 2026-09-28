La Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) realizará el 1 y 2 de octubre la cuarta edición de su Congreso Multidisciplinario, una propuesta que reunirá a investigadores, docentes, estudiantes, graduados y representantes del sector socioproductivo.

La actividad se desarrollará en la Sede Pergamino de la UNNOBA bajo el lema “Universidad Pública: ciencia, educación y territorio” y tendrá carácter gratuito y abierto a la comunidad.

En el marco del móvil de La Mañana de la Radio, Gabriel Di Falci entrevistó a María José Castillo, secretaria de Investigación, Desarrollo y Transferencia de la UNNOBA, quien brindó detalles sobre las actividades previstas para esta nueva edición.

“En esta oportunidad es más multidisciplinario que nunca”, destacó Castillo al explicar que, además de las tradicionales sesiones disciplinares de investigación, se incorporarán distintos espacios de intercambio entre especialistas de diferentes áreas.

Durante las dos jornadas se presentarán trabajos científicos y resultados de investigaciones, junto con conferencias y simposios interdisciplinarios. La intención es generar espacios donde distintas disciplinas puedan abordar temáticas comunes y aportar respuestas a demandas concretas de la región.

“Muchas veces las investigaciones cuando son interdisciplinarias llegan a buen puerto y solucionan una demanda concreta”, explicó Castillo, quien remarcó la importancia de que el conocimiento desarrollado en la Universidad pueda trasladarse al territorio y generar un impacto en la comunidad.

CIENCIA, EDUCACIÓN Y TERRITORIO

El lema elegido para esta cuarta edición sintetiza los principales ejes de la propuesta. Castillo señaló que el Congreso no estará limitado a las actividades de investigación, sino que también contará con la participación de las áreas de extensión universitaria y con encuentros destinados a estudiantes y graduados.

En este sentido, destacó especialmente la posibilidad de que los graduados compartan sus experiencias profesionales luego de su paso por la Universidad, tanto en ámbitos públicos como privados, académicos o científicos.

La edición 2026 también incorporará el “Punto Experiencias”, un espacio destinado a fortalecer la vinculación entre la Universidad y empresas del sector socioproductivo regional.

MÁS DE 150 TRABAJOS Y NUEVAS PROPUESTAS

De acuerdo con la información difundida por la UNNOBA, durante el Congreso se presentarán más de 150 trabajos correspondientes a diferentes disciplinas, además de simposios, conferencias, charlas y actividades especiales.

Entre las propuestas se encuentra también el WITE, Workshop de Innovación y Transformación Educativa de la UNNOBA, un espacio que reúne experiencias vinculadas con la tecnología educativa y la innovación pedagógica.

Además, la Secretaría de Extensión Universitaria realizará las V Jornadas de Extensión Universitaria. El viernes 2 de octubre, a las 10:30, se desarrollará una disertación de Gustavo Menéndez y, por la tarde, entre las 14:30 y las 18, se presentarán diez ponencias sobre proyectos y programas de extensión a cargo de docentes y estudiantes.

También tendrán participación el Instituto de Posgrado, la Prosecretaría de Relaciones Internacionales y la Dirección de Vinculación Tecnológica.

UNA ACTIVIDAD GRATUITA Y ABIERTA A LA COMUNIDAD

Castillo invitó a la comunidad a participar de las jornadas y recordó que la actividad es gratuita. La acreditación comenzará el jueves 1 de octubre a las 8:00 en la planta baja del edificio Monteagudo de la UNNOBA.

La programación se extenderá durante el jueves y viernes, con actividades desde la mañana y hasta aproximadamente las 17:30 o 18:00.

Las personas interesadas pueden realizar la inscripción a través del sitio oficial del Congreso Multidisciplinario.

La propuesta busca consolidar a la UNNOBA como un espacio de encuentro entre la producción científica, la educación y las necesidades del territorio, acercando a la comunidad parte del trabajo que investigadores, docentes y estudiantes desarrollan en la región.