La Asociación de Transportistas de Pergamino realizó una asamblea con representantes del sector de distintas localidades de la región para analizar la situación tarifaria y evaluar los pasos a seguir ante la resistencia de algunos acopios a implementar el aumento del 16% establecido por la Provincia de Buenos Aires.

La reunión se llevó adelante durante la mañana de este lunes y contó con la participación de transportistas de Pergamino y localidades como Colón, General Gelly, Arrecifes, San Pedro y Salto, entre otras. El encuentro tuvo como objetivo analizar el escenario actual y definir cómo continuar frente a las dificultades que, según manifestaron, están encontrando para hacer efectivo el nuevo cuadro tarifario.

Durante un móvil de La Mañana de la Radio, por LT35 Radio Mon AM 1540, representantes de la entidad explicaron que el sector se encuentra en estado de alerta y movilización luego del acuerdo alcanzado el pasado 12 de noviembre, cuando el ministro provincial Miguel Belligi estableció un incremento del 16% para las tarifas del transporte de cargas.

Los transportistas señalaron que algunos acopios se muestran reticentes a reconocer y aplicar los nuevos valores, situación que generó preocupación y motivó la convocatoria a la asamblea regional.

Uno de los puntos planteados durante el encuentro estuvo relacionado con las diferencias que surgieron en torno al porcentaje solicitado por las entidades del transporte. Los representantes aclararon que el pedido inicial había sido superior al 16% y cuestionaron algunas informaciones difundidas sobre las negociaciones, al considerar que no reflejaban correctamente la posición de las organizaciones del sector.

Un aumento que consideran necesario para cubrir los costos

Los transportistas sostienen que la actualización tarifaria resulta fundamental para mantener la actividad, especialmente frente al incremento de los costos que debe afrontar cada trabajador.

En ese sentido, explicaron que la tarifa se calcula en función de los costos operativos y no representa directamente una ganancia para el transportista. También manifestaron su preocupación por la situación del camionero independiente, al señalar que el parque automotor dedicado al transporte de cereales atraviesa un escenario de retracción.

Durante la entrevista, remarcaron que el reclamo no busca generar un enfrentamiento con el sector agropecuario, sino lograr que se reconozcan los costos reales de la actividad y se pueda trabajar con valores actualizados.

La proximidad de la cosecha de trigo, otro factor de preocupación

La discusión adquiere especial relevancia ante la cercanía de la cosecha de trigo, una etapa de intensa actividad para el transporte de cargas en la región.

Los representantes del sector expresaron su intención de alcanzar un entendimiento con los distintos actores de la cadena agropecuaria y evitar que el conflicto se profundice. Sin embargo, insistieron en la necesidad de que los acopios reconozcan la tarifa establecida para poder retomar y sostener el trabajo en condiciones acordes a los costos actuales.

La asamblea permitió poner en común la situación que atraviesan los transportistas de diferentes localidades y evaluar posibles medidas para los próximos días. Por el momento, el sector mantiene el estado de alerta y movilización, a la espera de respuestas que permitan avanzar hacia un acuerdo.

Entrevista Completa: