La localidad de Acevedo celebra este jueves 15 de octubre su fiesta patronal en honor a Santa Teresa de Jesús, con una jornada que reúne actividades religiosas, primeras comuniones, confirmaciones y festejos populares. En una entrevista con La Mañana de la Radio, el padre Emilio Becerra destacó la importancia de mantener viva esta tradición y el compromiso de la comunidad.

La celebración llega luego de la novena, que comenzó el 6 de octubre y culminó el miércoles 14. Según explicó el sacerdote, una de las particularidades de Acevedo es conservar la fecha tradicional de la fiesta patronal, sin trasladarla al fin de semana.

“Acá mantenemos la tradición, el respeto de tener todo el mismo día de la patrona”, expresó Becerra durante la charla con Claudio Santamaría y Pamela Lombardi.

Una jornada de fe y participación comunitaria

El programa previsto para este jueves incluye las primeras comuniones durante la mañana, mientras que por la tarde, a las 17, está programada la procesión. También se realizan confirmaciones y la celebración de la Santa Misa.

Para completar la jornada, se organizaron una carme se y festejos populares, aunque el desarrollo de las actividades está condicionado por las condiciones climáticas.

El padre Emilio reconoció que mantener todas las celebraciones en un día hábil puede representar una dificultad para quienes trabajan o deben cumplir con otras obligaciones. Sin embargo, remarcó el valor de sostener una costumbre que forma parte de la identidad de la localidad.

La tarea pastoral del padre Emilio Becerra

Durante la entrevista, el sacerdote también se refirió a su labor pastoral. Actualmente, además de su presencia en Acevedo, desarrolla actividades en la parroquia Santa Julia, en Pergamino. Asimismo, recordó que el domingo 11 de octubre participó de las fiestas patronales en Peña y aclaró que Guerrico ya no forma parte de su tarea pastoral.

Otro de los aspectos abordados fue su espacio televisivo, que se emite los sábados a las 11 por Canal 6 de Acevedo. Se trata de un ciclo de reflexión y fe que lleva adelante desde hace años y que comenzó durante su paso por General Arenales.

Becerra contó que la propuesta tuvo sus orígenes en la radio y luego llegó a la televisión, donde continuó durante aproximadamente 14 años en la zona de General Arenales, antes de retomar el proyecto en Acevedo.

En ese espacio comparte reflexiones y responde mensajes e inquietudes de los televidentes, con el objetivo de acercar la palabra y generar un espacio de diálogo con la comunidad.

Una tradición que fortalece la identidad de Acevedo

La fiesta de Santa Teresa de Jesús representa una fecha significativa para los vecinos de Acevedo, que cada año se reúnen para renovar su fe y compartir una jornada que combina celebraciones religiosas y encuentros populares.

A pesar de la incertidumbre por el clima, la comunidad busca sostener las actividades previstas y mantener una tradición que continúa siendo parte central de la vida del pueblo.

Entrevista Completa: