El nuevo espacio gastronómico funcionará en Avenida de Mayo 727. El emprendimiento, impulsado por la familia Bassi, propone un lugar para compartir pizzas, música y encuentros entre amigos y familiares. Su nombre representa además un homenaje a Carlos, el padre de Gustavo.

Pergamino suma una nueva propuesta gastronómica y recreativa. Se trata de Don Carlos, la pizzería que Gustavo Bassi y su familia ponen en marcha en Avenida de Mayo 727, con la intención de ofrecer un espacio sencillo, confortable y pensado para disfrutar de buenos momentos alrededor de una mesa.

En diálogo con Pamela Lombardi y Claudio Santamaría, durante el programa La Mañana de LT35 Radio Mon Pergamino, Bassi contó los detalles de este nuevo proyecto, que tendrá su apertura este viernes a partir de las 19:30, con una invitación especial para amigos, allegados y todos aquellos que quieran acercarse a conocer el lugar.

“Queríamos arrancar este nuevo emprendimiento, este nuevo proyecto para toda la ciudad de Pergamino y los alrededores. Que haya un lugar sencillo, confortable, donde uno pueda estar, disfrutar, escuchar un poco de música, comer una rica pizza y tomar algo con amigos o en familia”, explicó.

Un nombre que guarda una historia familiar

Uno de los aspectos más significativos de este emprendimiento es su nombre. Don Carlos no fue elegido al azar: representa un homenaje al padre de Gustavo, una persona muy importante en la historia y los valores de la familia.

Durante la entrevista, Bassi recordó el camino recorrido junto a su padre y explicó que la decisión de llevar su nombre y su imagen al nuevo establecimiento surgió del deseo de mantener vivo su recuerdo.

“Papá nos dejó un camino recorrido y un aprendizaje, unos valores que queremos tener siempre presentes. Nos encantaría tenerlo, como a todos, pero ya hace unos cuantos años que no está. De esta manera también lo tenemos presente”, expresó emocionado.

La elección también está vinculada con los recuerdos de su infancia en Pergamino. Gustavo evocó aquella tradicional zona de Avenida de Mayo, entre Merced y Estrada, donde funcionaban dos pizzerías muy reconocidas de la ciudad: Mazzacote y Pizzería Castro.

En esos lugares compartió momentos familiares desde muy pequeño y conservó recuerdos ligados a las salidas, las reuniones y el gusto de su padre por la buena comida. Esa memoria afectiva también forma parte del espíritu con el que nace Don Carlos.

Un proyecto que involucra a toda la familia

El emprendimiento cuenta con la participación de distintos integrantes de la familia Bassi. Gustavo destacó especialmente el acompañamiento de su mamá Cristina, sus hermanos y Francesca, su sobrina, quien también estará al frente del proyecto.

La iniciativa tiene además un componente generacional: así como Gustavo y sus hermanos crecieron compartiendo espacios y experiencias familiares, hoy son los más jóvenes de la familia quienes comienzan a formar parte de esta nueva etapa.

En ese sentido, Bassi manifestó el orgullo que representa poder llevar adelante un proyecto en el que confluyen los recuerdos, los afectos y el trabajo compartido.

También destacó el vínculo construido durante tantos años con Pergamino y el deseo de devolverle a la ciudad, a través de este emprendimiento, una parte de todo lo recibido.

Horarios y propuestas para disfrutar

En cuanto al funcionamiento, Don Carlos abrirá inicialmente de martes a domingo, con los lunes como jornada de descanso. La atención comenzará a partir de las 18 horas y se extenderá de acuerdo con la actividad y la concurrencia.

La propuesta apunta a convertirse en un punto de encuentro para amigos y familias, combinando gastronomía, música y un ambiente agradable.

Además, Gustavo adelantó que están pensando en incorporar un espacio recreativo para los más chicos, con el objetivo de que las familias con niños pequeños también puedan disfrutar de una salida gastronómica con mayor comodidad.

Bassi aclaró que la propuesta irá adaptándose con el tiempo a las preferencias del público: “Nos gusta que la gente se sienta cómoda. Si hay que modificar algo, lo vamos a modificar. La idea es que sea un lugar donde la gente pueda encontrarse y sentirse a gusto”.

Una invitación abierta a Pergamino

La apertura de Don Carlos marca el comienzo de una nueva etapa para la familia Bassi, con un proyecto que combina una propuesta gastronómica con una historia de recuerdos y afectos.

Al finalizar la charla con Radio Mon, Gustavo agradeció el acompañamiento de la emisora a lo largo de los años y extendió la invitación a toda la comunidad para conocer el nuevo espacio.

Don Carlos está ubicado en Avenida de Mayo 727 y abrirá sus puertas al público con la intención de convertirse en un nuevo lugar de encuentro para los pergaminenses.

Entrevista completa: