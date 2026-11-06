En el marco de la Cartelera Cultural, presentada por la Cámara de Comercio de Pergamino en el programa La Mañana de la Radio, Guillermo Calautti dialogó con Pamela Lombardi y adelantó los detalles de esta nueva presentación del grupo.

Púrpura está integrada por Lucía Cianci en voz, Guillermo Calautti en voz y guitarra, Edgardo Coleta en bajo, Héctor “Negro” Pistol en guitarra, Pablo Sosa en percusión y Keco Bernal en teclados. Para este recital también contará con dos invitados especiales: Mica Fondato, en voz, y Juan Carcacha, en trompeta.

La propuesta musical recorrerá un repertorio amplio y variado, con canciones de Charly García, Fito Páez, No Te Va Gustar, Joaquín Sabina, La Mississippi, Pappo, Los Enanitos Verdes, Hilda Lizarazu, Las Pelotas y Luis Alberto Spinetta, entre otros artistas. También habrá espacio para dos interpretaciones en inglés, incluyendo una canción de Sade.

Un recital para encontrarse y compartir

Uno de los aspectos destacados de la propuesta es su modalidad de acceso. No se cobrará una entrada fija, sino que funcionará a la gorra o con aporte voluntario en un sobre, para que cada persona pueda colaborar de acuerdo con sus posibilidades.

Durante la entrevista, Calautti explicó que la intención es facilitar la participación de todos y generar un espacio de encuentro a través de la música. Incluso, señaló que quienes no cuenten con dinero podrán ser invitados por los propios integrantes de la banda a compartir una pizza o una bebida.

El músico también destacó el espíritu colectivo de la iniciativa y la importancia de generar espacios culturales donde las personas puedan reunirse, compartir y disfrutar. “Comunidad, encuentro, juntarse en paz”, expresó al reflexionar sobre el sentido de estas propuestas.

Cambio de espacio por las condiciones climáticas

A través de un mensaje difundido por la banda, se confirmó que, debido a las bajas temperaturas previstas, el recital finalmente se realizará en el interior de Surei y no en el patio, como se había anunciado inicialmente.

El lugar, ubicado en Castelli 643, cuenta con una propuesta gastronómica que incluye pizzas y alternativas para distintos gustos. La organización también anticipó que dispondrá de varios parlantes para garantizar que la música pueda escucharse adecuadamente en los diferentes sectores del establecimiento.

Una invitación abierta a toda la comunidad

La presentación de Púrpura será este sábado a las 21:30 en Surei Club de Pizzas, Castelli 643, entre San Nicolás y Mercedes. La entrada será al sobre, sin un importe obligatorio.

De esta manera, la banda propone una noche de rock, canciones reconocidas y encuentro, con una invitación abierta a toda la comunidad de Pergamino para disfrutar de la música en vivo.

La entrevista formó parte de la Cartelera Cultural de La Mañana de la Radio, un espacio que cuenta con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Pergamino.