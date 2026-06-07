Cada 7 de junio, la Argentina celebra el Día del Periodista, una fecha que rinde homenaje a quienes, con responsabilidad y vocación, trabajan diariamente para informar a la sociedad y fortalecer la vida democrática. La conmemoración recuerda la publicación del primer número de la Gazeta de Buenos Ayres, el periódico fundado por Mariano Moreno el 7 de junio de 1810, considerado el nacimiento del periodismo nacional.

La Gazeta de Buenos Ayres surgió pocos días después de la Revolución de Mayo y se convirtió en el principal medio de difusión de las ideas y decisiones de la Primera Junta. Su creación marcó un antes y un después en la historia argentina, al abrir un espacio para la comunicación pública en tiempos de profundos cambios políticos y sociales. (ecida en 1938 durante el Primer Congreso Nacional de Periodistas realizado en Córdoba, en reconocimiento a aquella publicación histórica que sentó las bases de la actividad periodística en nuestro país.

Más de dos siglos después, el periodismo continúa enfrentando nuevos desafíos en un contexto marcado por la inmediatez de la información, el avance tecnológico y la necesidad de combatir la desinformación. En este escenario, la búsqueda de la verdad, la pluralidad de voces y el compromiso con la comunidad siguen siendo valores fundamentales de la profesión.

En este Día del Periodista, el reconocimiento es para todos los trabajadores de prensa que, desde radios, diarios, portales digitales, canales de televisión y distintos medios de comunicación, contribuyen diariamente a mantener informada a la sociedad.

Desde LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540 saludamos y felicitamos a todos los periodistas en su día, destacando la importancia de una labor esencial para la construcción de una ciudadanía informada, crítica y participativa.