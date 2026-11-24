El Municipio de Pergamino completó la plantación de más de 1.000 nuevos ejemplares durante 2026, entre árboles colocados en veredas particulares y distintos espacios verdes de la ciudad y las localidades del partido. Así lo confirmó Diego Basanta, director de Espacios Verdes, durante una entrevista realizada por el móvil de Gabriel Di Falci para LT35 Radio Mon AM 1540.

Según detalló el funcionario, durante enero de este año más de 660 frentistas solicitaron ejemplares para sus veredas. Entre junio y octubre se concretó la plantación de 827 árboles correspondientes a esos pedidos. A esa cifra se sumaron otros 256 ejemplares incorporados en espacios verdes municipales, alcanzando un total de 1.083 nuevos árboles.

Basanta destacó la importancia de la participación de los vecinos en el cuidado del arbolado urbano y remarcó que quienes solicitan un ejemplar para su vereda se convierten en aliados fundamentales del Municipio. En ese sentido, explicó que el primer año y medio resulta clave para garantizar su crecimiento, especialmente mediante el riego y la prevención de daños provocados por hormigas.

Nueva inscripción para solicitar árboles en 2027

De cara al próximo año, la Dirección de Espacios Verdes proyecta ampliar la cantidad de ejemplares destinados a los vecinos. Para ello, se prevé realizar una preinscripción durante diciembre y abrir una nueva instancia de solicitudes en enero.

El funcionario recordó que este año los pedidos superaron las previsiones iniciales y que los cupos disponibles se completaron en apenas una semana. Por ese motivo, la intención es anticipar la convocatoria y lograr que más vecinos de Pergamino y de las localidades del partido puedan acceder a un árbol para sus veredas.

Nuevas iniciativas para proteger el arbolado urbano

Basanta también se refirió al trabajo que se desarrolla junto al Consejo Asesor del Arbolado, integrado por representantes del INTA, IAMBA, colegios profesionales y organizaciones locales, entre otras instituciones.

El organismo mantiene reuniones periódicas dos veces al mes y actualmente trabaja en un proyecto de ordenanza de compensación ambiental. La propuesta contempla establecer criterios de reposición equivalentes cuando sea necesario retirar un ejemplar vivo y sano, procurando compensar el impacto ambiental de esa intervención.

La iniciativa podría llegar a una instancia de aprobación durante marzo o abril de 2027. Además, se viene trabajando en una ordenanza vinculada con la protección de las veredas jardín.

Continúan las tareas de poda y mantenimiento

En relación con los trabajos que se observan actualmente en distintos sectores de la ciudad, el director de Espacios Verdes explicó que se realizaron tareas de poda sanitaria en la Plaza 25 de Mayo, el Paseo Ribereño y el Parque Municipal.

Este tipo de intervención permite retirar ramas secas, enfermas, ahuecadas o quebradas que podrían representar un riesgo para los peatones.

Por otra parte, desde hace algunas semanas se desarrolla la denominada poda de refaldeo, que consiste en retirar los brotes verdes que crecen desde los troncos y las ramas principales. Estas tareas permiten despejar veredas y calles, mejorar la circulación, evitar obstrucciones en carteles y semáforos y favorecer el funcionamiento de la iluminación pública.

Los trabajos continuarán durante diciembre, con especial atención en el microcentro de Pergamino.

Cómo realizar reclamos o solicitudes

Finalmente, Basanta explicó que los vecinos cuentan con dos vías principales para comunicar situaciones relacionadas con el arbolado urbano:

Línea 147: para solicitar trabajos de refaldeo, despeje de luminarias y otras intervenciones puntuales.

para solicitar trabajos de refaldeo, despeje de luminarias y otras intervenciones puntuales. Mesa de Entradas del Municipio: para iniciar un expediente cuando se trata de situaciones que requieren una evaluación más compleja, como levantamiento de raíces, daños en veredas o podas de mayor consideración.

Desde Espacios Verdes destacaron que el objetivo es continuar ampliando el arbolado urbano, mejorar el mantenimiento de los espacios públicos y promover la participación de los vecinos en el cuidado de los ejemplares.

Entrevista Completa: