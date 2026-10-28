El espectáculo “Conexiones, un viaje en el tiempo improvisado”, de la compañía catalana Dos a l’Atzar, se presentará este jueves 29 de octubre a las 21 en Hipócritas Teatro, ubicado en Colón 20. La propuesta estará a cargo de los artistas españoles Marco Sanfilippo y Mari Fernández, quienes visitan Argentina en el marco de una gira que incluye distintas ciudades.

En una entrevista realizada por el móvil de Pablo Mansilla para La Mañana de la Radio, con la conducción de Claudio Santamaría y Jorge Cofré, los artistas compartieron detalles de esta experiencia teatral que combina improvisación, humor, misterio y participación del público.

La particularidad de “Conexiones” es que la historia se construye en el momento. Son los espectadores quienes deciden a qué lugar y época viajarán los protagonistas, a través de una máquina del tiempo que los llevará por distintas situaciones inesperadas. Además, durante el espectáculo ocurre un giro que suma un componente poético y misterioso a la propuesta.

“Es un espectador que forma parte porque toma decisiones en cuanto a la narrativa del espectáculo”, explicaron durante la entrevista, al referirse al papel fundamental del público en el desarrollo de la función.

Una función de improvisación junto al Grupo Estelar

Como parte de la visita de los artistas españoles, este miércoles 28 de octubre se realizará una función especial de improvisación junto al Grupo Estelar, dirigido por Pablo Mansilla.

La propuesta reunirá a los integrantes del grupo local con Marco Sanfilippo y Mari Fernández, en un encuentro artístico que permitirá compartir el escenario y disfrutar de la improvisación teatral. La función será a la gorra y tendrá lugar en Hipócritas Teatro, ubicado en Colón 20, Pergamino.

La iniciativa representa una oportunidad para acercarse al teatro y conocer el trabajo de los artistas visitantes en una propuesta compartida con referentes de la escena local.

Una compañía catalana en gira por Argentina

Marco Sanfilippo, oriundo de Barcelona, y Mari Fernández, de una localidad ubicada a unos 40 minutos de esa ciudad, integran una compañía dedicada al teatro y la improvisación. En España realizan sus espectáculos en catalán, aunque para esta gira adaptaron la propuesta al castellano para acercarla al público argentino.

Los artistas llegaron al país el 17 de octubre y tienen previsto regresar a España el 6 de noviembre. Durante su estadía participaron del Festival Improba, en Buenos Aires, y realizaron presentaciones en La Plata, antes de su llegada a Pergamino. La gira concluirá con una última función en Buenos Aires.

Ambos destacaron la calidez con la que fueron recibidos y el interés del público por conocer nuevas propuestas culturales.

“Conexiones”: entradas y lugar de la función

La presentación de “Conexiones, un viaje en el tiempo improvisado” será este jueves 29 de octubre, a las 21, en Hipócritas Teatro, Colón 20, Pergamino.

Las entradas tienen un valor de $12.000 y pueden adquirirse de manera anticipada a través del Instagram de Hipócritas Teatro o comunicándose con Pablo Mansilla al 2477 681946. También se podrán comprar en la puerta, sujeto a disponibilidad.

La visita de Dos a l’Atzar suma una propuesta diferente a la cartelera cultural de Pergamino, con dos encuentros que tienen a la improvisación como protagonista: una función compartida con el Grupo Estelar y, al día siguiente, el espectáculo de los artistas españoles, en el que cada presentación es única y el público tiene un papel decisivo en el desarrollo de la historia.

Entrevista Completa: