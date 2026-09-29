Este miércoles se realizará en Pergamino una nueva edición de la Expo Educativa, un espacio destinado a acercar a estudiantes y al público en general las distintas alternativas de formación disponibles en la ciudad y otras localidades.

En diálogo con Carly Antúnez Clerc en el programa “Nuestro Tiempo” de Radio Mon, el psicopedagogo Javier Baroni, uno de los principales organizadores de la propuesta, destacó la importancia de contar con información antes de tomar una decisión vinculada con los estudios y el proyecto de vida.

La Expo Educativa 2026 se desarrollará de 8.30 a 14 horas en la Escuela Municipal de Bellas Artes, con ingreso por Alsina y Moreno. La actividad será durante una única jornada y contará con la participación de diferentes instituciones educativas.

Según explicó Baroni, los visitantes podrán conocer propuestas de carreras de grado, posgrado y pregrado, además de cursos de formación profesional. Participarán instituciones de Pergamino y de otras ciudades, entre ellas Rosario, Buenos Aires, Pilar y San Nicolás.

Uno de los objetivos centrales es generar un contacto directo entre quienes buscan una alternativa de formación y representantes de las instituciones. Además de los stands, habrá charlas, talleres y espacios de intercambio con profesionales, docentes y responsables de distintas áreas educativas.

“Cuando uno más información tiene, mejores decisiones toma”, señaló Baroni durante la entrevista, aunque también remarcó la necesidad de darle lugar al deseo, los intereses y aquello que moviliza a cada persona.

LA ELECCIÓN VOCACIONAL COMO UN PROCESO

Durante la charla, el psicopedagogo se refirió también a las dudas e incertidumbres que suelen atravesar los jóvenes al finalizar la escuela secundaria. En ese sentido, planteó que no deberían interpretarse necesariamente como algo negativo, sino como parte de un proceso de búsqueda y construcción de un proyecto de vida.

Baroni explicó que la elección de una carrera no necesariamente representa una decisión definitiva para toda la vida. Una persona puede comenzar un determinado recorrido, especializarse posteriormente, estudiar otra carrera o incluso incorporar nuevos conocimientos a partir de cambios en su trayectoria laboral.

La propuesta, sostuvo, también está dirigida a quienes ya trabajan o cuentan con una profesión y buscan sumar conocimientos, realizar una especialización o transformar una actividad que inicialmente desarrollaban como emprendimiento o interés personal en una nueva alternativa profesional.

ESTUDIAR Y TRABAJAR: UN DESAFÍO POSIBLE

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la posibilidad de combinar los estudios con el trabajo. Baroni consideró que es posible hacerlo, aunque reconoció que en algunos casos puede extender los tiempos previstos originalmente para completar una carrera.

En ese sentido, recomendó correrse de la idea de que una carrera necesariamente debe completarse en el tiempo indicado en el plan de estudios, ya que pueden surgir distintas circunstancias personales durante el recorrido.

También destacó el valor de la etapa universitaria y de formación como una oportunidad que excede lo estrictamente académico. El contacto con personas de diferentes lugares, culturas y experiencias también forma parte, según explicó, del enriquecimiento que produce estudiar.

UNA PROPUESTA CON MÁS DE 30 AÑOS DE HISTORIA

Baroni contó que lleva 15 años participando de manera ininterrumpida en la organización de la Expo Educativa, mientras que la propuesta tiene más de tres décadas de trayectoria.

La iniciativa busca convertirse en un espacio de información y orientación que permita a cada visitante conocer alternativas y comenzar a construir sus propias decisiones educativas.

La edición 2026 se realizará este miércoles, de 8.30 a 14 horas, en la Escuela Municipal de Bellas Artes. La invitación está abierta tanto a estudiantes como a personas que quieran conocer nuevas posibilidades de capacitación y formación.

Entrevista Completa: