El titular de la Asociación Bancaria de Pergamino, Hugo Elías, dialogó con La Mañana de la Radio por LT35 Radio Mon y repasó la actualidad de los trabajadores bancarios, la evolución salarial y la situación judicial que atraviesa el Banco de la Nación Argentina.

En primer término, Elías se refirió al acuerdo salarial vigente y explicó que los trabajadores bancarios cuentan con un mecanismo de actualización automática vinculado al índice de inflación.

“Venimos desde hace ya bastante tiempo con una cláusula automática de acuerdo al índice de inflación”, explicó el dirigente, quien señaló que este esquema se había establecido inicialmente hasta marzo y posteriormente fue prorrogado hasta septiembre.

En ese marco, indicó que el último acuerdo contempló una actualización del 1,7% correspondiente al mes de agosto, con una acumulación del 21,3% en lo que va del año.

Elías señaló además que ya se mantuvieron reuniones con representantes de las distintas cámaras bancarias, tanto del sector privado como público, con el objetivo de darle continuidad al mecanismo de actualización salarial hasta fin de año.

“La idea es continuar con esto de la misma forma hasta fin de año”, sostuvo.

EL MECANISMO DE ACTUALIZACIÓN SALARIAL

Durante la entrevista, el titular de la Asociación Bancaria de Pergamino destacó que la cláusula de actualización automática permite reducir los tiempos y el desgaste que implican las negociaciones salariales tradicionales.

Según explicó, el gremio debe mantener conversaciones con distintas cámaras y sectores de la actividad bancaria, entre ellas las correspondientes a bancos privados y públicos, lo que puede extender los tiempos de negociación.

“La cláusula de actualización automática nos permite, primero, que el salario siga acorde a lo que por lo menos la inflación es lo que dice el Gobierno y, segundo, naturalmente, un desgaste que lleva lo que son reuniones con las distintas cámaras”, explicó.

En ese sentido, Elías remarcó que la actividad bancaria tiene una particularidad debido a la cantidad de cámaras con las que el sindicato debe negociar.

“Lo nuestro es un gremio complejo porque tenemos que reunirnos con distintas cámaras”, señaló, y agregó que esta situación puede hacer que cualquier acuerdo salarial se demore.

LA SITUACIÓN DEL BANCO NACIÓN

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la situación del Banco de la Nación Argentina y el proyecto para transformar a la entidad en una sociedad anónima.

Elías recordó que desde la Asociación Bancaria se realizó una presentación ante la Justicia Federal con el objetivo de que el Banco Nación continúe funcionando como banco público y no sea transformado en una sociedad anónima.

Según explicó, el juez federal de La Plata, Ramos Padilla, había dispuesto una medida que impedía avanzar con modificaciones sobre la estructura de la entidad.

La medida tenía vigencia hasta septiembre y, de acuerdo con lo señalado por Elías, fue prorrogada por otros seis meses, hasta marzo de 2027.

“Por ahora, realmente el Banco de la Nación sigue siendo Banco de la Nación Argentina, no sociedad anónima”, afirmó el dirigente durante la entrevista.

El titular de la Asociación Bancaria de Pergamino también señaló que cualquier modificación que se pretenda realizar sobre el Banco Nación debe atravesar las instancias correspondientes y remarcó que, por el momento, la Justicia Federal mantiene vigente la medida.

“Esto es positivo. A partir del mes de marzo del año que viene veremos”, expresó Elías al referirse al futuro de la situación judicial.

EL DÍA DEL BANCARIO

Sobre el final de la entrevista, Hugo Elías también anticipó una fecha importante para el sector: el Día del Bancario, que se conmemora cada 6 de noviembre.

“Un año más, y veremos realmente cómo sigue el futuro de todo esto”, expresó el dirigente gremial.