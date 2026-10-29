En una entrevista realizada por el móvil de La Mañana de la Radio, Gabriel Difalci dialogó con Aurelia Furnari e Imeldi Lourenco Cidades, de la Agencia de Desarrollo Local. Los temas centrales fueron la participación de Pergamino en el congreso Red Gob 2026 y los avances del programa Adultos 2000, que abrirá una nueva preinscripción en noviembre.

La Agencia de Desarrollo Local de Pergamino trabaja en dos ejes vinculados con los desafíos actuales de la sociedad: la transformación tecnológica y la formación educativa. Así lo explicaron su directora, Aurelia Furnari, e Imeldi Lourenco Cidades durante una entrevista con el móvil de La Mañana de la Radio, a cargo de Gabriel Difalci.

Pergamino participó por primera vez en Red Gob 2026

Furnari contó que representó al municipio en la 19.ª edición de Red Gob, el Encuentro Nacional de Redes de Gobierno y Ciudades Inteligentes, realizado el 7 y 8 de octubre en La Punta, San Luis. La actividad reunió a funcionarios, especialistas y empresas tecnológicas para debatir sobre innovación, inteligencia artificial y modernización de la gestión pública.

La directora destacó la importancia de estos espacios de intercambio y señaló que los gobiernos locales tienen un papel fundamental en la transformación tecnológica, ya que muchas de las decisiones y políticas públicas se concretan directamente en las ciudades.

Durante el encuentro, uno de los principales temas fue cómo preparar a las nuevas generaciones para desenvolverse en una sociedad atravesada por la tecnología y la inteligencia artificial.

En ese sentido, Furnari advirtió sobre la necesidad de fortalecer la lectoescritura, las matemáticas y, especialmente, el pensamiento crítico. También planteó la importancia de prestar atención al impacto de las pantallas, las redes sociales y los algoritmos sobre el bienestar emocional de niños y adolescentes.

Según explicó, desde la Agencia de Desarrollo Local se trabaja con un modelo de doble alfabetización que combina los aprendizajes tradicionales con la alfabetización digital y el acompañamiento emocional, particularmente en los barrios 12 de Octubre y Jorge Newbery.

Adultos 2000: nueva oportunidad para terminar la secundaria

El segundo eje de la entrevista estuvo centrado en Adultos 2000, el programa impulsado a partir de una alianza entre la Municipalidad de Pergamino y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que permite completar los estudios secundarios de manera gratuita y virtual.

Furnari explicó que la iniciativa surgió para brindar una oportunidad tanto a empleados municipales como a vecinos que no pudieron finalizar la secundaria. La propuesta busca ampliar las posibilidades de formación y mejorar las oportunidades de inserción laboral.

Por su parte, Imeldi Lourenco Cidades detalló el trabajo de inscripción, acompañamiento y seguimiento que lleva adelante el equipo de la Agencia de Desarrollo Local.

La primera convocatoria, realizada en abril de 2026, registró 94 inscriptos. En agosto se desarrolló una segunda apertura que sumó otras 143 personas, con interesados provenientes de distintos sectores de la ciudad.

La implementación también presentó desafíos administrativos. En algunos casos fue necesario verificar documentación educativa y gestionar equivalencias de materias cursadas anteriormente para determinar cómo debía continuar cada estudiante.

Por ese motivo, desde la Agencia se puso en marcha un sistema de seguimiento individual para conocer la situación de cada inscripto, identificar dificultades y acompañar el cursado.

El programa contempla 24 materias para quienes deben completar el trayecto completo, aunque la cantidad que debe realizar cada estudiante depende de sus antecedentes educativos y de las equivalencias que le reconozcan.

El acompañamiento, una parte fundamental del programa

Lourenco Cidades destacó que el objetivo no es solamente facilitar la inscripción, sino acompañar a cada persona hasta que pueda obtener su título secundario.

Para ello, el equipo mantiene contacto con los estudiantes, responde consultas sobre el uso de la plataforma, realiza un seguimiento de los trabajos prácticos y colabora con quienes encuentran dificultades durante el cursado.

Además, se articula con los espacios barriales para acercar recursos y asistencia a quienes necesitan ayuda para continuar sus estudios.

Desde la Agencia remarcaron que la respuesta obtenida en las primeras convocatorias demuestra el interés de numerosos vecinos por retomar su formación y completar una etapa educativa pendiente.

¿Cuándo será la próxima inscripción?

La tercera preinscripción para Adultos 2000 estará abierta del 16 al 20 de noviembre de 2026, con vistas a comenzar los estudios en 2027.

La propuesta está destinada a personas mayores de 18 años que hayan completado la primaria y tengan el secundario incompleto.

Quienes estén interesados pueden consultar la información y los requisitos a través de las redes sociales de la Agencia de Desarrollo Local, en Instagram @adl.pergamino, y de los canales oficiales de la Municipalidad de Pergamino.

La iniciativa busca que más vecinos puedan acceder a la educación, completar sus estudios y contar con nuevas herramientas para su desarrollo personal y laboral.

Entrevistas Completas: