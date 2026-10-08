La música, las amistades y la pasión por el rock se encuentran en Parisienne, una joven banda de Pergamino que viene creciendo a paso firme y que recientemente pasó por los estudios de Radio Mon, donde sus integrantes fueron entrevistados por Carly Antúnez Clerc en el programa Nuestro Tiempo.

El grupo está integrado por Santy Polidoro Lere, en guitarra y voz; Juano Gigena Capriotti, en batería y coros; Matías Fartado Lomelino, en teclado y guitarra; y Juani Moreyra Labuntes, en bajo. Todos ellos tienen entre 17 y 18 años y comparten una marcada pasión por el hard rock y el rock pesado.

Durante la entrevista, los músicos contaron cómo nació Parisienne y cómo fueron construyendo la formación actual. Santy y Juano se conocen desde muy chicos y comenzaron a hacer música juntos alrededor de los diez años. Con el tiempo se fueron sumando Matías y Juani hasta conformar el grupo que actualmente recorre distintos escenarios de la región.

“Nos vemos casi todos los días, prácticamente como hermanos”, contaron los jóvenes, al referirse al vínculo que fueron construyendo a partir de la música.

UNA BANDA CON EL ROCK COMO IDENTIDAD

Parisienne apuesta principalmente por el hard rock, aunque su repertorio también incorpora diferentes estilos y matices. Los integrantes explicaron que entre sus influencias aparecen el rock pesado, algunas baladas y el reggae, pero que el estilo que más disfrutan interpretar es el hard rock.

La elección del nombre también tuvo un origen particular. Según explicaron durante la entrevista, surgió luego de probar distintas alternativas hasta que uno de los integrantes propuso “Parisienne”. El nombre terminó quedando y posteriormente comenzaron a trabajar en una estética propia para la banda y sus redes sociales.

Con una propuesta que busca acercar el rock a nuevas generaciones, los músicos también reivindican la vigencia del género. “Estamos para mantener viva la llama del rock”, señalaron durante la charla.

SHOWS CON ENERGÍA Y PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO

Una de las características que Parisienne busca desarrollar es una dinámica de shows que vaya más allá de la simple interpretación de canciones.

Los jóvenes describieron cada presentación como “una experiencia”, en la que buscan generar interacción con el público y recorrer diferentes momentos musicales. Sus presentaciones pueden extenderse alrededor de una hora y media, dependiendo del lugar y del formato del espectáculo.

El repertorio combina canciones propias con covers de reconocidas bandas del rock, entre ellas Rata Blanca y otros referentes del género. Los temas son seleccionados buscando mantener una coherencia con la identidad musical de Parisienne.

La banda también aprovecha la versatilidad de sus integrantes. Matías, por ejemplo, se desempeña tanto en teclado como en guitarra, aportando diferentes recursos a la propuesta musical.

UNA GIRA POR LA REGIÓN

Parisienne atraviesa una etapa de intensa actividad. En las últimas semanas se presentó en Salto y Rosario, y tiene previstas nuevas actuaciones en Pergamino, Chacabuco y Junín, además de su participación en la final de los Juegos Bonaerenses en Mar del Plata.

La banda se presentó recientemente en Rosario y continúa con una agenda que la lleva por distintas localidades de la región.

Este recorrido también les permitió encontrarse con públicos de diferentes edades. Según contaron, si bien reciben el acompañamiento de jóvenes, también encuentran una respuesta muy positiva entre personas de 40 y 50 años que reconocen y valoran la propuesta de estos músicos.

PRIMERAS CANCIONES PROPIAS

Uno de los próximos objetivos de Parisienne es comenzar a publicar su música en las plataformas digitales.

Actualmente se encuentran trabajando en sus primeras canciones y anticiparon que durante noviembre esperan lanzar el primer single de la banda.

Por el momento, quienes quieran conocer más sobre el grupo pueden seguir sus novedades en Instagram y TikTok como @parisienne.banda.

La intención es continuar componiendo, grabando y sumando presentaciones, con la mirada puesta incluso en la posibilidad de lanzar un álbum durante el próximo año.

UNA BANDA QUE RECIÉN COMIENZA SU CAMINO

Durante la entrevista con Carly Antúnez Clerc, los integrantes de Parisienne destacaron que son conscientes de su corta edad y del poco tiempo que lleva conformada la banda, pero también de las oportunidades que comenzaron a aparecer rápidamente.

“Somos conscientes de que somos muy jóvenes todavía y que nos quedan muchos recorridos”, expresaron.

Con entusiasmo, amistad y una fuerte identidad musical, Parisienne busca hacerse un lugar en la escena regional y demostrar que el hard rock continúa teniendo espacio entre las nuevas generaciones.

PRÓXIMA PRESENTACIÓN

Parisienne se presentará este viernes 9 de octubre, a las 21 horas, en El Yerta, ubicado en Estrada 1953, Pergamino.

La banda continúa así con su recorrido por la región, mientras prepara nuevas canciones y sus primeros lanzamientos oficiales.

Entrevista Completa: