El escritor pergaminense Hernán Luis Digilio pasó por los estudios de LT35 Radio Mon, donde fue entrevistado por Carly Antúnez Clerc en el programa Nuestro Tiempo de Radio. Durante la charla, compartió detalles de su nueva obra literaria, “Mi abuelo, el ataúd y yo”, una novela que aborda los vínculos familiares, la memoria, la inmigración y las historias que se transmiten de generación en generación.

La presentación oficial del libro será el sábado 21 de noviembre, a las 20 horas, en el auditorio de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Joaquín Menéndez, ubicada en Boulevard Colón 635. La actividad será abierta a toda la comunidad y contará con la presentación de Pilar Sherry y una entrevista al autor a cargo de Elisa Bonano, profesora de Literatura. Además, los asistentes podrán adquirir ejemplares dedicados por el escritor.

Durante la entrevista, Digilio explicó que la novela tiene como punto de partida una escena particular: una sala velatoria en la que se encuentran un abuelo y su nieto, unidos por un vínculo de sangre y atravesados por la presencia de un ataúd. A partir de ese escenario comienzan a surgir recuerdos, relatos familiares, historias y reflexiones sobre la identidad y el legado.

El autor destacó que la inmigración ocupa un lugar central en la obra, especialmente la española, a partir de la historia de su propio abuelo y de la influencia que tuvieron las raíces familiares en su identidad. Sin embargo, aclaró que se trata de una historia que puede interpelar a muchas familias argentinas, independientemente de sus orígenes, porque también recupera las experiencias de quienes llegaron desde Italia, Siria, Líbano y otros lugares para construir una nueva vida en nuestro país.

Una novela que reúne distintas historias

Digilio explicó que el libro tiene una estructura particular: cada capítulo puede leerse de manera independiente, como un cuento, aunque todos están unidos por un hilo conductor que permite recorrer la obra como una novela. Incluso, señaló que el orden de lectura puede ofrecer distintas formas de acercarse a las historias y descubrir sus desenlaces.

La obra combina ficción, elementos de realismo mágico y acontecimientos vinculados con contextos históricos reales. Según contó el escritor, el proyecto nació también de la necesidad de reunir y darles una unidad a distintos textos que había escrito durante años, algunos de los cuales fueron publicados y reconocidos en España.

“Mi abuelo, el ataúd y yo” es su tercera novela. Anteriormente publicó “El Chagán Errante”, una novela histórica vinculada con los pueblos originarios de Tierra del Fuego, y “El Cuarto Crisantemo”, de características más costumbristas.

El vínculo con la literatura y la escritura

A lo largo de la conversación, el autor también repasó sus comienzos en la escritura. Recordó que desde muy chico tenía una marcada inclinación por la lectura y la producción de textos, aunque durante su infancia y adolescencia el fútbol aparecía como una temática recurrente en casi todo lo que escribía.

Con el paso del tiempo fue ampliando sus intereses y desarrollando una búsqueda literaria propia. Su formación como profesor de Historia y su recorrido en el periodismo también forman parte de su mirada sobre las historias y los personajes que construye.

Además, contó que encontró en España espacios de publicación y reconocimiento para varios de sus trabajos, participando en antologías y certámenes literarios junto a escritores de distintos países.

Sobre las dificultades de publicar en Argentina, Digilio señaló que actualmente gran parte de la producción independiente implica un esfuerzo económico importante para los autores. En ese sentido, agradeció el acompañamiento del Fondo de Promoción Cultural de Pergamino, cuyo aporte contribuyó a concretar la edición de esta nueva novela.

El escritor también reflexionó sobre el valor del libro físico y el vínculo personal que se establece con la lectura, destacando la experiencia de tener un ejemplar entre las manos, recorrer sus páginas y conservarlo como parte de la propia historia.

Finalmente, expresó su entusiasmo por compartir esta nueva producción con los lectores y remarcó que encara cada proyecto artístico con compromiso y dedicación: cuando decide hacer algo, busca llevarlo adelante de la manera más profesional posible.

Una invitación a compartir historias y recuerdos

La presentación de “Mi abuelo, el ataúd y yo” será una oportunidad para conocer de cerca el proceso creativo de Hernán Luis Digilio, escuchar las historias que dieron origen a la novela y encontrarse con una propuesta literaria que pone en primer plano los afectos, las raíces y la memoria familiar.

Datos de la presentación

Libro: “Mi abuelo, el ataúd y yo”.

“Mi abuelo, el ataúd y yo”. Autor: Hernán Luis Digilio.

Hernán Luis Digilio. Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026.

Sábado 21 de noviembre de 2026. Hora: 20:00.

20:00. Lugar: Biblioteca Pública Municipal Dr. Joaquín Menéndez, Boulevard Colón 635, Pergamino.

Biblioteca Pública Municipal Dr. Joaquín Menéndez, Boulevard Colón 635, Pergamino. Presentación: Pilar Sherry.

Pilar Sherry. Entrevista al autor: Elisa Bonano.

Elisa Bonano. Entrada: Libre y abierta a toda la comunidad.

Libre y abierta a toda la comunidad. Venta: Habrá ejemplares disponibles para adquirir y solicitar dedicados por el autor.

Entrevista Completa: