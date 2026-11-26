En una entrevista con Carly Antúnez Clerc, en el programa Nuestro Tiempo de Radio, por LT35 Radio Mon AM 1540, Laura Villalba, encargada de la Hemeroteca de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Joaquín Menéndez, brindó detalles sobre la presentación de la cuarta edición de “La Revista. Cultura e Historia Local”, titulada “Pergamino en foco. Historias que cuentan las fotos”. La actividad se realizará este viernes 27 de noviembre, a las 19, en el auditorio de la Biblioteca.

Esta nueva edición propone un recorrido por la historia fotográfica de Pergamino, con una investigación que permite conocer quiénes estuvieron detrás de las cámaras en la ciudad desde 1878 hasta 1958. El trabajo fue realizado por el historiador Mauro Ganen, quien también forma parte del equipo de voluntarios que colabora con la Hemeroteca.

Durante la entrevista, Villalba explicó que esta investigación está relacionada con la organización del archivo fotográfico del diario La Opinión, donado a la Biblioteca en 2024. A partir de ese momento, se convocó a voluntarios para colaborar en la clasificación, recuperación y organización de este valioso patrimonio documental.

Precisamente, la revista incluye testimonios de las y los voluntarios de Hemeroteca, quienes desde hace dos años y medio acompañan esta tarea junto al equipo de la institución.

Fotografías que recuperan la memoria de la ciudad

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es la recuperación y puesta en valor de fotografías históricas, muchas de ellas provenientes de colecciones familiares privadas que ahora pueden ser conocidas y consultadas públicamente.

Villalba explicó que varias imágenes todavía no cuentan con información precisa sobre las personas retratadas, los lugares o las circunstancias en las que fueron tomadas. Por eso, desde la Biblioteca invitan a los vecinos a recorrer la publicación, reconocer familiares, personajes y espacios de Pergamino, y aportar datos que permitan completar la información de esos documentos.

La presentación contará también con una exhibición de fotografías históricas, entre ellas imágenes del archivo del diario La Opinión. Será una oportunidad para reencontrarse con escenas de otras épocas, reconocer lugares y observar las transformaciones que atravesó la ciudad.

Una edición con más contenidos sobre la cultura local

Además de la investigación sobre los fotógrafos de Pergamino, esta cuarta edición incluye una entrevista al Centro Cultural Registrarte, un espacio de gestión cultural y artística con base en la fotografía que este año cumple 18 años de trayectoria.

También se incorporan las actividades desarrolladas por la Biblioteca durante 2026 y enlaces de interés para los lectores, entre ellos el acceso al catálogo del Fondo Local y las planillas para quienes deseen asociarse a la institución.

La publicación continúa una propuesta editorial que busca preservar y difundir distintos aspectos de la historia local. Las ediciones anteriores estuvieron dedicadas a la historia de la Biblioteca, el teatro en Pergamino y los 40 años de democracia.

Presentación y acceso gratuito

La presentación de “Pergamino en foco. Historias que cuentan las fotos” será este viernes 27 de noviembre, a las 19, en el auditorio de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Joaquín Menéndez.

La revista es digital, de acceso libre y gratuito. Durante el encuentro se entregarán postales con un código QR para descargarla. También podrá solicitarse a través de los canales de comunicación y las redes sociales de la Biblioteca.

La invitación es a descubrir la historia de Pergamino a través de sus fotografías, recuperar recuerdos y colaborar con la identificación de imágenes que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad.

Entrevista Completa: