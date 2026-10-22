La participación de los representantes pergaminenses continúa dejando buenas noticias en Mar del Plata, con actuaciones destacadas tanto en las categorías convencionales como en las competencias para personas con discapacidad (PCD), además de las disciplinas culturales y las correspondientes a Adultos Mayores.

ORO, PLATA Y BRONCE PARA LOS REPRESENTANTES DE PERGAMINO

Uno de los grandes protagonistas fue Santino Pelayo, quien se quedó con la medalla de oro en los 25 metros libre de natación Sub 14. El joven registró un tiempo de 14,71 segundos, obtuvo el primer puesto y estableció un nuevo récord provincial, convirtiéndose en uno de los nombres destacados de la jornada.

También alcanzaron el primer lugar Adán Tévez, en lanzamiento de bala de la categoría Visual 12 +16 masculino, y Amparo Rivosecchi, en salto en largo de la categoría PC 37 +16 femenino. Ambos sumaron nuevas medallas doradas para la delegación.

En lanzamiento de bala, Nicolás Vargas consiguió el primer puesto en la categoría PC 36 Sub 15 masculino, mientras que la atleta Julia Bocanera se subió al podio con una medalla de bronce en los 80 metros de la categoría Sub 14 escolar, tras finalizar en el tercer lugar.

La natación adaptada también aportó resultados importantes. Geraldine Pelayo obtuvo la medalla de plata en la categoría Auditivos Femenino +17, mientras que Eliana Ostoich consiguió el bronce en Visual Femenino +17. Por su parte, Lucas Marmarusso alcanzó el segundo puesto en natación adaptada, en la categoría +17, y Felipe Vera se quedó con la medalla de plata en los 50 metros de natación.

De esta manera, los deportistas pergaminenses continúan sumando reconocimientos y demostrando su esfuerzo y preparación en las distintas pruebas del certamen provincial.

VOLEY Y FÚTBOL PC, ENTRE LOS EQUIPOS QUE AVANZAN

En los deportes de conjunto también hubo buenas noticias para Pergamino.

El equipo masculino Sub 18 de vóley consiguió una importante victoria por 2 a 0 frente a Esteban Echeverría y aseguró su clasificación a las semifinales, ubicándose entre los cuatro mejores de la competencia. El conjunto pergaminense disputará esa instancia desde las 8:30, con rival a confirmar.

En fútbol PC, la delegación igualó 1 a 1 ante Moreno, un resultado que le permitió asegurar su lugar en las semifinales y continuar en la lucha por una medalla.

El básquet 3×3 masculino Sub 16 también logró avanzar luego de imponerse por 19 a 11, resultado que le permitió meterse entre los cuatro mejores. El equipo jugará el viernes en busca de un lugar en la final.

En otra presentación, el equipo pergaminense cayó por 2 a 0 ante Lomas de Zamora, con parciales de 25-15 y 25-18.

BUENOS RESULTADOS EN BÁDMINTON, TENIS DE MESA Y TEJO

Las disciplinas individuales y por parejas también dejaron actuaciones destacadas.

En bádminton, Liam consiguió una victoria frente a Malvinas Argentinas por 15-10 y 15-7, mientras que Victorio volvió a imponerse, esta vez ante Coronel Rosales, por un contundente doble 15-0.

En parabadminton, Ivo Gattone logró una importante clasificación a semifinales tras vencer a Moreno por 11-3 y 11-4, asegurándose un lugar entre los cuatro mejores de la categoría.

En tenis de mesa Sub 14, Indiana Silva Torres consiguió una victoria por 3 a 0 frente a General Rodríguez, mientras que Simón Derisbourg también tuvo una sólida actuación y derrotó por 3 a 0 a Saladillo. Ambos continúan compitiendo en busca de avanzar a las siguientes instancias.

Por su parte, Pedro Álvarez no pudo superar a su rival de Balcarce en un encuentro de tenis de mesa muy parejo, que terminó con derrota por 3 a 1.

El tejo aportó nuevas alegrías para la delegación. La dupla de Tejo B masculino venció a San Cayetano por 15-6, mientras que los representantes de Tejo A se impusieron por 15-9 frente a La Matanza, sumando dos triunfos para Pergamino.

MÁS CLASIFICACIONES Y ACTUACIONES DESTACADAS

En salto en largo, Thiago Luca finalizó quinto en la categoría PC 37 +16 masculino. En lanzamiento de martillo, Segundo Gutiérrez también ocupó el quinto puesto, con una marca de 42 metros, y quedó entre los cinco mejores de la prueba.

En pádel Sub 14 masculino, la dupla pergaminense sufrió una derrota por 6-2 y 6-2 ante Roque Pérez, aunque tendrá una nueva oportunidad para continuar en competencia.

En otra destacada presentación, Julia Seta y Camila Berayra protagonizaron un gran partido frente a Cañuelas. Tras perder el primer set por 21-19, lograron revertir el resultado y se quedaron con la victoria por 2 a 1, con parciales de 19-21, 21-13 y 15-8 en el set decisivo.

En Escoba de 15, Patricia Saavedra y Catalina Cerra finalizaron su participación en los cuartos de final de Adultos Mayores, luego de caer ante Chivilcoy y quedar entre las ocho mejores parejas de la competencia.

En tanto, Teresa Giaccone logró avanzar a la final de Lotería en la categoría Adultos Mayores y continúa en carrera por una medalla.

LA CULTURA TAMBIÉN TIENE SU LUGAR

La delegación de Pergamino también está representada en las disciplinas culturales. Lautaro Betine Illusi y Delfina Bamonde completaron su participación en Folklore Sub 18, mientras que los integrantes de Parisienne en Rock tuvieron una destacada presentación y aguardaban los resultados de la competencia.

Además, cuatro atletas representan a Pergamino en la propuesta Bonaerenses en Carrera: Daniel Segovia, en Adultos Mayores masculino; Elba Labbate, en Adultos Mayores femenino; Carlos Báez, en +18 Intelectual; y Facundo Riera, en Sub 18.

PERGAMINO SIGUE EN CARRERA

Las jornadas dejaron un balance positivo para la delegación pergaminense, que combina medallas, récords, triunfos y clasificaciones en distintas disciplinas. Los resultados reflejan el trabajo de los deportistas, sus entrenadores y las familias que acompañan cada participación.

Mientras algunos representantes ya se aseguraron un lugar en semifinales o finales, otros continúan compitiendo con el objetivo de avanzar y acercarse al podio. Pergamino sigue presente en los Juegos Bonaerenses con una delegación que busca dejar su huella tanto en el deporte como en la cultura.