En el día de su 108° aniversario, el Club Atlético Douglas Haig atraviesa un presente de intensa actividad institucional y deportiva. Su presidente, Pablo Ceccoli, dialogó con La Mañana de la Radio, por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, y repasó los proyectos de la institución, el crecimiento de las distintas disciplinas y el gran momento futbolístico que vive el equipo rojinegro.

Durante la entrevista, Ceccoli destacó la historia de la entidad y el trabajo de numerosas generaciones que hicieron posible su desarrollo. Si bien el fútbol representa una parte central de la identidad del club, remarcó la intención de continuar fortaleciendo las demás actividades deportivas y ampliar la masa societaria.

En ese sentido, anunció que la institución avanza con la construcción de un gimnasio polideportivo, una obra que permitirá potenciar las disciplinas que se desarrollan más allá del fútbol. Según explicó, el edificio ya cuenta con el techo terminado y restan completar los laterales y colocar el piso. La intención es poder inaugurar el espacio durante este año, siempre que las condiciones climáticas y los trabajos pendientes lo permitan.

Un presente futbolístico que alimenta la ilusión

En el plano deportivo, Douglas Haig atraviesa una etapa de gran expectativa. El equipo logró recuperarse de algunos altibajos durante la temporada y continúa en carrera por el objetivo del ascenso, con su clasificación a las semifinales.

Ceccoli confirmó que el próximo compromiso será frente a Olimpo, el domingo a las 17 horas, en el estadio Miguel Morales. El encuentro representa un desafío importante para el conjunto pergaminense, que buscará dar un nuevo paso hacia la posibilidad de disputar la final.

El presidente aprovechó la entrevista para convocar a los hinchas y simpatizantes a acompañar al equipo: destacó la importancia del apoyo del público en una instancia decisiva y expresó la ilusión que existe dentro de la institución por seguir avanzando en la competencia.

Las divisiones inferiores, protagonistas de un gran año

La actividad futbolística también tiene un capítulo destacado en las categorías formativas. Ceccoli resaltó especialmente el desempeño de los juveniles y confirmó que la categoría Sub 17 disputará el sábado la final del torneo de fútbol juvenil del Consejo Federal, frente a Racing de Córdoba, en el certamen Pre-Drafa denominado Lionel Messi.

Además, la categoría Sub 12 jugará una final del torneo Seis Ligas, mientras que las divisiones Sub 12, Sub 13, Sub 15 y Sub 17 se encuentran disputando instancias decisivas de la competencia local, con posibilidades de finalizar en los primeros puestos de la tabla anual.

A este panorama se suma el buen presente de la Primera local, que se encuentra puntera y también atraviesa una etapa definitoria de su campeonato.

Una institución que celebra su historia y mira hacia adelante

Los 108 años encuentran a Douglas Haig con múltiples frentes de trabajo y competencia. La construcción del gimnasio polideportivo, el desarrollo de las disciplinas, el crecimiento de las divisiones inferiores y la expectativa por el rendimiento del equipo profesional forman parte de una actualidad que combina historia, esfuerzo y nuevos desafíos.

En el cierre de la entrevista, Pablo Ceccoli agradeció el acompañamiento de LT35 Radio Mon y volvió a invitar a la comunidad a acercarse al estadio Miguel Morales para alentar al equipo en su compromiso frente a Olimpo.

A 108 años de su fundación, Douglas Haig celebra su recorrido institucional con la mirada puesta en el futuro y con una ilusión deportiva que mantiene movilizada a toda la familia rojinegra.

Entrevista Completa: