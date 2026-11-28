En una nueva edición de “Café con periodistas”, el segmento de entrevistas que Carly Antúnez Clerc conduce los sábados en La Mañana de los Sábados, por LT35 Radio Mon Pergamino, el protagonista fue Guillermo “Toto” Baduy, director periodístico de La Opinión. Durante una extensa charla, repasó sus comienzos en los medios locales, su paso por la radio y el diario, las coberturas que marcaron su trayectoria y los profundos cambios que atraviesa el ejercicio del periodismo.

Con más de 32 años de recorrido profesional en Pergamino, Baduy compartió recuerdos, experiencias y reflexiones sobre una actividad que cambió radicalmente desde sus primeros pasos, pero que todavía conserva, según su mirada, una esencia fundamental: buscar información, comprenderla y saber comunicarla.

Una vocación que nació entre el deporte, la radio y las redacciones

El vínculo de Baduy con el periodismo comenzó cuando todavía era adolescente. Antes de encontrar su camino en la comunicación, había imaginado un futuro relacionado con la agronomía, influenciado por sus vivencias familiares y sus años vinculados al ámbito rural. Incluso comenzó sus estudios en la Escuela Agrotécnica, aunque pronto descubrió que su verdadera inclinación estaba en otro lugar.

Durante la secundaria empezó a interesarse cada vez más por las materias humanísticas, especialmente literatura, historia y geografía. La comunicación y el deporte terminaron confluyendo en una vocación que encontró sus primeras oportunidades en las coberturas deportivas.

Un amigo de la familia, José Mieres, lo invitó un domingo a acompañarlo a cubrir un partido para el semanario El Tiempo. Aquella experiencia despertó su interés y poco después comenzó a colaborar con la cobertura de los encuentros deportivos.

Sin experiencia previa en la escritura periodística y sin siquiera haber utilizado una máquina de escribir, empezó a acercarse a las canchas, reunir información y aportar los datos que luego se transformaban en las crónicas.

Ese primer acercamiento también lo llevó a Radio Mon, donde fue convocado por Carlos Bonet para incorporarse a las transmisiones deportivas. Primero observó cómo trabajaban los integrantes del equipo y, con el tiempo, comenzó a participar en el aire.

En ese ámbito encontró una verdadera escuela. Recordó especialmente a José Luis Picarelli, con quien construyó una amistad que definió como una hermandad, y también evocó con emoción a “Coqui” Hanun y Daniel Domínguez, dos personas que dejaron una huella importante en su vida.

Además, destacó el papel de Pancho Bonet en la formación de varias generaciones de periodistas deportivos de Pergamino, una tradición que permitió que muchos jóvenes comenzaran a dar sus primeros pasos en los medios locales.

De Radio Mon a una trayectoria de más de tres décadas en La Opinión

Después de estudiar periodismo en Rosario, Baduy regresó a Pergamino a fines de 1993. Su intención inicial era pasar las fiestas y luego evaluar la posibilidad de continuar su carrera profesional en aquella ciudad. Sin embargo, una convocatoria de Carlos Bonet le abrió una oportunidad que terminaría marcando su futuro: incorporarse a la redacción de La Opinión.

Comenzó durante el período de vacaciones del personal y rápidamente se integró al equipo. Lo que parecía una experiencia temporal terminó convirtiéndose en el inicio de una trayectoria de más de tres décadas.

En sus primeros meses trabajó en la sección Deportes, pero poco después fue convocado para incorporarse a Información General. Allí comenzó a desarrollar una mirada más amplia sobre la actualidad de Pergamino, abordando temas comunitarios, sociales, políticos y de interés ciudadano.

Baduy destacó que haber pasado por distintas áreas del periodismo le permitió adquirir una formación integral y desarrollar la capacidad de abordar temáticas muy diferentes. Esa experiencia también le dio un conocimiento profundo de la ciudad, sus protagonistas y las fuentes de información.

A lo largo de los años fue ocupando diferentes responsabilidades dentro del diario. Primero desarrolló su tarea como periodista, luego asumió la jefatura de Redacción y, tras el cambio de propiedad del medio, pasó a desempeñarse como director periodístico, función que ejerce actualmente.

La inundación de 1995, una cobertura que quedó grabada en su memoria

Entre los recuerdos más intensos de su carrera, Baduy destacó la inundación que sufrió Pergamino en 1995, uno de los acontecimientos más dramáticos de la historia reciente de la ciudad.

La magnitud del fenómeno sorprendió a todos y también representó un enorme desafío para los medios de comunicación. En aquel momento no existían las herramientas tecnológicas actuales: la comunicación dependía fundamentalmente de los teléfonos fijos y las dificultades para trasladarse complicaban el trabajo periodístico.

Baduy vivía en Santa Julia, en la zona sur de Pergamino, y los puentes estaban cortados. Sin embargo, cuando recibió información de que era posible cruzar por el puente ferroviario del Belgrano, decidió trasladarse hasta la redacción.

Lo hizo en su moto, una Honda C90, atravesando un sector en el que el agua pasaba a escasos centímetros de la estructura del puente.

Su intención era estar en su puesto de trabajo porque entendía que había una situación que comunicar y que no podía permanecer de brazos cruzados.

De aquella cobertura conserva especialmente el recuerdo de una fotografía de una lancha con personas en pleno centro de la ciudad y de la tapa del diario que reflejó la gravedad de lo ocurrido. La decisión editorial fue publicar una portada a color, pese a que habitualmente la tapa salía en blanco y negro.

El título elegido fue contundente: “Devastadora inundación”. Una definición que, según recordó, buscaba transmitir la dimensión de un acontecimiento que sabían que quedaría grabado en la historia de Pergamino.

Adaptarse a los cambios sin perder la esencia del periodismo

Durante la entrevista, Carly Antúnez Clerc también hizo referencia a una de las características que distinguen la trayectoria de Baduy: su capacidad para adaptarse a diferentes formatos y transformaciones de la actividad periodística.

Desde la gráfica tradicional hasta el streaming, la producción audiovisual y las plataformas digitales, el periodista fue incorporando nuevas herramientas y modalidades de trabajo.

Para Baduy, la clave está en comprender que el formato puede cambiar, pero la esencia de la profesión permanece.

“Creo que el periodista tiene que tener el insumo y saberlo comunicar, después el formato es lo de menos”, sostuvo.

En ese sentido, reivindicó la formación que ofrece el periodismo gráfico, especialmente por la necesidad de construir mensajes claros, precisos y comprensibles para los lectores.

También recordó las exigencias de la época del diario impreso, cuando cada error podía permanecer durante 24 horas hasta la siguiente edición. La redacción contaba con distintos filtros de corrección, tanto en pantalla como sobre el papel, aunque reconoció que los errores siempre podían aparecer.

El desafío de reinventarse y mirar hacia adelante

Uno de los momentos más profundos de la charla estuvo relacionado con su reflexión sobre el futuro de la profesión.

Baduy reconoció que, hace aproximadamente cinco o seis años, comenzó a sentir que el periodismo gráfico en el que se había formado estaba atravesando un proceso de transformación irreversible.

La caída de las ventas de los diarios impresos, las dificultades económicas de la industria y los cambios en los hábitos de consumo de información lo llevaron a cuestionarse cómo continuar desarrollando su actividad.

Incluso contó que atravesó una etapa en la que sintió que debía cerrar un ciclo profesional y buscar otras alternativas para sostenerse económicamente.

Sin embargo, la nueva etapa de La Opinión, luego del cambio de propiedad y la llegada de Lucas al frente del medio, abrió un escenario diferente. La propuesta de asumir la dirección periodística llegó acompañada de un desafío: modernizar el diario, fortalecer su presencia digital, incorporar el streaming y desarrollar nuevas formas de producir y distribuir contenidos.

A partir de esa experiencia consolidó una filosofía que hoy aplica tanto a su vida personal como profesional: mirar hacia adelante sin olvidar a quienes ayudaron a construir el camino.

“Mirar para atrás, sí, solamente para ser agradecido con los que te ayudaron. Pero después la vida la construyo para adelante”, expresó.

Inteligencia artificial: una herramienta para ganar tiempo, no para reemplazar al periodista

La incorporación de la inteligencia artificial fue otro de los grandes ejes de la conversación.

Baduy planteó una posición clara sobre su utilización en los medios: considera que la IA no llega para reemplazar a los periodistas, sino para acelerar procesos, optimizar tareas y permitir que los profesionales dediquen más tiempo a investigar, buscar información y desarrollar contenidos.

“La IA no viene a suplantar a nadie, sino que viene a acortar los tiempos de los procesos”, afirmó.

Como ejemplo, contó que el equipo de La Opinión desarrolló su propio sistema de gestión de contenidos, conocido como CMS, al que denominaron Capote. La herramienta fue creada con asistencia de inteligencia artificial y permite organizar y gestionar la publicación de noticias en el sitio web, además de incorporar recursos vinculados al posicionamiento y la distribución digital.

También explicó cómo utilizan estas tecnologías para corregir textos, detectar errores gramaticales y acelerar la edición de contenidos audiovisuales.

Sin embargo, hizo hincapié en una cuestión que considera fundamental: la inteligencia artificial debe ser una herramienta de asistencia y no sustituir el criterio profesional.

En La Opinión, según explicó, procuran que el periodista escriba sus propias notas, mantenga su estilo y luego utilice la IA como apoyo para corregir y mejorar el resultado. En situaciones de urgencia puede colaborar en la elaboración inicial de una noticia, pero siempre debe existir una revisión humana.

Para Baduy, el riesgo aparece cuando los medios delegan completamente la escritura en estas herramientas y terminan publicando contenidos con estructuras y estilos prácticamente idénticos.

“La IA te ahorra tiempo y ese tiempo lo tenemos que aprovechar para pensar cómo vamos a darle la próxima orden”, reflexionó.

Una nueva forma de producir y distribuir las noticias

El director periodístico también describió cómo cambió la dinámica de trabajo en La Opinión, que hoy funciona como un medio multiplataforma.

Si antes el diario impreso era el punto de partida y los contenidos se trasladaban posteriormente a internet, actualmente la secuencia es diferente.

El streaming ocupa un lugar central como primera instancia de producción informativa. Las entrevistas y conversaciones quedan registradas en audio y video, y a partir de ese material se generan diferentes productos: noticias para la página web, fragmentos para redes sociales, reels y contenidos que luego pueden formar parte de la edición impresa.

El diario en papel continúa vigente, especialmente por tradición y por respeto a los lectores que siguen eligiéndolo, aunque hoy representa una parte menor de la estructura general del medio.

Baduy explicó que cada plataforma requiere un tratamiento particular. No es lo mismo escribir una noticia para la web que preparar un contenido para Instagram o Facebook. El lenguaje, la extensión, el formato y el público al que se apunta son diferentes.

También destacó el papel de las nuevas herramientas de edición audiovisual, que permiten reducir considerablemente los tiempos de producción y multiplicar la cantidad de contenidos que puede generar un equipo de trabajo.

Pero volvió sobre un concepto central: la tecnología facilita las tareas, aunque el criterio periodístico y la mirada de un editor siguen siendo indispensables.

Una profesión en transformación, una vocación que continúa

Hacia el final de la entrevista, Baduy sintetizó el desafío que atraviesa actualmente su carrera: aprovechar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías sin perder de vista el valor de la información y la responsabilidad de comunicar.

Después de más de tres décadas recorriendo redacciones, canchas, instituciones y distintos ámbitos de la vida pergaminense, su motivación sigue estando vinculada a encontrar nuevas maneras de llegar al público.

La charla en “Café con periodistas” permitió conocer no solamente el recorrido profesional de uno de los referentes del periodismo local, sino también sus experiencias personales, los vínculos que construyó a lo largo del camino y su mirada sobre el futuro de los medios.

Una conversación que tuvo como punto de partida los recuerdos de la vieja escuela periodística y terminó mirando hacia los desafíos de una comunicación cada vez más atravesada por la tecnología.

Porque, como dejó en claro Guillermo “Toto” Baduy, los formatos cambian, las herramientas evolucionan y los medios se reinventan, pero la tarea de buscar, comprender y comunicar información sigue siendo el corazón del periodismo.

Entrevista Completa: