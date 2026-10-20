Nuestro enviado especial de Radio Mon Pergamino, José Luis Picarelli, acercó los resultados de una jornada cargada de competencia, en la que los pergaminenses comenzaron a representar a la ciudad en busca de nuevos logros.

FÚTBOL, VÓLEY Y RUGBY: VICTORIAS DESTACADAS

Entre los resultados más sobresalientes, el equipo de fútbol de Pergamino consiguió una contundente victoria por 4 a 0 frente a Zárate, con dos goles de Benjamín Luna y dos de Augusto Larrondo.

En rugby, Pergamino se impuso por 31 a 0 ante Coronel Suárez. Además, en vóley, la categoría Sub 18 masculina derrotó por 2 a 0 a Quilmes.

También hubo triunfos en otras disciplinas de equipo: el básquet femenino Sub 18 venció por 33 a 30 a Liberia; el básquet 3×3 masculino Sub 16 superó por 18 a 11 a Villa Gesell; y el básquet femenino Sub 16 escolar ganó por 48 a 16 frente a Lezama.

En beach vóley, Pergamino se encontraba arriba por 2 a 1 frente a Las Flores, mientras que en pádel masculino Sub 14 logró una clara victoria por 6-0 y 6-0 ante Moreno.

ATLETISMO: CLASIFICACIONES Y BUENAS ACTUACIONES

El atletismo dejó noticias positivas para la delegación pergaminense. Julia Bocanera clasificó en el primer lugar a la final de los 100 metros en atletismo convencional. Además, la posta 5×80 consiguió la clasificación.

En atletismo para personas con discapacidad (PCD), varios representantes de Pergamino tuvieron una intensa jornada de competencia.

Francisco Rivero finalizó tercero en su serie de los 100 metros, logró clasificarse a la final y posteriormente obtuvo el quinto puesto. Madeleine Funes también fue tercera en su serie, clasificó a la final y terminó en el octavo lugar.

En lanzamiento de bala, Enrique Marenzana alcanzó el puesto 15, con una marca de 8,26 metros. También compitió Milagros Silva en salto en largo, mientras que Funes, Rivero y Marenzana formaron parte de la jornada atlética.

Por su parte, Mía Milluzzo finalizó décima en lanzamiento de martillo Sub 14, y María Milán obtuvo el séptimo puesto en salto en largo de la categoría Sub 14 escolar.

En natación, Michael Biondi tuvo una destacada actuación al finalizar quinto entre 16 nadadores de su categoría.

TENIS, TENIS DE MESA Y BÁDMINTON

En tenis, Victoria consiguió una victoria por 2-6, 6-4 y 10-6. Por su parte, Indiana Bustos y Delfina Iñiguez se impusieron ante Pinamar por 6-3 y 7-6.

En tenis de mesa, Pergamino obtuvo triunfos en Sub 18 masculino, al vencer por 3 a 0 a General Villegas, y en Sub 14 femenino, con una victoria por 3 a 0 frente a Tres de Febrero.

En otras presentaciones, el equipo Sub 16 masculino perdió por 1 a 3 ante Brandsen, mientras que el Sub 14 masculino cayó por 3 a 2 frente a General Las Heras.

En bádminton masculino Sub 14, Liam Keating logró una victoria ante Tandil por 15-7 y 15-12.

BÁSQUET, CESTOBOL Y OTRAS DISCIPLINAS

En básquet Sub 18 masculino, Pergamino cayó ante La Plata por 63 a 53. En cestobol Sub 14, el conjunto pergaminense perdió frente a Lamadrid por 56 a 24.

En fútbol tenis de adultos, Pergamino cayó por 2 a 0 ante 9 de Julio. En tejo, la categoría masculina B obtuvo una victoria por 15 a 1, mientras que el equipo femenino A perdió por 15 a 9 frente a General Paz.

En bochas, Braian Silva, categoría BC1, cayó por 7 a 0 ante Lamadrid; Felipe Crusat, categoría BC2, consiguió una importante victoria por 17 a 0 frente a Quilmes; y Diego Camarero, categoría BC3, perdió por 13 a 0.

En vóley también hubo resultados adversos para algunos equipos de la ciudad: el Sub 14 mixto cayó por 2 a 0 ante Florencio Varela, el Sub 14 femenino perdió por 2 a 0 frente a Dolores y el Sub 15 femenino fue derrotado por 2 a 0 ante Olavarría.

En la competencia de escoba de 15 para adultos mayores, Pergamino sufrió una derrota frente a Balcarce, pero luego logró una victoria ante Bolívar.

LA DELEGACIÓN SIGUE EN COMPETENCIA

La primera jornada dejó una amplia variedad de resultados para Pergamino, con victorias importantes, clasificaciones y actuaciones que reflejan el esfuerzo de los deportistas de nuestra ciudad.

La participación continúa en las próximas jornadas, con nuevos desafíos para los representantes pergaminenses en la final provincial de los Juegos Bonaerenses.

Radio Mon Pergamino, a través de su enviado especial José Luis Picarelli, continúa acercando toda la información y los resultados de los deportistas locales en esta importante competencia bonaerense.