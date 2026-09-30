Este sábado 3 de octubre se realizará en Pergamino un encuentro abierto y gratuito para presentar la edición en español del libro “Seis pasos de Tai Chi Chi Kung para la salud”, escrito por Zeng Nailiang y Wei Xiang Lian.

La actividad comenzará a las 15 horas en el Conservatorio de Música de Pergamino, ubicado en calle San Martín, entre San Nicolás y Merced, en el edificio donde funcionó anteriormente la Escuela Municipal de Bellas Artes.

La propuesta está destinada tanto a quienes ya practican Tai Chi y Chi Kung como a aquellas personas que quieran acercarse por primera vez a estas disciplinas.

En diálogo con “Nuestro Tiempo”, María Puentes, una de las organizadoras del encuentro, brindó detalles sobre la jornada y explicó que contará con la participación de Lisandro Belfiore, director de la Escuela de Tai Chi de Rosario y representante en Argentina de la línea de maestros vinculada con los autores de la obra.

UNA OBRA SOBRE TAI CHI Y CHI KUNG

Puentes explicó que el libro presenta los fundamentos y las imágenes de una secuencia de seis pasos vinculada con el Tai Chi y el Chi Kung.

“El libro es relativamente pequeño, con fotos y fundamentos de esta secuencia de seis pasos”, señaló durante la entrevista.

La organizadora explicó que el Chi Kung está relacionado con ejercicios orientados al cuidado de la salud y que forma parte de las prácticas vinculadas con la medicina tradicional china.

En ese sentido, destacó que en las últimas décadas estas disciplinas fueron ganando presencia también en Occidente, donde cada vez más personas se acercan a prácticas relacionadas con el movimiento, la respiración y la búsqueda de bienestar.

UNA MIRADA INTEGRAL SOBRE LA SALUD

Durante la entrevista también se abordó la relación del Tai Chi Chuan con la filosofía taoísta y con una concepción integral del ser humano.

Puentes explicó que estas prácticas no se centran únicamente en el movimiento físico, sino que también contemplan aspectos relacionados con la respiración, la concentración, el equilibrio y la relación del ser humano con la naturaleza.

Los movimientos suelen desarrollarse de manera lenta y circular, acompañados por la respiración, en una propuesta que busca alejarse del ritmo acelerado de la vida cotidiana.

En ese contexto, Puentes vinculó estas prácticas con otras disciplinas provenientes de culturas ancestrales que también proponen recuperar una relación más equilibrada entre el cuerpo, la mente y el entorno.

EL VALOR DE PRACTICAR EN GRUPO

Otro de los aspectos destacados durante la entrevista fue la importancia del encuentro con otras personas.

Puentes explicó que, si bien estas disciplinas pueden practicarse individualmente, el aprendizaje suele desarrollarse en grupos. De esta manera, la práctica no solamente puede aportar beneficios relacionados con la actividad física, sino también generar espacios de encuentro y socialización.

Según relató, una de las reflexiones incluidas en el libro pone justamente el foco en ese aspecto: la posibilidad de encontrarse con otras personas para compartir una actividad que contribuya al bienestar.

UNA SECUENCIA PARA QUIENES QUIERAN COMENZAR

Durante la jornada del sábado también se realizará una demostración de la secuencia de seis pasos presentada en el libro.

Puentes contó que esta secuencia es utilizada como una introducción para quienes comienzan a acercarse al Tai Chi y al Chi Kung. En Pergamino, además, existen distintos espacios donde se desarrollan estas prácticas.

La propia Puentes realiza actividades vinculadas con esta disciplina en la Feria Agroecológica, mientras que también participan docentes y practicantes que desarrollan propuestas en diferentes espacios de la ciudad.

La actividad del sábado permitirá conocer la obra, escuchar sobre sus fundamentos y observar la práctica de la secuencia.

ENCUENTRO ABIERTO Y GRATUITO

La presentación del libro “Seis pasos de Tai Chi Chi Kung para la salud”, de Zeng Nailiang y Wei Xiang Lian, se realizará este sábado 3 de octubre a las 15 horas en el Conservatorio de Música de Pergamino, ubicado en calle San Martín, entre San Nicolás y Merced.

La convocatoria es abierta a toda la comunidad y no requiere conocimientos previos. La invitación alcanza tanto a quienes ya practican Tai Chi y Chi Kung como a quienes quieran conocer estas disciplinas y acercarse a una propuesta vinculada con el movimiento, la respiración y el bienestar.