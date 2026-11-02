Representantes de AMET, ATE, FEB, SADOP, SUTEBA, UDOCBA y UPCN realizaron una conferencia de prensa frente al Palacio Municipal. Reclaman información sobre el destino de los recursos destinados a educación y mayor participación del Municipio en los espacios institucionales donde se abordan las problemáticas de las escuelas.

En la mañana de este lunes 2 de noviembre, organizaciones sindicales que representan a las trabajadoras y los trabajadores de la educación de Pergamino realizaron una conferencia de prensa frente al Palacio Municipal para anunciar la presentación de una nota dirigida al intendente municipal, en la que solicitan una audiencia con el objetivo de abordar distintas problemáticas vinculadas con la educación pública del distrito.

La actividad contó con la participación de Tatiana Ledesma, representante de SUTEBA Pergamino; Ricardo Fusco, de FEB; y Patricia Canal, de SADOP. El móvil de La Mañana de la Radio, a cargo de Gabriel Difalci, estuvo presente en el lugar, realizó entrevistas y dio lectura al documento presentado por las organizaciones.

El planteo central de los gremios está relacionado con la falta de respuestas a diferentes solicitudes realizadas al Departamento Ejecutivo Municipal, especialmente aquellas vinculadas con el Fondo de Financiamiento Educativo y la necesidad de conocer cómo se utilizan los recursos que recibe el Municipio para atender las necesidades de las instituciones escolares.

Reclaman transparencia sobre los fondos educativos

En la presentación, las organizaciones sindicales solicitaron información detallada sobre los recursos que recibe Pergamino a través del Fondo de Financiamiento Educativo, su ejecución y los criterios utilizados para establecer las prioridades de inversión.

Según expresaron, vienen realizando presentaciones desde hace varios meses sin obtener respuestas concretas por parte del Ejecutivo municipal ni de la Subsecretaría de Educación.

Los representantes gremiales remarcaron que consideran fundamental conocer cuánto dinero recibe el Municipio, en qué se invierte y de qué manera se determinan las prioridades para resolver los problemas de infraestructura, mantenimiento y equipamiento de las escuelas.

También plantearon la necesidad de diferenciar los recursos del Fondo de Financiamiento Educativo de otros fondos destinados a atender necesidades escolares, para poder discutir y establecer prioridades de inversión.

La participación municipal en los espacios educativos

Otro de los reclamos está relacionado con la ausencia de representantes municipales en ámbitos institucionales como la Unidad Educativa de Gestión Distrital (UEGD) y el Comité Mixto Distrital.

Desde los sindicatos señalaron que la falta de participación de funcionarios y representantes del Consejo Escolar dificulta el tratamiento conjunto de los problemas que atraviesan los establecimientos educativos.

En ese sentido, Tatiana Ledesma explicó que hace aproximadamente cuatro meses presentaron una nota ante la Subsecretaría de Educación solicitando una instancia de encuentro, pero todavía no recibieron una convocatoria.

La representante sindical sostuvo que estos espacios son fundamentales para analizar las condiciones edilicias, las necesidades de las escuelas y las condiciones de seguridad y salud laboral de las trabajadoras y los trabajadores de la educación.

Preocupación por el estado de los edificios escolares

Durante la entrevista con el móvil de Radio Mon también se mencionaron situaciones concretas de infraestructura que requieren atención.

Entre los ejemplos expuestos se encuentra el de las escuelas secundarias N.º 5 y N.º 6, donde, según señalaron, las filtraciones afectan todo el primer piso e impiden utilizar determinados sectores del edificio.

Ledesma explicó que se trata de una problemática que requiere una intervención y decisiones sobre cómo llevar adelante las reparaciones, por lo que consideró necesario que las autoridades municipales participen de las instancias de diálogo y planificación.

Además, vinculó este reclamo con la necesidad de comenzar a trabajar de manera coordinada frente a los fenómenos climáticos que se presentan y que pueden profundizar las dificultades edilicias de los establecimientos educativos.

Un pedido de diálogo y respuestas concretas

Las organizaciones sindicales manifestaron que el objetivo de la presentación no es solamente obtener información, sino también generar un ámbito de trabajo conjunto que permita avanzar en soluciones para las comunidades educativas de Pergamino.

En el documento entregado al Municipio, solicitaron formalmente una audiencia con el intendente a la mayor brevedad posible, respuestas a las presentaciones realizadas y la participación efectiva y sostenida de la Subsecretaría de Educación municipal en los espacios institucionales correspondientes.

La nota lleva la firma de AMET, ATE, FEB, SADOP, SUTEBA, UDOCBA y UPCN.

Los representantes gremiales señalaron que permanecerán a la espera de una respuesta del Ejecutivo municipal y remarcaron que la transparencia en el manejo de los recursos, la participación institucional y la atención de las necesidades de las escuelas deben formar parte de una política sostenida de fortalecimiento de la educación pública.

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