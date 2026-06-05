En una charla cargada de recuerdos, música y reflexión, el periodista y conductor radial Juan «Juani» Santinelli participó de una entrevista en el programa «Nuestro Tiempo de Radio», conducido por Carly Antúnez Clerc en Radio Mon AM 1540.

Reconocido por su ciclo «Preso en mi Ciudad», dedicado a la música rock, Santinelli compartió su mirada sobre la figura de Carlos «Indio» Solari y la trascendencia cultural de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más influyentes de la historia del rock argentino.

Durante la conversación, Juani recordó sus primeros acercamientos a la música de Los Redondos y destacó el carácter independiente y autogestivo que convirtió al grupo en un fenómeno único dentro de la escena nacional.

«Los Redondos hicieron marketing de su anti-marketing. Nunca tuvieron una gran discográfica diciéndoles qué hacer. Se promocionaban solos y construyeron algo que hasta hoy no se repitió», señaló.

Santinelli también hizo hincapié en el crecimiento del fenómeno ricotero, que pasó de pequeños bares y espacios alternativos a convocar multitudes en todo el país, generando una identidad que trascendió generaciones.

«Veías abuelos, padres, hijos y nietos compartiendo un recital. Eso habla de una obra que logró atravesar el tiempo y mantenerse vigente», expresó.

A lo largo de la entrevista, el periodista repasó discos emblemáticos, la evolución musical de la banda y la profundidad de las letras del Indio Solari, que para muchos seguidores siguen siendo motivo de interpretación y debate.

Además, destacó cómo frases, imágenes y canciones de Los Redondos se incorporaron al imaginario colectivo argentino, convirtiéndose en parte de la cultura popular.

La charla concluyó con una reflexión sobre la huella que dejaron el Indio Solari y Los Redonditos de Ricota en la música nacional, y con la promesa de volver a encontrarse en el estudio para seguir recorriendo una obra que continúa emocionando a miles de fanáticos.

Desde Radio Mon AM 1540, la entrevista se convirtió en un espacio para recordar, analizar y valorar el legado de uno de los artistas más influyentes de la historia del rock argentino.