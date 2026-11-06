En una entrevista con La Mañana de la Radio, el representante de la Asociación Bancaria se refirió a la celebración del 6 de noviembre, la situación salarial, los próximos feriados, el cronograma de pagos de ANSES y las consecuencias de los cambios tecnológicos sobre las fuentes laborales.

En la mañana de este jueves, Hugo Elías, representante de la Asociación Bancaria, dialogó con el equipo de La Mañana de la Radio de LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540, en la previa del Día del Trabajador Bancario, que se celebra este viernes 6 de noviembre y durante el cual no habrá atención en las entidades bancarias de todo el país.

Durante la entrevista, Elías realizó un balance de la situación que atraviesa el sector y reconoció que, si bien las negociaciones salariales cuentan con una cláusula de actualización que permite acompañar la inflación, existen otras preocupaciones vinculadas con los cambios tecnológicos, la digitalización y sus consecuencias sobre las fuentes laborales.

Salarios y situación del sector bancario

Al referirse a la situación salarial, Elías explicó que el último acuerdo alcanzado contempló una actualización del 1,9% correspondiente a septiembre, con un incremento acumulado del 23,6% hasta ese momento.

En ese sentido, destacó la importancia de mantener la cláusula de actualización salarial, que facilita las negociaciones y permite acompañar la evolución de los precios. Según indicó, el esquema continuará hasta diciembre y luego se analizarán las pautas para las negociaciones del próximo año.

Además, mencionó como otra de las novedades la prórroga por seis meses del proceso de transformación de Bancolación en sociedad anónima.

La digitalización y la preocupación por los puestos de trabajo

Uno de los temas centrales de la conversación fue el impacto de los avances tecnológicos en la actividad bancaria.

El representante gremial señaló que la digitalización modificó profundamente la manera en que los usuarios operan con las entidades financieras, pero advirtió que este proceso también genera consecuencias sobre el empleo.

“Lamentablemente ha habido mucha reducción de sucursales porque los bancos prescinden también de sucursales. Naturalmente eso afecta mucho a las fuentes de trabajo”, expresó.

También explicó que la atención presencial disminuyó considerablemente, aunque todavía existe una importante demanda en las entidades públicas, especialmente por parte de jubilados y adultos mayores que no están completamente incorporados al sistema digital.

Elías aclaró que no está en contra del avance tecnológico, pero remarcó que la reducción de sucursales y la menor necesidad de atención presencial representan una preocupación permanente para la organización sindical.

Seis días sin actividad bancaria en la provincia de Buenos Aires

Durante la entrevista también se abordó el extenso período sin atención bancaria que se producirá durante la próxima semana.

A partir del Día del Trabajador Bancario, el fin de semana y los feriados nacionales y provinciales previstos, las entidades bancarias de la provincia de Buenos Aires permanecerán sin atención presencial durante seis días consecutivos.

Elías explicó que el viernes 6 de noviembre no habrá actividad por el Día del Trabajador Bancario; el lunes 9 será feriado nacional; el martes 10 corresponderá al feriado bancario anunciado y el miércoles 11 será feriado en la provincia de Buenos Aires.

La atención bancaria presencial se retomará el jueves 12 de noviembre.

No obstante, aclaró que durante esos días continuarán funcionando los canales digitales y los cajeros automáticos.

Cómo será el cronograma de pagos de ANSES

Otro de los puntos importantes fue la preocupación de los jubilados y beneficiarios de ANSES ante la acumulación de días sin atención bancaria.

En ese sentido, Elías llevó tranquilidad y confirmó que el calendario de pagos comenzará el miércoles 11 de noviembre, mientras que el jueves 12 se concentrará el pago de tres terminaciones de DNI: 1, 2 y 3, según la reprogramación mencionada durante la entrevista.

De esta manera, se busca agilizar el cronograma y evitar mayores inconvenientes para los beneficiarios durante los días sin actividad bancaria.

El posible cambio de horario de verano

Por último, Elías se refirió al tradicional cambio de horario de atención bancaria durante la temporada de verano.

Explicó que la Asociación Bancaria ya elevó el pedido correspondiente al Gobierno de la provincia de Buenos Aires para implementar el horario de 8 a 15, desde el 30 de noviembre hasta el 23 de marzo.

Sin embargo, aclaró que todavía no habían recibido una respuesta oficial de la Gobernación y que aguardaban una definición durante los próximos días.

Un mensaje a los trabajadores bancarios

En el cierre de la entrevista, Hugo Elías saludó a todos los trabajadores bancarios en vísperas de su día y dejó un mensaje de acompañamiento frente al contexto actual.

“Si bien son épocas difíciles, no hay que bajar los brazos, así que tenemos que seguir para adelante”, expresó.

La entrevista permitió conocer las principales preocupaciones del sector bancario, en un escenario atravesado por las transformaciones tecnológicas, los desafíos laborales y las negociaciones salariales.

Entrevista Completa: