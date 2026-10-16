El concejal de Juntos por el Cambio Hechos, Ignacio Maiztegui, dialogó con La Mañana de la Radio sobre los principales temas tratados en la última sesión del Honorable Concejo Deliberante de Pergamino. Entre ellos, destacó los pedidos vinculados a obras hidráulicas y prevención del riesgo hídrico, además de los avances en la pavimentación del barrio Procrear.

Durante la entrevista realizada por el móvil de Gabriel Di Falci, Maiztegui valoró el consenso alcanzado entre los distintos bloques políticos para avanzar con proyectos vinculados a cuestiones que consideró prioritarias para la ciudad.

Pedidos por obras hidráulicas y prevención del riesgo hídrico

El edil señaló que durante la última sesión se aprobaron por unanimidad distintas iniciativas relacionadas con obras y pedidos de informes dirigidos a la Provincia de Buenos Aires y a la Dirección de Hidráulica.

Los planteos están vinculados con los trabajos del colector norte, la presa del arroyo Pergamino, la limpieza del curso de agua y la elaboración de un mapa de riesgo hídrico.

Maiztegui remarcó la importancia de avanzar con rapidez en estos temas, especialmente ante la posibilidad de que se registren fenómenos climáticos diferentes de los habituales. Según explicó, los proyectos aprobados debían ser remitidos al Ministerio de Infraestructura bonaerense.

En ese sentido, destacó que varios expedientes se trataran sobre tablas y obtuvieran el acompañamiento de todos los bloques. “Generalmente, en el Concejo Deliberante priman las cuestiones que son de interés de los pergaminenses, más allá de la diferencia ideológica”, expresó.

Barrio Procrear: 26 cuadras de pavimento terminadas

Otro de los puntos abordados fue el avance de las obras en el barrio Procrear. El concejal manifestó su satisfacción por la finalización de las primeras 26 cuadras de pavimentación, que representan aproximadamente la mitad del proyecto previsto para ese sector.

Según detalló, se trata de un barrio con características particulares, por su extensión y por contar con calles más largas y anchas que las habituales, lo que implica una obra de mayor complejidad y costo.

Maiztegui explicó que los trabajos fueron impulsados a partir de reuniones con los vecinos y de compromisos asumidos junto al intendente. Además de la pavimentación, mencionó la extensión del alumbrado en Barrancas del Paraná, cambios en el sentido de circulación de dos calles y trabajos en la bajada desde la ruta nacional 8 hacia ese sector.

El edil indicó que el objetivo es completar la pavimentación del barrio durante el primer semestre de 2027.

Reuniones con vecinos y gestión territorial

Consultado sobre el trabajo que desarrolla de cara al cierre de 2026, Maiztegui aseguró que mantiene reuniones diarias con vecinos, instituciones y distintos sectores de la comunidad.

Consideró que esos encuentros constituyen una fuente importante de información para conocer las necesidades de los barrios, establecer prioridades y gestionar respuestas.

Finalmente, sostuvo que parte de su función consiste en mantener el contacto directo con los pergaminenses y trabajar para que los problemas planteados puedan incorporarse a la agenda y encontrar soluciones.

Entrevista Completa: