La delegada municipal de El Socorro manifestó su preocupación por la interrupción del servicio de pasajeros que afecta también a Manuel Ocampo y Mariano Benítez. En una entrevista con Carly Antúnez Clerc, en el programa Nuestro Tiempo de Radio, explicó las dificultades que atraviesan trabajadores y estudiantes.

La falta de transporte público de pasajeros continúa generando preocupación entre los vecinos de las localidades del corredor de la Ruta Provincial 32. El Socorro, Manuel Ocampo y Mariano Benítez son las comunidades afectadas por la interrupción del servicio, una situación que complica especialmente a quienes necesitan trasladarse diariamente a Pergamino por motivos laborales, educativos y de salud.

Sobre esta problemática habló Florencia Mileta, delegada municipal de El Socorro, quien fue entrevistada por Carly Antúnez Clerc en Nuestro Tiempo de Radio, por LT35 Radio Mon Pergamino AM 1540.

Durante la comunicación, Mileta describió el impacto que tiene la falta de transporte en la vida cotidiana de los habitantes y remarcó que en estas localidades no existen alternativas de movilidad como las que pueden encontrarse en una ciudad.

«Hay una comunidad muy grande de trabajadores, estudiantes y demás que se mueven a diario con el transporte público. No hay plan B en El Socorro, en Mariano Benítez y en Ocampo», expresó.

La continuidad del servicio y la situación de los choferes

Al referirse al conflicto, la delegada explicó que la interrupción del servicio está vinculada con un paro que, al momento de la entrevista, llevaba aproximadamente trece días y con la falta de una solución al pago de los salarios de los choferes.

También se refirió a los rumores que circulaban entre los vecinos sobre una posible suspensión definitiva de los recorridos que conectan a las tres localidades con Pergamino. Sobre ese punto, aclaró que no contaba con información concreta que confirmara esa posibilidad.

Mileta vinculó las dificultades del transporte con el contexto económico nacional y el recorte de subsidios al sector. Sin embargo, consideró que es necesario encontrar una respuesta que permita restablecer la prestación.

«Los usuarios son ajenos a esos problemas. Hay gente que necesita venir para hacerse atender, hay mucha gente que necesita venir para trabajar de manera cotidiana», sostuvo.

En ese sentido, planteó la necesidad de que el Municipio y la empresa puedan alcanzar un acuerdo o encontrar una alternativa que garantice la continuidad del servicio.

El impacto en estudiantes y trabajadores

Uno de los aspectos centrales de la entrevista fue la situación de los jóvenes que estudian en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) y dependen del transporte público para viajar desde sus localidades hasta Pergamino.

La delegada señaló que hay estudiantes que llevan más de trece días sin poder trasladarse con normalidad y que, en algunos casos, deben depender de terceros para llegar a sus lugares de estudio.

También mencionó a trabajadores de la salud que utilizan diariamente el primer servicio de las seis de la mañana para cumplir con sus jornadas laborales.

«Hay muchos chicos que estudian en la UNNOBA y que tienen diferentes horarios. Por ahí se van a la mañana y pasan la tarde en la casa de algún compañero para no tener que irse del pueblo», explicó.

Mileta advirtió que la falta de conectividad puede terminar condicionando las posibilidades de estudiar y trabajar de quienes viven en las localidades rurales.

En ese contexto, consideró que garantizar el transporte también es una manera de favorecer el arraigo y evitar que los jóvenes deban trasladarse definitivamente a Pergamino por no contar con medios para viajar.

El reclamo por una alternativa municipal

Durante la entrevista, la delegada también cuestionó la falta de previsibilidad ante una situación que, según consideró, podía anticiparse.

«Los que estamos ocupando roles ejecutivos y somos elegidos por la gente tenemos que tener previsibilidad ante estas situaciones. Podés tener un plan A, un plan B, un plan C, pero el transporte público no se puede cortar en una ciudad y tampoco en los pueblos», manifestó.

Entre las posibles alternativas, mencionó la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la empresa prestataria o evaluar otras opciones, incluso un servicio de transporte municipal.

Además, señaló que hasta el momento de la entrevista nadie del Ejecutivo municipal se había comunicado con ella para informarle qué medidas se estaban evaluando o si existía un plan alternativo para garantizar la movilidad de los vecinos de El Socorro.

Convocan a una manifestación en Manuel Ocampo

En el tramo final de la entrevista, Mileta confirmó que acompañará a los vecinos en una convocatoria prevista para este sábado 14 de noviembre en la plaza de Manuel Ocampo.

La manifestación tiene como objetivo visibilizar la problemática y reclamar una solución ante la interrupción del transporte público que afecta a las tres localidades del corredor de la Ruta 32.

La delegada también anticipó que participará de la sesión extraordinaria solicitada por los concejales de Fuerza Patria para abordar la situación.

«Nos vamos a sumar a la convocatoria del sábado 14 en la plaza de Manuel Ocampo y también a la sesión extraordinaria que pidieron los concejales de Fuerza Patria», confirmó.

De esta manera, el reclamo por la restitución del transporte público suma una nueva instancia de participación vecinal. Mientras continúa el conflicto, los habitantes de El Socorro, Manuel Ocampo y Mariano Benítez esperan respuestas que permitan recuperar un servicio fundamental para estudiar, trabajar, acceder a la salud y mantener la conexión cotidiana con Pergamino.

Entrevista Completa: