Gustavo Bassi recibió al móvil de La Mañana de la Radio para mostrar el nuevo modelo de Yamaha, explicar sus características y detallar las alternativas de financiación. Además, el equipo del concesionario brindó información sobre repuestos originales, accesorios y servicio posventa.

La nueva Yamaha Crypton Finn 115 ya llegó a Pergamino y tuvo su presentación en Yamaha Pergamino Motos, el concesionario oficial ubicado en Italia 255. Durante una recorrida del móvil de La Mañana de la Radio, Gustavo Bassi compartió las principales novedades del modelo y destacó la importancia de una moto pensada para acompañar los desplazamientos cotidianos, el trabajo y las necesidades de movilidad de sus usuarios.

Según explicó Bassi, el concesionario recibió una de las primeras unidades disponibles para que los clientes pudieran conocerla de cerca y, durante la jornada de presentación, concretó también una primera entrega. La expectativa está puesta en el regreso de un modelo reconocido por el público, ahora con tecnología renovada y nuevas prestaciones.

Una moto pensada para el uso diario

La nueva Crypton Finn representa el regreso de Yamaha al segmento de las motos tipo CUB de baja cilindrada, con una propuesta orientada a quienes necesitan un vehículo práctico para ir a trabajar, estudiar, realizar trámites o trasladarse todos los días.

El modelo incorpora un motor de 115 cc con inyección electrónica, tablero digital, faro delantero LED y sistema de frenos unificados UBS. También cuenta con arranque eléctrico y a pedal. Estas características forman parte de la renovación presentada oficialmente por Yamaha Motor Argentina.

La inyección electrónica busca optimizar el funcionamiento del motor y el consumo de combustible, mientras que el sistema UBS contribuye a distribuir la acción de frenado para mejorar el control de la moto. Este sistema no debe confundirse con el ABS.

Durante la entrevista, Bassi destacó las sensaciones que le dejó la prueba de manejo realizada en Buenos Aires antes de la presentación local. Hizo hincapié en la estabilidad, la comodidad de la posición de conducción, el funcionamiento del motor y la respuesta de los frenos.

Para el titular del concesionario, la moto constituye mucho más que una alternativa recreativa: representa una herramienta de movilidad que puede facilitar la vida cotidiana de quienes dependen de un vehículo para trabajar o trasladarse.

Otro de los diferenciales destacados es la garantía oficial de cinco años o 36.000 kilómetros, lo que ocurra primero, de acuerdo con las condiciones establecidas por Yamaha Argentina.

Opciones de financiación para acceder a una Yamaha

Uno de los temas centrales de la recorrida fue cómo acceder a una moto nueva en un contexto en el que la financiación puede resultar determinante para concretar la compra.

Tomás, integrante del equipo comercial de Yamaha Pergamino Motos, explicó que el concesionario trabaja con distintas alternativas, entre ellas el Yamaha Plan de Ahorro, créditos, tarjetas y opciones de financiación para diferentes modelos.

En el caso de la nueva Crypton Finn, durante la entrevista se informó sobre un plan de ahorro con financiación del 100% y cuotas iniciales de aproximadamente $75.000. La referencia coincide con el plan difundido por Yamaha para este modelo, que publica cuotas desde $74.299 a partir de la cuota número cinco. El importe es orientativo y puede variar según el valor vigente de la unidad y las condiciones del plan.

El precio de lanzamiento sugerido publicado por Yamaha Argentina es de $3.690.000. Tanto el precio final como la disponibilidad de unidades, los gastos adicionales y las condiciones de financiación deben confirmarse directamente con el concesionario.

Además del plan de ahorro, Tomás detalló alternativas de financiación para otros modelos de la marca, con propuestas que pueden incluir una entrega del 50% y cuotas a tasa cero, según el vehículo y las condiciones comerciales vigentes.

La recomendación del equipo es acercarse al local para recibir asesoramiento personalizado, comparar las alternativas y encontrar una opción que se ajuste a las posibilidades de cada comprador.

Asesoramiento para elegir la moto adecuada

La recorrida también permitió abordar una consulta frecuente entre quienes evalúan comprar una moto: qué modelo conviene para trasladarse diariamente por ruta o combinar recorridos urbanos con caminos rurales.

Ante la consulta de Claudio Santamaría, conductor de La Mañana de la Radio, quien planteó su necesidad de viajar regularmente desde Urquiza hasta Pergamino, Tomás explicó que la elección depende del tipo de recorrido, la experiencia del conductor y la potencia que se necesite.

Para desplazamientos tranquilos, mencionó alternativas de 150 cc, como las FZ. En cambio, para quienes buscan mayor potencia para viajar por ruta o circular por caminos de tierra, señaló modelos como la FZ25, la XTZ250 y la MT-03, de acuerdo con el uso previsto y las características de cada unidad.

El objetivo es que cada cliente pueda elegir con información y asesoramiento, considerando no solamente el precio, sino también las prestaciones y el destino que le dará a la moto.

Repuestos originales, accesorios y posventa

La visita continuó en el sector de repuestos y posventa, donde Simón explicó por qué es importante mantener la moto con componentes adecuados y elegir repuestos originales.

El área ofrece asesoramiento para equipar cada unidad según las necesidades del usuario. Entre los accesorios mencionados se encuentran parabrisas, defensas, cubrepuños, protectores de motor, portaequipajes, alforjas y baúles.

La recomendación es evaluar primero el uso que tendrá la moto. Para quienes circulan por ruta, por ejemplo, algunos accesorios pueden mejorar la protección y la comodidad; para los que transitan por caminos de tierra o ripio, las defensas y los protectores pueden resultar especialmente útiles.

Simón también remarcó la importancia de utilizar repuestos originales, tanto para conservar las características de funcionamiento del vehículo como para respetar las condiciones de la garantía cuando corresponda.

En cuanto a los beneficios comerciales informados durante la entrevista, el sector de accesorios ofrece seis cuotas sin interés, además de un 15% de descuento en efectivo o transferencia. Para los repuestos, se mencionó un descuento del 10% bajo esas mismas modalidades de pago. Las promociones y sus condiciones deben consultarse en el local.

Yamaha Pergamino Motos: dónde consultar

Con la presentación de la nueva Crypton Finn, Yamaha Pergamino Motos refuerza su propuesta para quienes buscan una moto para el uso cotidiano y necesitan asesoramiento tanto antes como después de la compra.

El concesionario está ubicado en Italia 255, Pergamino. Según lo informado durante la entrevista, atiende de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 16 a 20, y los sábados de 9 a 13.

Quienes estén interesados en la nueva Crypton Finn o en otros modelos de Yamaha pueden acercarse para consultar disponibilidad, precios actualizados, opciones de financiación, accesorios y repuestos.

La presentación dejó un mensaje central: elegir una moto implica mucho más que encontrar un modelo que guste. También supone evaluar cómo se va a utilizar, qué financiación resulta conveniente y con qué respaldo contará el usuario durante la vida útil de su vehículo.

Entrevistas Completas: