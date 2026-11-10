Andrés Cofré, el pergaminense que cantará como solista en la misa del Papa León XIV en Luján.

El cantante lírico de nuestra ciudad, integrante del Coro Estable del Teatro Colón, fue convocado para participar de la celebración que encabezará el Papa León XIV en Luján. Además de integrar el coro, tendrá una participación solista interpretando el Agnus Dei de la Misa Criolla, de Ariel Ramírez. En una entrevista con Carly Antúnez Clerc, en el programa Nuestro Tiempo de LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, contó cómo recibió esta convocatoria, repasó su trayectoria artística y compartió las emociones que atraviesa ante una oportunidad tan significativa.

Pergamino tendrá un representante muy especial en uno de los acontecimientos religiosos más importantes de los próximos días. Andrés Cofré, cantante lírico pergaminense e integrante del Coro Estable del Teatro Colón, fue convocado para participar de la misa que se celebrará este miércoles en la ciudad de Luján, con la presencia del Papa León XIV.

Su participación tendrá además un lugar destacado: formará parte del coro que acompañará musicalmente la celebración y tendrá a su cargo una interpretación solista del Agnus Dei, perteneciente a la reconocida Misa Criolla del compositor argentino Ariel Ramírez.

Andrés es hijo de Jorge Cofré, locutor de LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, un vínculo que hace que esta convocatoria tenga también un significado muy especial para la familia de la emisora.

En diálogo con Carly Antúnez Clerc, durante el programa Nuestro Tiempo, Andrés compartió detalles de esta experiencia, habló sobre sus comienzos en la música, el camino que lo llevó al Teatro Colón y la preparación que está realizando para llegar en las mejores condiciones a la presentación.

«Estoy muy sorprendido y muy contento de poder participar en la misa del Papa», expresó al comenzar la entrevista.

Una invitación que terminó en una participación solista

La convocatoria llegó a través de Santiago Rosso, director del Coro de Luján, compositor, pianista y músico que también ha desarrollado trabajos en el Teatro Colón.

Andrés explicó que su relación con Rosso comenzó tiempo atrás, cuando el director necesitaba un cantante para estrenar una obra que había compuesto especialmente para ser presentada en la Basílica de Luján.

A través de colegas llegó el contacto y, desde entonces, se fue construyendo una relación artística y humana muy cercana.

El cantante pergaminense participa todos los años de distintas actividades musicales en Luján, colaborando de manera gratuita y manteniendo un vínculo muy especial con el coro y su director.

Por ese motivo, cuando surgió la posibilidad de integrar el conjunto vocal que participaría de la misa papal, no dudó en aceptar.

Sin embargo, la propuesta tendría una sorpresa adicional. Pocos días antes de la celebración, Santiago Rosso volvió a comunicarse con él para ofrecerle interpretar una parte solista.

«Me preguntó si me animaba a cantar un fragmento solista, que es uno de los únicos que hay en la misa, el Agnus Dei. Por supuesto, le dije que sí», relató.

La noticia fue recibida con enorme entusiasmo por su familia. Andrés reconoció que todos quedaron muy emocionados al conocer que, además de integrar el coro, tendría la responsabilidad de interpretar una pieza como solista en una celebración que contará con la presencia del Papa León XIV.

El Agnus Dei de la Misa Criolla, una obra emblemática de Ariel Ramírez

La pieza que interpretará Andrés forma parte de la Misa Criolla, una de las composiciones más representativas de la música argentina, creada por Ariel Ramírez.

Durante la entrevista, explicó que la misa tiene una estructura musical y litúrgica conocida como el ordinario, integrada por textos que se mantienen en las distintas celebraciones religiosas. Grandes compositores de la historia, como Mozart, Bach y Beethoven, tomaron esos textos para crear sus propias obras musicales.

Ariel Ramírez realizó un trabajo similar, pero incorporando los ritmos y las sonoridades del folclore argentino, dando origen a una composición que alcanzó reconocimiento internacional.

El músico argentino es también autor de obras muy conocidas como Alfonsina y el Mar y Juana Azurduy.

En esta oportunidad, se decidió interpretar el Agnus Dei de la Misa Criolla, una pieza que Andrés conoce y que tendrá la responsabilidad de cantar como solista.

La propuesta musical contará con una formación especialmente preparada para la ocasión. Participarán el Coro de Luján, músicos invitados del Teatro Colón, una orquesta y una formación de instrumentos folclóricos, con guitarras criollas y percusión.

Según contó Cofré, se construyó un escenario de importantes dimensiones destinado exclusivamente a los músicos, dentro de un amplio operativo organizativo que involucra a numerosas personas.

Sus primeros pasos en la música comenzaron en Pergamino

Uno de los momentos más interesantes de la charla con Carly Antúnez Clerc fue el recorrido por los comienzos musicales de Andrés y la manera en que fue descubriendo su vocación artística.

Su historia comenzó en Pergamino, cuando tenía aproximadamente 11 o 12 años y empezó a estudiar en el conservatorio de la ciudad.

Inicialmente se acercó a la música a través del piano y el saxofón. El canto también estaba presente, aunque en aquel momento no imaginaba que terminaría convirtiéndose en su profesión.

Recordó especialmente a Federico Cassani, uno de sus profesores, a quien reconoció como una figura fundamental para despertar su pasión musical.

En aquella etapa participaba de grupos musicales que se presentaban en distintas escuelas durante las muestras que organizaba el conservatorio.

Con humor, recordó que disfrutaba mucho de aquellas presentaciones, del contacto con el público y de tener un micrófono en la mano.

El camino hacia el canto lírico comenzó cuando estaba terminando la escuela secundaria. Su mamá encontró publicado en el diario un aviso de María Sol Benazar, una cantante lírica de Rosario que viajaba a Pergamino para brindar clases.

Fue así como Andrés comenzó a estudiar canto con ella.

Su profesora descubrió sus condiciones vocales y lo acercó a un mundo que hasta entonces era prácticamente desconocido para él: la ópera y la música académica.

«Yo no sabía nada. En mi casa nunca se había escuchado ópera ni música académica, pero sí mucha música y de muchos estilos distintos», recordó.

A los 17 años recibió el estímulo de su profesora para considerar el canto como una posibilidad profesional. Aquella orientación terminó marcando su futuro.

Decidió trasladarse a Rosario para estudiar la Licenciatura en Canto Lírico y comenzar una formación que, con el paso de los años, le abriría las puertas de importantes escenarios e instituciones musicales.

De Rosario al Coro Estable del Teatro Colón

Luego de avanzar en sus estudios, Andrés consiguió incorporarse al coro de la ópera de Rosario, una experiencia que le permitió continuar desarrollándose profesionalmente y ganar experiencia dentro del mundo de la música lírica.

En 2019 llegó una oportunidad que parecía difícil de imaginar: se realizó un concurso internacional en el Teatro Colón para incorporar refuerzos a su coro.

Cofré decidió presentarse, a pesar de que consideraba que llegar a audicionar en una institución de semejante prestigio era casi un sueño.

Sin embargo, logró superar la instancia y quedó seleccionado.

Un mes después se presentó a un nuevo concurso, esta vez para acceder a un cargo estable dentro de la institución. También consiguió superar esa exigente evaluación y desde entonces integra el Coro Estable del Teatro Colón.

Durante la entrevista destacó el prestigio internacional del conjunto coral y la importancia que tiene formar parte de uno de los principales teatros de ópera del mundo.

Pero su carrera tendría un nuevo capítulo.

En 2023 recibió una convocatoria del propio Teatro Colón para participar como solista en La ciudad ausente, una ópera argentina.

Fue su primera experiencia como solista en ese escenario y, a partir de entonces, comenzó a recibir nuevas convocatorias para participar en distintas producciones.

De esta manera, su trayectoria fue creciendo desde aquellos primeros estudios en Pergamino hasta alcanzar un lugar destacado dentro de la actividad musical profesional.

La ópera: actuación, música y una técnica vocal particular

Durante la conversación, Andrés también explicó algunos aspectos de la ópera, una disciplina que combina distintas expresiones artísticas.

La definió como una manifestación que reúne música, teatro, actuación, vestuario, escenografía y movimiento escénico.

El cantante lírico no solamente debe interpretar una partitura, sino también construir un personaje, transmitir emociones y participar de una puesta teatral.

Uno de los aspectos que explicó fue la particularidad de la técnica vocal.

A diferencia de otros géneros musicales, en la ópera tradicional no se utilizan micrófonos ni amplificación. Por eso, los cantantes desarrollan una técnica que les permite proyectar naturalmente su voz hasta las últimas butacas de un teatro.

«Todo el mecanismo fónico que tenemos como seres humanos se utiliza como funcionamiento de amplificación», explicó.

También señaló que las principales lenguas de la tradición operística son el italiano, el francés y el alemán. Sin embargo, aclaró que actualmente los teatros cuentan con subtítulos que permiten seguir las historias y comprender los diálogos.

En ese sentido, invitó a quienes nunca fueron a una función a animarse a conocer el género, dejando de lado la idea de que la ópera es algo inaccesible o difícil de entender.

Como ejemplo mencionó I Pagliacci, una obra que aborda temas profundamente humanos como la infidelidad, los celos, las relaciones conflictivas y la violencia.

Para Andrés, la vigencia de estas historias demuestra que la ópera continúa hablando de situaciones que atraviesan a la sociedad, más allá de la época en que fueron compuestas.

La preparación para cantar frente al Papa León XIV

A pocos días de la celebración, la preparación musical ocupa gran parte de la rutina del artista pergaminense.

Además de estudiar el Agnus Dei que interpretará como solista, debe aprender las diferentes intervenciones corales que fueron especialmente arregladas por Santiago Rosso.

Andrés contó que recibió las partituras recientemente y que está dedicando estos días a estudiar las obras, escuchar las versiones musicales y preparar cada una de sus intervenciones.

Los ensayos comenzaron con los músicos de la formación folclórica y continuarán con la orquesta completa en Buenos Aires.

La delegación deberá trasladarse a Luján el martes, un día antes de la celebración, debido a las restricciones de circulación y al operativo especial dispuesto para el acontecimiento.

También explicó que está adaptando sus horarios de descanso y preparación vocal al horario de la misa.

Como tenor, necesita prestar especial atención a la preparación de su voz durante las primeras horas del día. Según explicó, las voces agudas suelen requerir más tiempo para alcanzar su mejor rendimiento vocal, por lo que es importante levantarse con anticipación, realizar ejercicios y vocalizar progresivamente.

Durante la entrevista también hubo lugar para una pregunta distendida: Carly quiso saber si era cierto el conocido mito de que un trago de whisky ayuda a preparar la voz.

Andrés aclaró que no tiene un efecto físico positivo sobre las cuerdas vocales. Por el contrario, el alcohol puede provocar deshidratación, algo perjudicial para el cantante.

Explicó que la sensación de mayor confianza que algunas personas experimentan después de beber está relacionada con la desinhibición y no con una mejora real del funcionamiento vocal.

Una experiencia histórica que todavía está dimensionando

La magnitud de la celebración es algo que Andrés reconoce, aunque admite que todavía no se detuvo demasiado a pensar en todo lo que significa su participación.

Durante la entrevista contó que una amiga de la familia le había comentado que posiblemente todavía no dimensionaba la importancia de esta convocatoria.

El propio cantante coincidió con esa apreciación.

Por el momento, prefiere concentrarse en estudiar las partituras, preparar su voz y llegar en las mejores condiciones al momento de la presentación, evitando que la magnitud del acontecimiento le genere nervios adicionales.

«Va a ser un acontecimiento histórico, masivo y muy importante para mí. La verdad es que no todos los días uno tiene la oportunidad de cantarle al Papa», expresó.

También destacó el poder de la música religiosa y su capacidad para generar emociones profundas, incluso en personas que no profesan una determinada creencia.

Para Cofré, algunas composiciones tienen una fuerza artística y espiritual que logra atravesar a quienes las escuchan, independientemente de su relación con la religión.

El orgullo de representar a Pergamino

Hacia el final de la entrevista, Carly Antúnez Clerc le transmitió el orgullo que representa para Pergamino tener a uno de sus artistas participando de una celebración de semejante trascendencia.

Andrés reconoció que también siente un enorme orgullo por esta oportunidad y que seguramente podrá dimensionarla todavía más una vez que haya pasado la experiencia.

Además, agradeció especialmente el contacto de Radio Mon y el acompañamiento que está recibiendo desde su ciudad.

«Es lindo participar de algo, poder desarrollar la actividad a la que uno se dedica y sentirse tan acompañado, con un entorno tan pendiente de lo que va a ser este evento», manifestó.

Sus palabras también reflejan el valor del acompañamiento familiar. Andrés es hijo de Jorge Cofré, locutor de Radio Mon, y destacó lo importante que resulta sentirse acompañado por sus seres queridos y por la gente de Pergamino en un momento tan significativo de su carrera.

Su historia es la de un artista que comenzó a descubrir su vocación en el conservatorio de Pergamino, que encontró en sus profesores los primeros impulsos para formarse y que, con estudio, dedicación y perseverancia, logró construir una carrera profesional que lo llevó hasta el Teatro Colón.

Este miércoles, su voz será parte de una celebración que tendrá una enorme trascendencia religiosa e histórica. Desde Luján, junto al Coro de esa ciudad, la orquesta y los músicos invitados, tendrá la responsabilidad de interpretar como solista una de las piezas de la emblemática Misa Criolla.

Para Pergamino será también un momento de emoción y orgullo: uno de sus representantes estará presente en un acontecimiento que quedará marcado para siempre en su trayectoria personal y profesional.

Entrevista Completa: