La música argentina amaneció este viernes con una noticia que parecía imposible. A los 77 años murió Carlos Alberto Solari, el Indio, una de las figuras más influyentes, enigmáticas y convocantes de la historia del rock nacional. Según trascendió, falleció en su residencia de Parque Leloir, donde atravesaba desde hace años las complicaciones derivadas del Parkinson que él mismo había hecho público en 2016.

Nacido en Paraná el 17 de enero de 1949, su nombre quedó para siempre asociado a la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, un fenómeno cultural que rompió todos los moldes de la industria musical. Sin grandes campañas publicitarias ni exposición mediática permanente, Los Redondos construyeron una relación única con su público y se transformaron en una referencia generacional.

Pero el Indio fue mucho más que el cantante de una banda. Fue un narrador de época, un compositor que eligió el misterio por encima de las respuestas fáciles y un artista que convirtió cada aparición pública en un acontecimiento. Sus letras, repletas de imágenes, metáforas y dobles sentidos, siguen siendo objeto de interpretación para miles de seguidores.

Tras la separación de Los Redondos, continuó su camino junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, manteniendo una convocatoria extraordinaria y protagonizando algunos de los recitales más multitudinarios de la historia argentina.

Durante los últimos años había reducido al mínimo sus apariciones, aunque nunca dejó de estar presente. Nuevas canciones, mensajes a sus seguidores y proyectos artísticos mantuvieron vivo el vínculo con una comunidad que trascendió generaciones.

La noticia de su muerte provocó una inmediata ola de mensajes de admiración y despedida en todo el país. Para millones de argentinos, el Indio no fue solamente un músico: fue la banda sonora de viajes, amistades, amores, militancias, desencantos y sueños compartidos.

Con su partida se cierra uno de los capítulos más importantes de la cultura popular argentina. Sin embargo, como ocurre con los artistas que logran trascender su tiempo, su obra seguirá sonando en cada rincón donde alguien vuelva a poner un disco, recordar un recital o encontrar en una de sus canciones una frase capaz de explicar lo que las palabras comunes no alcanzan a decir.

El rock argentino perdió hoy una de sus voces más emblemáticas. La leyenda, en cambio, acaba de volverse eterna.