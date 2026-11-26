En el espacio de la Cartelera Cultural de La Mañana de la Radio, por LT35 Radio Mon AM 1540, Vicky Giallorenzi visitó los estudios para compartir los detalles de “Temple, habitar el instante”, el nuevo espectáculo de Triana Danzas que se presentará este viernes 27 de noviembre, a las 21:30, en el Teatro San Martín de Pergamino. La propuesta reunirá a 28 bailarinas, con música en vivo y una puesta artística que recorrerá distintos paisajes y emociones del flamenco.

Durante la entrevista, Giallorenzi, directora general de Triana Danzas, explicó el proceso creativo detrás de esta presentación y el significado del nombre elegido. “Temple, habitar el instante” nace como una invitación a estar presentes, descubrir la intensidad de cada momento y conectarse con aquello que sucede en el aquí y ahora.

En el flamenco, el temple representa un estado de escucha y disposición en el que el intérprete encuentra su propio pulso, atiende al cante, la guitarra y el compás, y reconoce el momento preciso para responder. Desde esa idea se construye el espectáculo, que busca generar una conexión entre quienes están sobre el escenario y el público.

La puesta tendrá formato de tablado flamenco, con una impronta escénica que busca ir más allá de una sucesión de bailes. A través de la música, las canciones y la danza, se desarrolla un recorrido por diferentes palos flamencos, cada uno con su identidad y carácter particular.

El espectáculo transitará desde el encuentro, el juego y la celebración hasta los momentos de mayor profundidad del cante jondo, para regresar finalmente a la energía y la expresión festiva. Entre los estilos que formarán parte de la presentación se encuentran el fandango de Huelva, el tanguillo de Cádiz y una colombiana, entre otros.

Uno de los aspectos destacados será la participación de músicos en vivo: Eugenio Romero, en cante y cajón, y Manuel Soca, en guitarra. Ambos acompañarán a las bailarinas en una propuesta que requiere una permanente conexión entre la música y el movimiento.

En total serán 28 bailarinas de Triana Danzas las que subirán al escenario. Giallorenzi también destacó el compromiso de quienes forman parte del espacio y acompañan el proceso artístico durante todo el año, tanto de las alumnas que participan de la función como de aquellas que eligen vivir la experiencia desde el público.

La preparación contempla cada detalle: las coreografías, los vestuarios, la selección de colores y elementos correspondientes a cada estilo flamenco y hasta un programa virtual elaborado especialmente para que los espectadores puedan conocer los bailes, sus características y la trayectoria de los músicos, de la directora y de la propia academia.

Una invitación a conectar con el flamenco

Uno de los objetivos centrales de “Temple, habitar el instante” es invitar al público a dejar de lado, por un momento, las distracciones y entregarse a lo que sucede en escena. No se trata solamente de observar una presentación de danza, sino de escuchar, sentir y dejarse atravesar por la música y la emoción.

La propuesta busca que los espectadores puedan sentirse parte del tablado, aun dentro de un teatro convencional. La conexión entre el cante, la guitarra y el baile constituye el corazón de una experiencia artística en la que cada instante es único e irrepetible.

La presentación también marca un nuevo paso para Triana Danzas, que este año trasladó su espacio de formación a Guido al 1500, en el barrio Acevedo, donde continúa desarrollando su actividad vinculada a la danza española y el flamenco.

Día, horario y lugar

“Temple, habitar el instante” se presentará el viernes 27 de noviembre de 2026, a las 21:30, en el Teatro San Martín de Pergamino. La apertura de sala está prevista para las 21:00.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro desde las 16:00 y también estarán disponibles el mismo día de la función.

Con dirección general de Vicky Giallorenzi, Eugenio Romero en cante y cajón, Manuel Soca en guitarra y el baile de Triana Danzas, la propuesta invita a detenerse, escuchar y disfrutar de la intensidad de un instante.

La entrevista en La Mañana de la Radio permitió conocer el trabajo, la dedicación y la búsqueda artística que hay detrás de esta presentación, poniendo nuevamente en valor el talento y la producción cultural que forman parte de la escena artística de Pergamino.

Cartelera Cultural, un espacio de La Mañana de la Radio con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Pergamino, para difundir y promover las actividades artísticas y culturales de la ciudad.

Entrevista Completa: