Del 18 al 21 de junio, la ciudad de Pergamino vivirá una propuesta cultural inédita con la realización del Primer Festival de Títeres de la Norpampa, un encuentro que reunirá a destacadas titiriteras de distintos puntos del país y ofrecerá actividades gratuitas para toda la comunidad.

La organizadora del evento, Paula Schenone, dialogó con LT35 Radio Mon Pergamino y contó que este festival surge de un anhelo que lleva muchos años gestándose.

«Es un deseo de hace mucho tiempo poder compartir nuestro trabajo con otros titiriteros y titiriteras, recibirlos en nuestra ciudad y hacerlo extensivo a toda la comunidad», expresó.

La programación contempla actividades en escuelas durante el jueves y viernes, mientras que el fin de semana el epicentro será el Teatro Unión, donde se presentarán seis espectáculos diferentes de títeres, con funciones programadas a las 14, 16 y 18 horas tanto el sábado como el domingo.

Además, habrá propuestas especiales en la Biblioteca Menéndez. Entre ellas se destaca un taller de construcción de marionetas previsto para el jueves a las 18 horas, destinado a mayores de seis años. Será la única actividad arancelada del festival, con un costo de 15.000 pesos que incluye todos los materiales necesarios para la realización de la marioneta.

El viernes también se desarrollarán dos actividades abiertas al público en el auditorio de la biblioteca: un conversatorio sobre la experiencia de producción de una obra de títeres presentada en el Teatro San Martín de Buenos Aires y un plenario de intercambio sobre el oficio titiritero, protagonizado por las artistas participantes del encuentro.

Schenone explicó que su vínculo con los títeres comenzó en la infancia, cuando asistía a un tradicional festival que se realizaba en el norte de Santa Fe, donde creció. Aquellas experiencias marcaron su camino artístico y hoy son una de las principales motivaciones para impulsar este proyecto en Pergamino.

«Lo que me mueve a organizar un festival tiene que ver con aquella niña que veía títeres y descubría un mundo nuevo. Estos espacios permiten democratizar el acceso a los bienes culturales», señaló.

La artista también destacó que el festival representa una oportunidad para fortalecer y visibilizar el trabajo de las mujeres titiriteras, además de acercar esta disciplina a nuevas generaciones.

Durante el fin de semana, el público también podrá disfrutar de pequeños teatros para un solo espectador instalados en el hall del Teatro Unión, una propuesta original que invita a vivir la experiencia titiritera de manera íntima y cercana.

Con entrada libre y gratuita en la mayoría de sus actividades, el Primer Festival de Títeres de la Norpampa promete convertirse en una verdadera fiesta cultural para toda la familia y en un acontecimiento histórico para la escena artística local.

Cronograma general

.Del 18 al 21 de junio

.Teatro Unión y Biblioteca Menéndez

.Funciones gratuitas de títeres

.Presentaciones en instituciones educativas

.Taller de construcción de marionetas (actividad arancelada)

.Conversatorios y encuentros de intercambio artístico

Desde la organización invitan a toda la comunidad a participar y descubrir la magia de los títeres en un fin de semana que promete emociones, creatividad y encuentro.