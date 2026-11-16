La representante de Bomberos Voluntarios de Pergamino se refirió al conflicto generado por el posible veto del intendente Javier Martínez a la ordenanza que establece un aporte municipal de 360 millones de pesos para la institución durante 2027. Fue entrevistada por Carly Antúnez Clerc y también por Pamela Lombardi y Claudio Santamaría, en distintos espacios de la programación de LT35 Radio Mon AM 1540.

La situación que atraviesan los Bomberos Voluntarios de Pergamino, a partir de la aprobación de una ordenanza que contempla un aporte municipal de 360 millones de pesos para el año 2027, continúa generando repercusiones y preocupación. En ese contexto, Laura Abal, representante de la Comisión Directiva de la institución, brindó detalles sobre el reclamo, las necesidades del cuartel y los pasos que podrían seguir ante la posibilidad de que el intendente Javier Martínez decida vetar la normativa.

Abal fue entrevistada en dos oportunidades por LT35 Radio Mon AM 1540. Primero dialogó con Carly Antúnez Clerc en su programa de los sábados y posteriormente participó de una conversación con Pamela Lombardi y Claudio Santamaría, durante la mañana de la emisora. En ambos espacios, explicó los argumentos que sostienen el pedido de Bomberos y manifestó la importancia de contar con un respaldo económico estable y previsible.

Una ordenanza aprobada por 13 concejales

Uno de los puntos centrales del planteo es la aprobación de una ordenanza que establece un aporte de 360 millones de pesos para 2027, distribuido en cuotas mensuales de 30 millones.

Según explicó Abal, la iniciativa obtuvo 13 votos favorables sobre un total de 20 concejales y fue resultado de un trabajo de presentación y análisis de las necesidades económicas y operativas del cuartel.

La representante de Bomberos aclaró que el monto aprobado no alcanza a cubrir la totalidad de los gastos de funcionamiento de la institución y que tampoco representa el 50% de las necesidades proyectadas, incluso sin contemplar una eventual ampliación de los servicios hacia nuevas delegaciones en Acevedo y el Parque Industrial.

En ese sentido, remarcó que el objetivo no es solamente recibir dinero, sino contar con previsibilidad para planificar los gastos, renovar equipamiento y sostener la calidad del servicio.

“Lo que Bomberos busca con esto es no solamente contar con los fondos, sino con la previsibilidad de saber cuándo van a venir”, explicó durante la entrevista con Pamela Lombardi y Claudio Santamaría.

El posible veto y la propuesta alternativa

Durante ambas entrevistas, Abal se refirió a las declaraciones públicas del intendente Javier Martínez respecto de su intención de vetar la ordenanza y a la posibilidad de establecer un aporte de 120 millones de pesos, además de que el Municipio se encargue directamente de adquirir determinados elementos para el cuartel.

Frente a esa alternativa, cuestionó que sea el Ejecutivo municipal quien determine qué equipamiento necesita la institución y explicó que Bomberos cuenta con mecanismos específicos de compra contemplados en la Ley Nacional de Bomberos Voluntarios.

Según detalló, esos procedimientos permiten adquirir equipamiento especializado con beneficios impositivos que pueden representar una diferencia de entre el 30% y el 40% respecto de los valores de mercado.

También sostuvo que las compras deben responder a las necesidades operativas que establece la propia institución, que conoce las características de cada intervención y los elementos necesarios para atender diferentes emergencias.

“No se trata de ser martinista o antimartinista”

Otro de los aspectos que atravesó las declaraciones de Abal fue la referencia a la desconfianza manifestada por el intendente hacia algunos integrantes de la Comisión Directiva, vinculada a sus pertenencias políticas.

La representante de Bomberos cuestionó que se utilicen esas consideraciones para discutir el financiamiento de una institución cuya función es prestar un servicio a toda la comunidad.

“Acá no se trata de ser martinista o antimartinista. Acá se trata de entender una necesidad, que es una necesidad en beneficio de toda la ciudad”, expresó.

En esa línea, remarcó que el trabajo de los bomberos no distingue ideologías, partidos políticos, religiones ni orientaciones personales, sino que responde a la necesidad de asistir a cualquier vecino ante una emergencia.

También defendió la situación administrativa de la institución y recordó el trabajo realizado durante los últimos años para ordenar sus cuentas y regularizar su funcionamiento.

Un servicio esencial que necesita recursos permanentes

Abal explicó que Bomberos Voluntarios sostiene gran parte de su funcionamiento mediante la colaboración de empresas y vecinos, además de los subsidios nacionales y provinciales establecidos por ley.

Sin embargo, indicó que esos aportes no resultan suficientes para afrontar los gastos operativos y de mantenimiento.

Entre las necesidades mencionó la renovación de autobombas, equipos estructurales, elementos forestales, equipos de aire, sistemas de comunicación y herramientas específicas para rescates y distintas intervenciones.

Además, destacó que el equipamiento tiene un desgaste permanente debido a las condiciones en las que trabajan los voluntarios y requiere mantenimiento y renovación para garantizar la seguridad del personal y la eficacia de las respuestas.

“Tenemos gente muy bien capacitada, tenemos los equipos en condiciones, pero mantener esto tiene un presupuesto”, señaló.

En ambas conversaciones también hizo hincapié en que la institución no dejará de prestar servicios ante la falta de un acuerdo económico. No obstante, advirtió que la ausencia de recursos previsibles puede comprometer, con el paso del tiempo, la posibilidad de renovar los elementos necesarios para mantener el nivel operativo actual.

La comunidad, convocada a expresar su opinión

Mientras se aguarda una definición sobre el futuro de la ordenanza, Abal invitó a los vecinos de Pergamino a participar de una encuesta pública que está circulando a través de un formulario de Google, con el objetivo de que la comunidad pueda expresar su posición respecto del financiamiento de Bomberos Voluntarios.

La representante explicó que, si finalmente el intendente concreta el veto, será necesario reunir 14 votos en el Concejo Deliberante para insistir con la ordenanza y dejar sin efecto esa decisión.

Por eso, consideró importante que los concejales puedan evaluar nuevamente sus posiciones y que la ciudadanía conozca los argumentos que sostienen el reclamo.

Las dos entrevistas realizadas en Radio Mon permitieron profundizar sobre una discusión que excede lo presupuestario: la necesidad de garantizar recursos para una institución que cumple una función esencial en la protección de la vida, los bienes y la seguridad de los pergaminenses.

Como sintetizó Laura Abal durante una de las conversaciones, el trabajo de Bomberos Voluntarios no beneficia a un sector político ni a una persona en particular: está al servicio de toda la comunidad, ante emergencias que pueden afectar a cualquier vecino.

Entrevistas Completas: